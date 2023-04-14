Квадросафари в Хургаде: экстремальная индивидуальная экскурсия на квадроциклах
Вы ощутите настоящую свободу и адреналин, погрузившись в окружающую вас природу, необычную и захватывающую. Такое катание ничем не похоже на обычные прогулки на квадрациклах!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Настоящий экстрим на квадрациклах в Хургаде.
Эта уникальная возможность позволит вам проехать более 60 километров по горам и пустыне, разогнавшись до скорости не менее 50 километров в час!
Кроме того, вы сможете посетить бедуинскую деревню, познакомиться с местными жителями и насладиться чаем, приготовленным по традиционному рецепту. Этот дополнительный опыт позволит вам окунуться в мир традиционной культуры и обрядов этого удивительного региона.
Не упустите свой шанс побывать в одном из самых захватывающих мест на Земле и ощутить настоящий экстрим на квадрациклах в Хургаде!
Важная информация:
Необходимо взять с собой: удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки, арафатку, деньги на личные расходы, телефон или камеру, воду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание на квадроциклах
- Чай
- Катание на верблюдах
- Что не входит
- Трансфер из Макади-Бэй
- Сахл Хашиш и Сафаги за отельную плату
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем туристов из отеляЗавершение: Возвращаем туристов в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Необходимо взять с собой: удобную одежду и обувь
- Головной убор
- Солнцезащитные очки
- Арафатку
- Деньги на личные расходы
- Телефон или камеру
- Воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании