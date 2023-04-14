Что вас ожидает:

Настоящий экстрим на квадрациклах в Хургаде.

Эта уникальная возможность позволит вам проехать более 60 километров по горам и пустыне, разогнавшись до скорости не менее 50 километров в час!

Кроме того, вы сможете посетить бедуинскую деревню, познакомиться с местными жителями и насладиться чаем, приготовленным по традиционному рецепту. Этот дополнительный опыт позволит вам окунуться в мир традиционной культуры и обрядов этого удивительного региона.

Не упустите свой шанс побывать в одном из самых захватывающих мест на Земле и ощутить настоящий экстрим на квадрациклах в Хургаде!

Важная информация:

Необходимо взять с собой: удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки, арафатку, деньги на личные расходы, телефон или камеру, воду.