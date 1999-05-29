Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Поездка на квадроцикле в бедуинскую деревню

Мы отправимся по песчаным дюнам на квадроциклах до бедуинской деревни

5
1 отзыв
Мы отправимся по песчаным дюнам на квадроциклах до бедуинской деревни.

Прокатимся на багги и верблюдах.

Попробуем бедуинский ужин, а в завершении посмотрим уникальное представление и потанцуем у костра под звездным небом.
Поездка на квадроцикле в бедуинскую деревню
Поездка на квадроцикле в бедуинскую деревню
Поездка на квадроцикле в бедуинскую деревню
Поездка на квадроцикле в бедуинскую деревню
Поездка на квадроцикле в бедуинскую деревню
Поездка на квадроцикле в бедуинскую деревню
Что вас ждет
  • Прогулка на квадроциклах по пустыне 50 километров в одну и другую сторону.
  • Катание на багги и верблюдах в бедуинской деревне.
  • Ужин и чай у бедуинов.
  • Шоу и танцы у костра под звездным небом.

Важно знать:

  • Возьмите с собой длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, шарф-арафатку для защиты от песка, головной убор, солнечные очки и средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем)
  • Диск с видео и фото путешествия оплачивается отдельно.
🚩 Начало: Заберем из отеля
🏁 Место завершения: Доставим в отель
 Что входит
  • трансфер
  • катание на квадроцикле 50 км туда и обратно в бедуинскую деревню
  • катание на багги 20 минут
  • катание на верблюдах
  • чай и обед у бедуинов
  • шоу
 Что не входит
  • диск с видео и фото путешествия
Важная информация
Возьмите с собой длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, шарф-арафатку для защиты от песка, головной убор, солнечные очки и средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем)
Время проведения: Ежедневно в 13:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Травекс Т.
Травекс Т.
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