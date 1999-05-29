Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Прогулка на квадроциклах по пустыне 50 километров в одну и другую сторону.
Катание на багги и верблюдах в бедуинской деревне.
Ужин и чай у бедуинов.
Шоу и танцы у костра под звездным небом.
Важно знать:
Возьмите с собой длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, шарф-арафатку для защиты от песка, головной убор, солнечные очки и средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем)
Диск с видео и фото путешествия оплачивается отдельно.
🚩 Начало: Заберем из отеля
🏁 Место завершения: Доставим в отель
Что входит
трансфер
катание на квадроцикле 50 км туда и обратно в бедуинскую деревню
катание на багги 20 минут
катание на верблюдах
чай и обед у бедуинов
шоу
Что не входит
диск с видео и фото путешествия
Важная информация
Возьмите с собой длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, шарф-арафатку для защиты от песка, головной убор, солнечные очки и средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем)
Время проведения: Ежедневно в 13:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Травекс Т.
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