Откройте для себя настоящий тропический рай на острове Гифтун! Зона Hula-Hula — это обновлённый пляж с белоснежным песком, кристально чистой бирюзовой водой и атмосферой гавайского отдыха прямо в Египте. Здесь вас ждёт уединение с природой, яркий подводный мир и масса впечатлений для всей семьи.
Описание водной прогулкиМорская экскурсия на Райский остров (зона Hula-Hula) — ваш идеальный день в Красном море! Откройте для себя настоящий тропический рай на острове Гифтун! Зона Hula-Hula — это обновлённый пляж с белоснежным песком, кристально чистой бирюзовой водой и атмосферой гавайского отдыха прямо в Египте. Здесь вас ждёт уединение с природой, яркий подводный мир и масса впечатлений для всей семьи. Что вас ожидает в программе:
- Удобный трансфер из отеля (~8:30, точное время подтвердим после брони).
- Морская прогулка на комфортной яхте с панорамными видами на Хургаду и окружающие острова.
- Две остановки для снорклинга на живописных рифах (маски, ласты и жилеты предоставляем).
- Высадка на пляже Hula-Hula: 1–1,5 часа на расслабленный отдых под пальмовыми зонтами, плавание с берега, фото в стильных зонах и просто наслаждение солнцем.
- Сытный обед на борту (салаты, рис, макароны, рыба/курица/мясо, свежие овощи, фрукты) + безлимитные прохладительные напитки.
• Возвращение в отель ~17:00. Что вас ожидает в программе:
- Удобный трансфер из отеля (~8:30, точное время подтвердим после брони).
- Морская прогулка на комфортной яхте с панорамными видами на Хургаду и окружающие острова.
- Две остановки для снорклинга на живописных рифах (маски, ласты и жилеты предоставляем).
- Высадка на пляже Hula-Hula: 1–1,5 часа на расслабленный отдых под пальмовыми зонтами, плавание с берега, фото в стильных зонах и просто наслаждение солнцем.
- Сытный обед на борту (салаты, рис, макароны, рыба/курица/мясо, свежие овощи, фрукты) + безлимитные прохладительные напитки.
- Возвращение в отель ~17:00. Две программы на выбор: 1. Стандарт (без дайвинга) — взрослые $25, дети (6–12 лет) $12 2. С introductory дайвингом (1 погружение с инструктором, глубина до 7 метров, до 15 минут) — взрослые +10 $ (нужно сообщить заранее о том, что хотите включить дайвинг). Это не просто поездка — это день полного релакса и приключений в одном из самых красивых уголков Красного моря! Бронируйте заранее, места на хороших яхтах разбирают быстро. Цены и детали актуальны на сегодня — пишите нам для точного расчёта и брони! Важная информация: Морская экскурсия на Райский остров (зона Hula-Hula) — ваш идеальный день в Красном море!
Вторник, четверг, воскресенье 08:30 до 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Райский остров
- Пляж Hula-Hula
- Живописные рифы
- Панорамный вид на Хургаду
Что включено
- Удобный трансфер
- Обед/напитки
- 2 остановки на коралловом рифе (маски, ласты выдаются)
- Посещение острова Hula-Hula (1-1, 5 часа, шезлонг и зонт в стоимости)
Что не входит в цену
- Фото и видеосъемка,
- Личные расходы.
- Трансфер из районов Сахл-Хашиш, Эль-Гуна, Макади (5$/с человека)
- Дайвинг +10$ (нужно сообщить заранее)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье 08:30 до 17:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Морская экскурсия на Райский остров (зона Hula-Hula) - ваш идеальный день в Красном море
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
Водная прогулка
Из Хургады - к райскому острову Хула-Хула! (в группе)
Откройте для себя райский остров Хула-Хула: белоснежные пляжи, кристально чистая вода и захватывающие морские приключения ждут вас
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Водная прогулка
Оранжевый остров: морская прогулка из Хургады
Погрузитесь в мир Красного моря на морской прогулке к Оранжевому острову. Снорклинг, обед на корабле и отдых на белоснежном пляже ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$29 за человека
-
14%
Круиз
Морское путешествие на остров Парадайз
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30
$35 за человека