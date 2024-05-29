Экскурсии на Райский остров из Хургады

Найдено 9 экскурсий в категории «Райский остров» в Хургаде, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хургада: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
7 часов
5 отзывов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 15 чел.
Из Хургады - на новый остров Magawish
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 5 чел.
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
600 за всё до 10 чел.
Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
Групповая
8 часов
17 отзывов
Групповая поездка на остров Парадайз с пляжем и снорклингом из Хургады
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию к острову Парадайз из Хургады. Насладитесь морскими видами и подводным миром
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Морское путешествие на остров Парадайз
🛥 На яхте
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 за человека
Морская прогулка на Райский остров Paradise
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
37 отзывов
Экскурсия на Райский остров Paradise с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день на Райском острове, наслаждаясь солнцем, морем и подводным миром Красного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $21 за человека
Райский остров Paradise
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
1 отзыв
Райский остров Paradise
Расписание: Ежедневно в 07:30
от $26 за человека
Групповая поездка на остров Парадайз
Мини-группа
7 часов
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Райский остров и дайвинг
Групповая
8 часов
Райский остров и дайвинг
Начало: В холле отеля возле ресепшена
Расписание: Воскресенье, вторник, пятница в 07:45 (обратно — в 16:00).
Завтра в 07:45
11 июня в 07:45
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Pavel
    29 мая 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
    читать дальше

    и погоде. Постоянно был на связи во время прогулки. Прислал за сутки номер машины, которая нас забрала из отеля. Обсудили удобный способ оплаты (платили часть в евро, часть в местной валюте). На самой прогулке было много еды, массаж. Катались на водном диване за катером, 2 раза подолгу сноркали в море, гид Шурави нырял с нами, всё показывал, куда надо внимательнее смотреть под водой. На яхте были ласты как на 36-й размер, так и на 46-й размер ноги. Посетили остров с чистым песком (единственный минус - там слишком громкая музыка). Оставили немного чаевых самой команде. Далее Шурави проводил нас до такси обратно до отеля. Также важно отметить, что Мухаммед предложил помочь с организацией других поездок. Делал ненавязчиво, рекомендую.

    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из
  • А
    Ангелина
    9 мая 2024
    Морская прогулка на Райский остров Paradise
    Отличная экскурсия. Очень хорошие ребята помогали нырять в воду. Самый красивый остров, очень похож на мальдивы! Не пожалеете
  • В
    Владислав
    8 мая 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы! Сделали наш день невероятным!
    Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!
  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Морская прогулка на Райский остров Paradise
    Очень хорошая экскурсия. Корабль хороший, трех палубный. Забирали только странно. На непонятной машине, ни слова по русски или по английски,
    читать дальше

    везли час и подсаживались к нам только арабы, было некомфортно и неясно куда нас везут. Потом все было замечательно. 2 раза снорклинг, пляж хороший и на все хватает времени. Обед вкусный

  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Морская прогулка на Райский остров Paradise
    Забрали прям из отеля в 7-30, комфортно довезли до пирса. Там сели на корабль и выдвинулись в море. Были люди
    читать дальше

    разноязычные, но это не мешало. Гид нам все рассказал на трех языках. Остров райский это чудо конечно. Вода, песок, колоритные зонты из соломы. Были на острове часа полтора. После накормили вкусным обедом. На обратном пути были две остановки для скнорлинга. Красивый риф и множество рыбок. В сопровождении гида мы об плыли большой риф. Примерно в 5 нас привезли в отель. Рекомендую эту поездку!

  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Из Хургады - на новый остров Magawish
    Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой! Мы довольны
    Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой!Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой!
  • М
    Марина
    1 мая 2024
    Из Хургады - на новый остров Magawish
    Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было 4 - места разгуляться
    читать дальше

    было в достатке. Сначала была рыбалка (пойманную рыбу потом пожарили для нас), затем остров, обед и снорклинг. Остров Магавиш небольшой - туда возят маленькие группы, песок фантастический, много мест для фотографирования, есть небольшой пляж для плавания, укрыться от солнышка есть где. Обед вкусный и сытный - мы даже половины не съели- креветки, рыба, куриные нагетсы, рис, макароны, овощи. Фруктовая нарезка при отправлении и после снорклинга. Куку респект👍 С оборудованием для снорклинга на яхте напряжёнка, мне досталась только маска- без трубки, приходилось задерживать дыхание - удовольствие так себе. Коралл живой, но рыбок немного, видели ската, огромного ежа, попугая, хирурга и других каких-то. Берите свои маски. Команда: капитан, кук-юнга, гид и фотограф. Капитан - профессионал своего дела, улыбчивый и позитивный. Кук просто молодец. Гид сносно говорит по-русски, но особых рассказов и не предполагалось, с ним решались вопросы последовательности этапов экскурсии (мы сначала поплыли на остров, а потом плавали) и плавал на кораллы он с нами. Фотограф сделал нам видюшку и кучу фоток, но всё как-то совсем не очень, будем просить профессионалов выправить ситуацию. Всё время ждала какого-нибудь подвоха, но всё прошло на ура! Спасибо организатору и команде!

    Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было
  • В
    Виталия
    26 апреля 2024
    VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
    Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное время Ирина забрала нас
    читать дальше

    из отеля, мы поехали в сторону бухты, взяли снаряжения и погрузились. Там нас уже ждала команда с фруктами, напитками. Пока ехали до бухты, Ирина много рассказывала про Египет и жизнь здесь. Яхта сама чистая, удобная, команда отзывчивая и добрая. На маршруте выбираешь бухту/ часть острова, где-то остановиться. Сначала мы приплыли к первому рифу, удалось опередить другие лодки и поплавать без людей, было безумно красиво. Ко второму рифу тоже подплыли быстрее остальных, после чего был очень вкусный и сытный обед. По итогу мы не поехали на остров, так как народу там было очень много, а делать особо нечего. Выбрали дополнительный снорклинг. Но нам повезло в эту поездку и мы увидели дельфинов несколько раз — не только рядом, но и под водой!!! После этого мы отправились обратно в Хургаду. Впечатлений осталось море, безумно рады, что поехали! Очень рекомендую всем, кто будет — брать индивидуальный тур и ехать, наслаждаться и отдыхать. Спасибо Ирине и команде!

  • А
    Андрей
    9 апреля 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Все было шикарно, яхта определено стоит своих денег✅
    Все было шикарно, яхта определено стоит своих денег✅
  • Т
    Татьяна
    14 марта 2024
    Райский остров Paradise
    Добрый день. В целом экскурсия оставила хорошее впечатление - но в следующий раз не поеду. Плюсы - удобный трансфер, во
    читать дальше

    время, миниавтобус, красивые виды, на острове - время сделать селфи и искупаться в бирюзовой воде - 1,5 часа. Гид внимательный, старался, чтобы все остались довольны. Минусы - обшарпанная яхта - что внутри - краска слезла, маты рваные, что снаружи - следы ржавчины, грязная, о белизне речи не может быть - за такую цену совсем не комильфо, все-таки по цене одна из дорогих экскурсий, можно сьездить и за 21 $. Обед - одно название - ложка тушеной картошки, рис и макароны. Рыба - мелкая скумбрия, не целиком, а маленькие кусочки, есть нечего - голова да хвост, салат из помидоров и огурцов, с паштетом из тунца????? . В основном покупали чипсы и ели. Снорклинг - небольшой риф, больше людей, чем рыбок, можно было найти более живой и красивый. Гид старался всю экскурсию, чтобы мы остались довольны. Но организация - двойка. Не рекомендую у этой фирмы. А сам остров посетить интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Райский остров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Хургада: прогулка на роскошной яхте
  2. Из Хургады - на новый остров Magawish
  3. VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
  4. Групповая поездка из Хургады к острову Парадайз
  5. Морское путешествие на остров Парадайз
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Райский остров" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 20 до 600. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Хургаде на 2024 год по теме «Райский остров», 67 ⭐ отзывов, цены от €20. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам