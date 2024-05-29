1 чел.
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Круиз
7 часов
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
€600 за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Групповая поездка на остров Парадайз с пляжем и снорклингом из Хургады
Отправляйтесь на незабываемую экскурсию к острову Парадайз из Хургады. Насладитесь морскими видами и подводным миром
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
6.5 часов
Морское путешествие на остров Парадайз с снорклингом и отдыхом
Вас ждет захватывающее приключение на яхте по Красному морю с остановками для снорклинга и отдыхом на острове Парадайз
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€23 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия на Райский остров Paradise с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день на Райском острове, наслаждаясь солнцем, морем и подводным миром Красного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $21 за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Ежедневно в 07:30
от $26 за человека
Мини-группа
7 часов
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Групповая
8 часов
Райский остров и дайвинг
Начало: В холле отеля возле ресепшена
Расписание: Воскресенье, вторник, пятница в 07:45 (обратно — в 16:00).
Завтра в 07:45
11 июня в 07:45
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- PPavel29 мая 2024Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
- ААнгелина9 мая 2024Отличная экскурсия. Очень хорошие ребята помогали нырять в воду. Самый красивый остров, очень похож на мальдивы! Не пожалеете
- ВВладислав8 мая 2024Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы! Сделали наш день невероятным!
- ММария8 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Корабль хороший, трех палубный. Забирали только странно. На непонятной машине, ни слова по русски или по английски,
- ТТатьяна6 мая 2024Забрали прям из отеля в 7-30, комфортно довезли до пирса. Там сели на корабль и выдвинулись в море. Были люди
- ИИрина4 мая 2024Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой! Мы довольны
- ММарина1 мая 2024Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было 4 - места разгуляться
- ВВиталия26 апреля 2024Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное время Ирина забрала нас
- ААндрей9 апреля 2024Все было шикарно, яхта определено стоит своих денег✅
- ТТатьяна14 марта 2024Добрый день. В целом экскурсия оставила хорошее впечатление - но в следующий раз не поеду. Плюсы - удобный трансфер, во
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Райский остров»
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