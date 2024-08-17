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Кристально чистая морская вода, белоснежный пляж с мелким чистым песком — всё это ждет вас в поездке на остров Хула-Хула. Современный трёхпалубный корабль доставит вас в этот райский уголок.



Приготовьтесь не только приятно отдохнуть, но и насладиться красотой пляжей, поплавать с маской и ластами или прокатиться на банане.