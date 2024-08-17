Кристально чистая морская вода, белоснежный пляж с мелким чистым песком — всё это ждет вас в поездке на остров Хула-Хула. Современный трёхпалубный корабль доставит вас в этот райский уголок.
Приготовьтесь не только приятно отдохнуть, но и насладиться красотой пляжей, поплавать с маской и ластами или прокатиться на банане.
Приготовьтесь не только приятно отдохнуть, но и насладиться красотой пляжей, поплавать с маской и ластами или прокатиться на банане.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Наш представитель заедет за вами в отель и доставит к причалу, где вы пересядете на большой современный корабль.
- На корабле вам выдадут необходимое оборудование для активного отдыха на воде (маски, трубки, ласты и жилеты). Инструктаж по технике безопасности также предусмотрен.
- По пути на остров у вас будет одна остановка в открытом море, где вы поплаваете с маской и ластами на коралловом рифе, увидите разнообразных рыбок и других морских обитателей.
- И вот вы на острове Хула-Хула! Впереди — 2 часа свободного времени. Белый песок, бирюзовая вода, лёгкий бриз и прекрасный вход в море — чем не повод понырять с трубкой, отдохнуть на пляже и сделать незабываемые фотографии на память!
- После отдыха на острове вы возвращаетесь на яхту и обедаете. В меню — различные салаты, рис, макароны, куриные наггетсы, мясные колбаски, рыба, прохладительные напитки, чай/кофе.
- После обеда у вас будет возможность покататься на банане и таблетке.
Организационные детали
- В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
- В стоимость входит: трансфер из/до отеля, сопровождение гида, прокат инвентаря для водных развлечений (маска, трубка, ласты, жилет), обед на корабле.
ежедневно в 08:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$22
|Дети до 5 лет
|$6
|Дети с 5 до 11 лет
|$12
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мажид — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 275 туристов
Меня зовут Мажид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксоре и Каире с командой коллег. В профессии уже более 14 лет. Буду рад помочь вам с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!Задать вопрос
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