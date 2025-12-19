Экскурсия Новый Луксор представляем вашему вниманию новую интересную групповую программу, которую обычно проводят только индивидуально! Вам предстоит увидеть интересные древне-архитектурные сооружения и узнать много нового о долине Луксора. Вашему вниманию предстанет самое сердце Луксора — Луксорский храм для поклонения богу Амону, построенный несколькими фараонами; Аллея Сфинксов, которая протянулась на протяжении около 3 км; погребальный храм Рамзеса III
Описание экскурсииВыезд из отеля около 04:00 (точное время сообщаем после бронирования; дорога до Луксора около 4-х часов); Посещение уникального Луксорского храма (самое сердце Луксора); Прогулка по Аллее Сфинксов была создана во время правления 30-й династии фараонов. В то время на ней находилось 1350 скульптур; Пересечение Нила на моторной лодке; Обед в кафе на берегу Нила (шведский стол); Переезд к достаточно большому погребальному храму Рамзеса III в Мединет-Абу - яркий и хорошо сохранившийся образец поминального храма царей Нового царства; Колоссы Мемнона (две массивные каменные статуи, изображающие фараона Аменхотепа III); Поездка на моторной лодке к Банановой роще (по желанию, приобретается у гида на месте); Посещение Гробниц знати (некрополь). Они менее известные, чем Долина царей, но Так же будоражат интерес многих туристов;
Выезд зависит от местоположения отелях
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Луксорский храм
- Колоссы Мемнона
- Посещение Гробниц знати (некрополь)
- Переезд к достаточно большому погребальному храму Рамзеса III в Мединет-Абу
- Прогулка по Аллее Сфинксов была создана во время правления 30-й династии фараонов. В то время на ней находилось 1350 скульптур
Что включено
- Входные билеты по программе
- Пересечение Нила на лодке
- Обед (шведский стол)
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер из Хургады
- Страхование жизни
Что не входит в цену
- Трансфер из Abu soma 10$ с человека
- Трансфер из отелей нага Бей и в эль гуне 10$/ чел
- Трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш, Эль Гуна, Сома Бей и Сафага за доплату
- Посещение Бананового острова
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада
Завершение: У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд зависит от местоположения отелях
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
