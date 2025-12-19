Описание Фото Ответы на вопросы Экскурсия Новый Луксор представляем вашему вниманию новую интересную групповую программу, которую обычно проводят только индивидуально! Вам предстоит увидеть интересные древне-архитектурные сооружения и узнать много нового о долине Луксора. Вашему вниманию предстанет самое сердце Луксора — Луксорский храм для поклонения богу Амону, построенный несколькими фараонами; Аллея Сфинксов, которая протянулась на протяжении около 3 км; погребальный храм Рамзеса III

Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность более 12 часов На чём проводится На автобусе

Описание экскурсии Выезд из отеля около 04:00 (точное время сообщаем после бронирования; дорога до Луксора около 4-х часов); Посещение уникального Луксорского храма (самое сердце Луксора); Прогулка по Аллее Сфинксов была создана во время правления 30-й династии фараонов. В то время на ней находилось 1350 скульптур; Пересечение Нила на моторной лодке; Обед в кафе на берегу Нила (шведский стол); Переезд к достаточно большому погребальному храму Рамзеса III в Мединет-Абу - яркий и хорошо сохранившийся образец поминального храма царей Нового царства; Колоссы Мемнона (две массивные каменные статуи, изображающие фараона Аменхотепа III); Поездка на моторной лодке к Банановой роще (по желанию, приобретается у гида на месте); Посещение Гробниц знати (некрополь). Они менее известные, чем Долина царей, но Так же будоражат интерес многих туристов;

