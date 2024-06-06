Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Хургады

Найдено 23 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Хургаде, цены от €20, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Хургады - в Дендеру и Луксор
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
«Дендера — древний город на левом берегу Нила, известный всему миру благодаря храму Хатхор»
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:00
325179 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
94 отзыва
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
«Осмотрите одну из старейших синагог Бен Эзра, построенную в 4 веке, и Висячую церковь Святой Девы Марии, где поговорим о знаменитом коптском храме Старого Каира»
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
352247 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
145 отзывов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
«В Городе живых, на восточном берегу Нила вы посетите археологический музей под открытым небом: крупнейший храмовый комплекс Древнего мира и главное государственное святилище Нового царства»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
348244 за всё до 8 чел.
Дендера и Луксор за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
40 отзывов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
«Вы оцените главную достопримечательность Дендеры — храм богини плодородия Хатхор»
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290203 за всё до 8 чел.
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Магия Хургады: Путешествие по сокровищам искусства и архитектуры
Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
«Вы познакомитесь с архитектурой сооружения и религиозными традициями в мусульманских храмах Хургады»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
30 за всё до 4 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
«Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм»
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:00
325195 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия из Хургады в Луксор: древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Откройте для себя тайны фараонов и величие их созданий
Начало: В вашем отеле
«Увидите Карнакский храм, заложенный ещё в 20 веке до нашей эры»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
80 за человека
Хургада: самое главное за 5 часов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Экскурсия по Хургаде: культурное погружение и исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от нетуристических районов до панорамных видов и культурных сокровищ
«Это главный действующий храм города»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
6048 за всё до 10 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
«Вы посетите главную мечеть и христианский храм, чтобы понять, как в одном городе уживаются две религии»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 за человека
Из Хургады в древний Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
10 отзывов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
«Грандиозные облик и история Карнакского храма»
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
45 за человека
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
«После осмотра пирамид мы побываем у погребальных храмов и Большого Сфинкса»
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
250 за всё до 2 чел.
Луксор с посещением долины Царей
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: у вашего отеля
«Вы увидите Карнакский храм, колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
72 за человека
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
«Вы посетите Карнакский храм, один из самых монументальных в Египте, строительство которого затянулось на пару тысяч лет»
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
65 за человека
Из Хургады - в Дендеру и Абидос
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Из Хургады в Дендеру и Абидос: Индивидуальное путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древнеегипетских богов и фараонов, посетив величественные храмы Хатхор и Сети I
Начало: Из хургады
«Вы побываете в месте культа этой богини, в Дендере, где в честь неё воздвигнут храм, полный рельефных изображений поразительного качества исполнения»
Завтра в 11:00
10 июня в 05:00
312219 за всё до 8 чел.
Такая разная Хургада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Такая разная Хургада: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Погрузитесь в культурную жизнь Хургады с насыщенным маршрутом по значимым местам: музей, мечеть, набережная и фабрика масел
Начало: Возле вашего отеля
«Мечеть Эль-Мина — главный действующий храм города»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
30 за всё до 3 чел.
Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
16 часов
37 отзывов
Экскурсия в Луксор из Хургады: Карнак, Долина Царей и храм Хатшепсут
Погрузитесь в историю Древнего Египта с экскурсией в Луксор. Посетите легендарные места и узнайте их тайны
Начало: Ваш отель в Хургаде
«посещение Карнакского храма — крупнейшего комплекса Древнего Египта»
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
$75 за человека
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
🚶 Пешая
Билеты
22 часа
1 отзыв
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Начало: Отель туриста
«На песках пустыни Египта стоит величественный храм, именуемый Абидосским»
Расписание: Ежедневно в 6:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $250 за всё до 2 чел.
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Прикоснуться к наследию древнеегипетской цивилизации
«Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри»
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
527 за всё до 6 чел.
Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в монастыри Святого Павла и Святого Антония
Посетить древние христианские обители и увидеть пещеру, где святой Антоний прожил 40 лет
Начало: в вашем отеле
«Вы увидите пещеру, где святой прожил 40 лет, и маленькую церковь в скале, вход в которую закрывает круглый камень»
11 июня в 02:30
14 июня в 02:30
199 за всё до 6 чел.
Храм Дендера с храмами Хатшепсут и Карнак из Хургады
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Храм Дендера с храмами Хатшепсут и Карнак из Хургады
Начало: Хургада
«Нам нужно около 3-4 часов, чтобы добраться до храма Дендера в Кене, и столько же времени, чтобы вернуться в ваш отель»
Расписание: Каждый день недели в 4:30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $280 за всё до 3 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
Начало: В вашем отеле
«Полюбуетесь пальмовыми рощами, оцените огромную статую Рамзеса II и посмотрите, что осталось от храма Птаха»
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
400340 за всё до 6 чел.
Монастыри святого Антония и святого Павла в Египте
Индивидуальная
10 часов
Монастыри святого Антония и святого Павла в Египте
Начало: Место вашего пребывания
«Путь до первого монастыря займет около трех часов»
Расписание: В любой день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 6 чел.
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Мини-группа
13 часов
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
Побывать в древних храмах, пройти по Аллее сфинксов и полюбоваться Луксором с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
«Первым делом посетим «Город живых», где находятся всемирно известные Луксорский и Карнакский храмы, некогда объединённые Аллеей сфинксов в единый ансамбль»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
175 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Прежде всего хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Шаркави! Особенно за то, что экскурсия очень понравилась нашему 8-летнему сыну, и
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    он очень много фактов запомнил! Знакомство с уникальными достопримечательностями древнего Египта началось в 1:15, когда за нами приехал новый комфортабельный микрик Тойота. Двое ребят водителей усадили нас в салон, и поездка началась… Мы все тут же уснули, и проснулись уже подъезжая к Каиру, в районе 8:00. Заказанный завтрак в отеле нам совсем не понадобился, только вечером мы подумали, что нужно было его отдать нищим, а не выбрасывать( Шаркави рассказал нам о периодах истории Египта, о фараонах, иных правителях: греческих, римских, османских. Знакомство с Каиром мы начали с получасовой прогулки по Нилу (40$). Впечатлил крайне экзотический «причал» у подножья дорогого отеля - с козами, спящими людьми, мусором… Следующей остановкой был Египетский музей. Шаркави рассказал, что построено новое здание - в Гизе, куда скоро переедет вся коллекция. Конечно, экспозиция впечатляет - и количеством экспонатов, и их состоянием! Великие тайны величайшей цивилизации! Далее мы отправились на обед. Заведению однозначный дизлайк(Мы ели под пристальными взглядами пятерых официантов(За напитки попытались неправильно дать сдачу. В туалете на матрасе расположилась барышня, смотрящая кино в телефоне. Шок. После обеда отправились в Гизу. Мы практически только с нескольких точек сфотографировались на фоне пирамид и сфинкса, и уехали. Почему-то внутрь пирамиды Хеопса нас не повели, к сфинксу тоже не подходили. И в районе 13 мы уже тронулись в обратный путь, к 18 были в отеле. Видимо, цитадель у нас автоматически заменилась на прогулку по Нилу… В целом, осталось впечатление недосмотренности. Наверное, имеет смысл ехать на экскурсию зимой, чтобы не было такой жары. Также из минусов - водители очень просили их отблагодарить чаевыми. Увы, мелких денег уже не было, поэтому ситуация была какая-то неловкая. Итак, спасибо за четкую организацию, действительно комфортный трансфер и отличную экскурсию. Но ресторан рекомендуем поменять)

    Прежде всего хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Шаркави! Особенно за то, что экскурсия очень понравилась
  • Н
    Николай
    5 июня 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Экскурсия очень понравилась. Нас сопровождал Ахмед, который прекрасно владеет русским языком. Мы легко общались. По нашей просьбе маршрут был дополнен
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    Луксорским музеем. Ахмед всё быстро организовал и сам провёл нас по музею. Мы нигде не ждали, всё, включая возможность немного отдохнуть, было предусмотрено. Всем очень понравилось. Отдельная благодарность водителям. Спасибо!

  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Хургада: самое главное за 5 часов
    Нас сопровождал Ахмед. Он прекрасно владеет русским языком. Легко и интересно общается. По нашей просьбе дополнил маршрут, провёл экскурсию по Луксорскому музею. Мы получили много интересной информации. Было жарко, но программа предусматривала возможность отдохнуть. Отдельная благодарность водителям.
  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
    Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии была идеальна. Как только
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    забронировали и подтвердили экскурсию, с нами связался гид-организатор Таха и рассказал все детали, наш маршрут, время в пути, а также стоимость. Ездили с тремя детьми (13, 10 и 5 лет). Ровно в назначенное время, в 4:45, за нами в отель приехал большой чистый микроавтобус с кондиционером. Все трое детей спокойно легли на свободные места и досыпали по дороге. Водитель вез очень аккуратно, не гнал, правила не нарушал. С одной остановкой примерно к 9:30 добрались до Луксора. Там уже к нам присоединился замечательный гид Таха. Очень вежливый, тактичный, хорошо говорит по русски, хорошо знает историю. С детьми быстро нашел общий язык. Осмотрели все запланированные достопримечательности, Таха везде все рассказывал, подача информации легкая, научил читать некоторые египетские иероглифы, на все вопросы отвечал. Все билеты куплены заранее, везде проходили свободно, без очередей. В середине маршрута очень кстати оказалась прогулка по Нилу на банановый остров, где Таха угостил нас вкуснейшим тростниковым соком и местными сочными фруктами. Отдельное спасибо Тахе за мороженое и холодную воду, в такую сильную жару помогало охладиться. Обратно в гостиницу приехали к 19:00, успели на ужин)))) Все остались под большим впечатлением! С удовольствием буду рекомендовать друзьям эту экскурсию и гида Таху.

    Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор. Вся поездка была спланирована таким образом, что мы нигде
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    не стояли в очередях из туристов. Два водителя и гид были в составе сопровождающих. С нами были трое детей разного возраста к каждому был найден свой подход. Все очень организовано, не таскали по магазинам и центрам. И безусловно очень вкусный национальный обед. Дети, которых обычно не уговоришь поесть, ели национальную египетскую еду с удовольствием. Также дополнительно просили чтобы покатали по Нилу на лодке, поездка зачет, но на «остров обезьян» я бы не ехала. Звери в клетках так себе удовольствие. Спасибо за организацию поездки!!!

    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного гида, Шаркави, и организатора
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    экскурсии. Идеально всё - инструктаж до экскурсии, транспорт, организация, рассказ и ответы на вопросы. Были учтены все наши пожелания по маршруту, внесены разумные корректировки. В итоге, достаточно сложная и продолжительная экскурсия прошла в разы лучше, чем мы могли себе представить, даже для ребенка 10 лет. С лёгким сердцем рекомендую!

    Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного
  • А
    Антон
    30 мая 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей (начиная от выбора дороги
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    до выбора ресторана). Нам очень повезло с гидом Шаркави, который не только прекрасный экскурсовод (имеет ученую степень по истории Египта), но также увлекательно ведет рассказ и при том с хорошим чувством юмора, благодаря чему многое запомнится навсегда. Также отмечу выбор ресторана (гид выбрал очень хорошее место с вкусным обедом). Всей команде организаторов большая благодарность за увлекательное и интересное путешествие по Луксору и Дендере.

    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы и прилетели на отдых
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    в Египет! Ведь мечты должны сбываться! Забронировали экскурсию за месяц, на протяжение всего времени Мухамед был со мной на связи и периодически запрашивал необходимую информацию и постоянно делал напоминания, что взять с собой! Вечером прислал контакт Экскурсовода! Замечу что трансфер был минута в минуту! Такая пунктуальность и четкость сразу расположила:) Наш экскурсовод Адель идеально подобрал маршрут и дочь была увлечена рассказом! А увлечь без 2 дней шестилетку это очень непросто! Отдельная благодарность за все подсказки и исполнение пожеланий! Нам очень понравилось!

    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Возвращаемся из поездки в Дендеру и Луксор. Впечатления самые лучшие. Для исторических экскурсий главное - гид. Таха вёл экскурсию очень
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    информативно, интересно, понятный русский и умение рассказать так, чтобы заинтересовать и взрослых, детей. Очень подробно объяснял значение каждого барельефа, мы научились четко различать, кто из египетских богов изображён, имена фараонов и многое другое. В сравнении с аналогичным маршрутом от туроператора (несколько лет назад) - и больше узнали о культуре древнего Египта, и гораздо спокойнее и комфортнее, без толпы, посмотрели храмы и гробницы, пофотографировались без спешки. Организовано всё отлично: машина к отелю приехала заранее, комфортный минивэн, 2 водителя (учитывая далёкую дорогу так, конечно, гораздо спокойнее), не ждали нигде ни минуты. Прекрасная прогулка по Нилу, на лодке - угощение очень спелыми и вкусными фруктами. Обед в весьма атмосферном ресторанчике, еда свежая и вкусная. Очень признательны Тахе за интереснейшую и прекрасно организованную экскурсию.

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
    Эту экскурсию мы ждали как никогда, столько было ожиданий… Микроавтобус был комфортный, было прохладно и достаточно места для всех (на
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    экскурсии было 7 человек, 1 экскурсовод и 2 водителя). Огромное спасибо организаторам за то, что была предоставлена вода (бесплатно), она пригодилась и ещё как! Логистика была хорошо спланирована. Не знаю, как оценить то, что мы туда и обратно приехали быстрее, тех, что на больших (от тур операторов) автобусах, но скорость мы развивали до 160 км/ч! Порой было страшно. Экскурсовод совершенно не понравился, рассказывались общие факты на сносном русском, НО через каждое слово «ээээ, ребята» так резало слух, что приводило в бешенство. На самих достопримечательностях заглядывались на другие группы, так как там гид рассказывает что-то реально интересное, а мы просто ходим и смотрим на непонятные нам вещи. Заезды в магазинчики не напрягали, а давали время на передохнуть под кондиционерами. В экскурсию включена прогулка по Нилу, но по факту она осуществляется при условии, что ты купил билет на банановый остров, на котором не на что смотреть. Купили там чай! Просто отврат! 1000 рублей за пыль и ароматизатор! Но все минусы как-то забываются от той красоты и величия, которое ты видишь! В следующий раз мы бы поехали от турфирмы (FUN&SUN), потому что другие наши экскурсии были от них, и там нам всё понравилось (очень важно, чтобы экскурсовод был русскоговорящим - русским носителем основным, а не выученным)

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  4. Дендера и Луксор за 1 день
  5. Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
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