Из Хургады в Луксор - в поисках древности

Зайти в гробницы, увидеть гигантские статуи и пройти по ступеням храмов, возведённых до нашей эры
Приглашаем вас познакомиться с Луксором! Вы пересечёте Нил, чтобы осмотреть захватывающие достопримечательности Египта за один день. Посетите Долину Царей и узнаете, как хоронили могущественных фараонов.

Подниметесь в храм царицы Хатшепсут, полюбуетесь Колоссами Мемнона и поразитесь размерам Карнакского храма.
Из Хургады в Луксор - в поисках древности
Из Хургады в Луксор - в поисках древности
Из Хургады в Луксор - в поисках древности
Ближайшие даты:
15
фев18
фев20
фев22
фев25
фев27
фев1
мар
Время начала: 02:00, 02:15, 02:30, 02:45, 03:00, 03:15, 03:30, 03:45, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45, 05:00

Описание экскурсии

Долина Царей

Вы посетите место захоронения правителей Египта (в том числе великого фараона Рамзеса II) и зайдёте в три гробницы. Рассмотрите внутреннее убранство, которое хорошо сохранилось. Узнаете, зачем нужна была богатая отделка и какие вещи потребуются правителям в загробном мире. По желанию осмотрите гробницу молодого фараона Тутанхамона.

Колоссы Мемнона

Вы увидите две массивные статуи Аменхотепа III, которые возвышаются примерно на 18 метров над равниной. Это единственные сохранившиеся элементы некогда крупнейшего погребального храма. Статуи сделаны из кварцевого песка в Каире, а затем перенесены сюда — на расстояние 700 км.

Храм царицы Хатшепсут

Вы познакомитесь с красивыми террасами храма, которые сливаются с отвесными скалами Фиванской горы. Как будто сама природа выступила архитектором этого комплекса!

Карнакский храм

Вы изучите крупнейший древний религиозный объект в мире. Это самый большой храмовый комплекс, когда-либо построенный человеком. Мы расскажем, как над ним трудились строители и фараоны. И обсудим три главных храма.

Примерный тайминг экскурсии

  • 05:00 — Выезд из отеля в Хургаде
  • 09:30 — Долина Царей
  • 11:30 — Колоссы Мемнона
  • 12:00 — Храм царицы Хатшепсут
  • 13:30 — Обед в ресторане
  • 14:45 — Карнакский храм
  • 17:00 — Выезд в Хургаду

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе или микроавтобусе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: трансфер из отеля и обратно, экскурсионное сопровождение,
разрешение на поездку, все сборы за обслуживание и налоги, обед (доступны вегетарианские блюда), минеральная вода

Отдельно оплачивается:

  • Напитки
  • Посещение Долины Царей — $12 за чел.
  • Гробница Тутанхамона по желанию — $12 за чел.
  • Билет в Карнакский храм — $9 за чел.
  • Билет в храм царицы Хатшепсут — $7 за чел.
  • Поездка на фелюге по желанию — $10 за чел.

во вторник, четверг и субботу в 02:00, 02:15, 02:30, 02:45, 03:00, 03:15, 03:30, 03:45, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45 и 05:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$90
Дети до 12 лет$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 02:00, 02:15, 02:30, 02:45, 03:00, 03:15, 03:30, 03:45, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45 и 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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