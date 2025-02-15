Приглашаем вас познакомиться с Луксором! Вы пересечёте Нил, чтобы осмотреть захватывающие достопримечательности Египта за один день. Посетите Долину Царей и узнаете, как хоронили могущественных фараонов. Подниметесь в храм царицы Хатшепсут, полюбуетесь Колоссами Мемнона и поразитесь размерам Карнакского храма.

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Описание экскурсии

Долина Царей

Вы посетите место захоронения правителей Египта (в том числе великого фараона Рамзеса II) и зайдёте в три гробницы. Рассмотрите внутреннее убранство, которое хорошо сохранилось. Узнаете, зачем нужна была богатая отделка и какие вещи потребуются правителям в загробном мире. По желанию осмотрите гробницу молодого фараона Тутанхамона.

Колоссы Мемнона

Вы увидите две массивные статуи Аменхотепа III, которые возвышаются примерно на 18 метров над равниной. Это единственные сохранившиеся элементы некогда крупнейшего погребального храма. Статуи сделаны из кварцевого песка в Каире, а затем перенесены сюда — на расстояние 700 км.

Храм царицы Хатшепсут

Вы познакомитесь с красивыми террасами храма, которые сливаются с отвесными скалами Фиванской горы. Как будто сама природа выступила архитектором этого комплекса!

Карнакский храм

Вы изучите крупнейший древний религиозный объект в мире. Это самый большой храмовый комплекс, когда-либо построенный человеком. Мы расскажем, как над ним трудились строители и фараоны. И обсудим три главных храма.

Примерный тайминг экскурсии

05:00 — Выезд из отеля в Хургаде

09:30 — Долина Царей

11:30 — Колоссы Мемнона

12:00 — Храм царицы Хатшепсут

13:30 — Обед в ресторане

14:45 — Карнакский храм

17:00 — Выезд в Хургаду

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе или микроавтобусе

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: трансфер из отеля и обратно, экскурсионное сопровождение,

разрешение на поездку, все сборы за обслуживание и налоги, обед (доступны вегетарианские блюда), минеральная вода

Отдельно оплачивается: