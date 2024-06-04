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экскурсии было 7 человек, 1 экскурсовод и 2 водителя). Огромное спасибо организаторам за то, что была предоставлена вода (бесплатно), она пригодилась и ещё как! Логистика была хорошо спланирована. Не знаю, как оценить то, что мы туда и обратно приехали быстрее, тех, что на больших (от тур операторов) автобусах, но скорость мы развивали до 160 км/ч! Порой было страшно. Экскурсовод совершенно не понравился, рассказывались общие факты на сносном русском, НО через каждое слово «ээээ, ребята» так резало слух, что приводило в бешенство. На самих достопримечательностях заглядывались на другие группы, так как там гид рассказывает что-то реально интересное, а мы просто ходим и смотрим на непонятные нам вещи. Заезды в магазинчики не напрягали, а давали время на передохнуть под кондиционерами. В экскурсию включена прогулка по Нилу, но по факту она осуществляется при условии, что ты купил билет на банановый остров, на котором не на что смотреть. Купили там чай! Просто отврат! 1000 рублей за пыль и ароматизатор! Но все минусы как-то забываются от той красоты и величия, которое ты видишь! В следующий раз мы бы поехали от турфирмы (FUN&SUN), потому что другие наши экскурсии были от них, и там нам всё понравилось (очень важно, чтобы экскурсовод был русскоговорящим - русским носителем основным, а не выученным)