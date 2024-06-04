1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
«Вы оцените главную достопримечательность Дендеры — храм богини плодородия Хатхор»
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290€203 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
12 часов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
«Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм»
Сегодня в 06:30
Завтра в 05:00
325€195 за всё до 8 чел.
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия из Хургады в Луксор: древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Откройте для себя тайны фараонов и величие их созданий
Начало: В вашем отеле
«Увидите Карнакский храм, заложенный ещё в 20 веке до нашей эры»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
€80 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
«Грандиозные облик и история Карнакского храма»
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€45 за человека
Групповая
13 часов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: у вашего отеля
«Вы увидите Карнакский храм, колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
€72 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
«Вы посетите Карнакский храм, один из самых монументальных в Египте, строительство которого затянулось на пару тысяч лет»
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
€65 за человека
Индивидуальная
4 часа
Такая разная Хургада: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Погрузитесь в культурную жизнь Хургады с насыщенным маршрутом по значимым местам: музей, мечеть, набережная и фабрика масел
Начало: Возле вашего отеля
«Мечеть Эль-Мина — главный действующий храм города»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€30 за всё до 3 чел.
Мини-группа
16 часов
Экскурсия в Луксор из Хургады: Карнак, Долина Царей и храм Хатшепсут
Погрузитесь в историю Древнего Египта с экскурсией в Луксор. Посетите легендарные места и узнайте их тайны
Начало: Ваш отель в Хургаде
«посещение Карнакского храма — крупнейшего комплекса Древнего Египта»
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
$75 за человека
Билеты
22 часа
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Начало: Отель туриста
«На песках пустыни Египта стоит величественный храм, именуемый Абидосским»
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Прикоснуться к наследию древнеегипетской цивилизации
«Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри»
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
€527 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Храм Дендера с храмами Хатшепсут и Карнак из Хургады
Начало: Хургада
«Нам нужно около 3-4 часов, чтобы добраться до храма Дендера в Кене, и столько же времени, чтобы вернуться в ваш отель»
Расписание: Каждый день недели в 4:30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $280 за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
Побывать в древних храмах, пройти по Аллее сфинксов и полюбоваться Луксором с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
«Первым делом посетим «Город живых», где находятся всемирно известные Луксорский и Карнакский храмы, некогда объединённые Аллеей сфинксов в единый ансамбль»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
€175 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина4 июня 2024Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии была идеальна. Как только
- ЕЕкатерина28 мая 2024Эту экскурсию мы ждали как никогда, столько было ожиданий… Микроавтобус был комфортный, было прохладно и достаточно места для всех (на
- ЕЕлена27 мая 2024Всё отлично
- ТТатьяна19 мая 2024Большое спасибо за отличную экскурсию! Достаточно быстро доехали до Луксора, замечательно провели время. Наш гид все прекрасно рассказывал и показывал. Прекрасные впечатления после отпуска!
- ООльга11 мая 2024Посетили Луксор как давно мечтали)) прикоснуться к вечности. Когда понимаешь что некоторым постройкам более 3000 лет! Спускались в гробницы фараонов,
- ННадежда6 мая 2024Ездили на экскурсию по Хургаде с Джихан. Очень позитивно, познавательно и интересно. Отель наш был в 30 км от Хургады и все это время Джихан нам рассказывала исторические моменты. Очень понравилось.
- ААнтон13 апреля 2024Банановый остров - явно лишний, но экскурсия групповая и в группе были люди которые хотели на банановый остров. На мой
- JJulia8 апреля 2024Были на экскурсии "Такая разная Хургада" 08.04.2024. Остались довольны. Очень понравилось, что Джихан учитывала наши предпочтения, время пролетело незаметно, осталось много хороших воспоминаний. Рекомендуем!
- IIana28 марта 2024Всем добрый день! Не первый раз путешествуем в Луксор, но впервые под таким положительным впечатлением! Рекомендуем гида Тахо! Прекрасно рассказал
- ЕЕкатерина20 марта 2024Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Трансфер, машина, встреча с гидом, план экскурсии - чётко по договорённости. Водитель приехал вовремя, в
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Соборы и храмы»
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Сейчас в Хургаде в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 30 до 527 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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