Храмы и соборы Хургады с гидом

Найдено 12 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Хургаде, цены от €30, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дендера и Луксор за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
40 отзывов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
«Вы оцените главную достопримечательность Дендеры — храм богини плодородия Хатхор»
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290203 за всё до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
«Здесь же, в «городе живых» находится и одно из крупнейших сооружений древности — Карнакский храм»
Сегодня в 06:30
Завтра в 05:00
325195 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия из Хургады в Луксор: древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Откройте для себя тайны фараонов и величие их созданий
Начало: В вашем отеле
«Увидите Карнакский храм, заложенный ещё в 20 веке до нашей эры»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
80 за человека
Из Хургады в древний Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
10 отзывов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
«Грандиозные облик и история Карнакского храма»
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
45 за человека
Луксор с посещением долины Царей
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: у вашего отеля
«Вы увидите Карнакский храм, колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
72 за человека
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
«Вы посетите Карнакский храм, один из самых монументальных в Египте, строительство которого затянулось на пару тысяч лет»
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
65 за человека
Такая разная Хургада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Такая разная Хургада: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Погрузитесь в культурную жизнь Хургады с насыщенным маршрутом по значимым местам: музей, мечеть, набережная и фабрика масел
Начало: Возле вашего отеля
«Мечеть Эль-Мина — главный действующий храм города»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
30 за всё до 3 чел.
Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
16 часов
37 отзывов
Экскурсия в Луксор из Хургады: Карнак, Долина Царей и храм Хатшепсут
Погрузитесь в историю Древнего Египта с экскурсией в Луксор. Посетите легендарные места и узнайте их тайны
Начало: Ваш отель в Хургаде
«посещение Карнакского храма — крупнейшего комплекса Древнего Египта»
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
$75 за человека
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
🚶 Пешая
Билеты
22 часа
1 отзыв
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Начало: Отель туриста
«На песках пустыни Египта стоит величественный храм, именуемый Абидосским»
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от $250 за всё до 2 чел.
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Прикоснуться к наследию древнеегипетской цивилизации
«Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри»
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
527 за всё до 6 чел.
Храм Дендера с храмами Хатшепсут и Карнак из Хургады
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Храм Дендера с храмами Хатшепсут и Карнак из Хургады
Начало: Хургада
«Нам нужно около 3-4 часов, чтобы добраться до храма Дендера в Кене, и столько же времени, чтобы вернуться в ваш отель»
Расписание: Каждый день недели в 4:30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $280 за всё до 3 чел.
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Мини-группа
13 часов
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
Побывать в древних храмах, пройти по Аллее сфинксов и полюбоваться Луксором с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
«Первым делом посетим «Город живых», где находятся всемирно известные Луксорский и Карнакский храмы, некогда объединённые Аллеей сфинксов в единый ансамбль»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
175 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
    Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии была идеальна. Как только
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    забронировали и подтвердили экскурсию, с нами связался гид-организатор Таха и рассказал все детали, наш маршрут, время в пути, а также стоимость. Ездили с тремя детьми (13, 10 и 5 лет). Ровно в назначенное время, в 4:45, за нами в отель приехал большой чистый микроавтобус с кондиционером. Все трое детей спокойно легли на свободные места и досыпали по дороге. Водитель вез очень аккуратно, не гнал, правила не нарушал. С одной остановкой примерно к 9:30 добрались до Луксора. Там уже к нам присоединился замечательный гид Таха. Очень вежливый, тактичный, хорошо говорит по русски, хорошо знает историю. С детьми быстро нашел общий язык. Осмотрели все запланированные достопримечательности, Таха везде все рассказывал, подача информации легкая, научил читать некоторые египетские иероглифы, на все вопросы отвечал. Все билеты куплены заранее, везде проходили свободно, без очередей. В середине маршрута очень кстати оказалась прогулка по Нилу на банановый остров, где Таха угостил нас вкуснейшим тростниковым соком и местными сочными фруктами. Отдельное спасибо Тахе за мороженое и холодную воду, в такую сильную жару помогало охладиться. Обратно в гостиницу приехали к 19:00, успели на ужин)))) Все остались под большим впечатлением! С удовольствием буду рекомендовать друзьям эту экскурсию и гида Таху.

    Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
    Эту экскурсию мы ждали как никогда, столько было ожиданий… Микроавтобус был комфортный, было прохладно и достаточно места для всех (на
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    экскурсии было 7 человек, 1 экскурсовод и 2 водителя). Огромное спасибо организаторам за то, что была предоставлена вода (бесплатно), она пригодилась и ещё как! Логистика была хорошо спланирована. Не знаю, как оценить то, что мы туда и обратно приехали быстрее, тех, что на больших (от тур операторов) автобусах, но скорость мы развивали до 160 км/ч! Порой было страшно. Экскурсовод совершенно не понравился, рассказывались общие факты на сносном русском, НО через каждое слово «ээээ, ребята» так резало слух, что приводило в бешенство. На самих достопримечательностях заглядывались на другие группы, так как там гид рассказывает что-то реально интересное, а мы просто ходим и смотрим на непонятные нам вещи. Заезды в магазинчики не напрягали, а давали время на передохнуть под кондиционерами. В экскурсию включена прогулка по Нилу, но по факту она осуществляется при условии, что ты купил билет на банановый остров, на котором не на что смотреть. Купили там чай! Просто отврат! 1000 рублей за пыль и ароматизатор! Но все минусы как-то забываются от той красоты и величия, которое ты видишь! В следующий раз мы бы поехали от турфирмы (FUN&SUN), потому что другие наши экскурсии были от них, и там нам всё понравилось (очень важно, чтобы экскурсовод был русскоговорящим - русским носителем основным, а не выученным)

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
    Всё отлично
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
    Большое спасибо за отличную экскурсию! Достаточно быстро доехали до Луксора, замечательно провели время. Наш гид все прекрасно рассказывал и показывал. Прекрасные впечатления после отпуска!
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
    Посетили Луксор как давно мечтали)) прикоснуться к вечности. Когда понимаешь что некоторым постройкам более 3000 лет! Спускались в гробницы фараонов,
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    даже не верится)) в храме есть скарабей! Если обойти его 7 раз против часовой- исполнится самое заветное желание! хорошо что выбрали мин-группу а не автобус…. Это было лучшее решение, всё таки пустыня, там очень и очень жарко! Когда маленькая группа всё проходит быстро, комфортно, без лишних пауз. Отличная организация! Комфортная машина. Остались довольны. Но очень жарко, это надо понимать, иногда было даже трудно делать фото, но когда вернулись и смотрели их, как же всё таки красиво 😍

  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Такая разная Хургада
    Ездили на экскурсию по Хургаде с Джихан. Очень позитивно, познавательно и интересно. Отель наш был в 30 км от Хургады и все это время Джихан нам рассказывала исторические моменты. Очень понравилось.
  • А
    Антон
    13 апреля 2024
    Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
    Банановый остров - явно лишний, но экскурсия групповая и в группе были люди которые хотели на банановый остров. На мой
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    взгляд, смотреть там совершенно нечего. Мне лично не хватило долины цариц. Я бы даже доплатил, но времени не хватило… В остальном все отлично. Хороший микроавтобус, небольшая группа. Достаточно быстро везли. К ужину мы успели 😀

  • J
    Julia
    8 апреля 2024
    Такая разная Хургада
    Были на экскурсии "Такая разная Хургада" 08.04.2024. Остались довольны. Очень понравилось, что Джихан учитывала наши предпочтения, время пролетело незаметно, осталось много хороших воспоминаний. Рекомендуем!
  • I
    Iana
    28 марта 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
    Всем добрый день! Не первый раз путешествуем в Луксор, но впервые под таким положительным впечатлением! Рекомендуем гида Тахо! Прекрасно рассказал
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    и о культуре и про историю региона. Удивил вкусным и разнообразным обедом. Также заранее оговорили поездку вдоль Нила, фрукты были очень кстати. Прекрасный гид!

    Всем добрый день! Не первый раз путешествуем в Луксор, но впервые под таким положительным впечатлением! Рекомендуем
  • Е
    Екатерина
    20 марта 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
    Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Трансфер, машина, встреча с гидом, план экскурсии - чётко по договорённости. Водитель приехал вовремя, в
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    отель вернул тоже. Тахо прекрасен! Рассказывает очень интересно, увлеченно, на хорошем русском языке. Спасибо ему большое за интересную экскурсию для археологов)) прекрасное чувство юмора и знания истории Египта. Рекомендуем!!

    Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Трансфер, машина, встреча с гидом, план экскурсии - чётко по договорённостиСпасибо большое за прекрасную экскурсию! Трансфер, машина, встреча с гидом, план экскурсии - чётко по договорённостиСпасибо большое за прекрасную экскурсию! Трансфер, машина, встреча с гидом, план экскурсии - чётко по договорённостиСпасибо большое за прекрасную экскурсию! Трансфер, машина, встреча с гидом, план экскурсии - чётко по договорённостиСпасибо большое за прекрасную экскурсию! Трансфер, машина, встреча с гидом, план экскурсии - чётко по договорённостиСпасибо большое за прекрасную экскурсию! Трансфер, машина, встреча с гидом, план экскурсии - чётко по договорённости

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Соборы и храмы»

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  5. Луксор с посещением долины Царей
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 30 до 527 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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