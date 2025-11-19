Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь на остров Хула-Хула, где вас ждут 2 часа отдыха на шезлонгах под зонтом, а также вкусный обед на борту.



Исследуйте подводные красоты Красного моря во время дайвинга и снорклинга, а также развлекайтесь на водных аттракционах, таких как банан или таблетка.

Amgad Ваш гид в Хургаде Водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Когда Ежедневно в 08:00 25% Скидка на заказ 45 выгода $11.20 $33.80 за человека

Описание водной прогулки Приключение на острове Хула-Хула: дайвинг и отдых Вы отправитесь на остров Хула-Хула, где у вас будет 2 часа для отдыха на шезлонгах под зонтом, идеальных для загара и расслабления. На борту вас ждет вкусный обед и безалкогольные напитки, а также возможность остановиться в двух разных местах для дайвинга и снорклинга, чтобы насладиться красотой подводных кораллов и живописных пляжей. Развлекайтесь на водных аттракционах, таких как банан или таблетка, и погрузитесь в уникальный подводный мир Красного моря!

