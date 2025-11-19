Отправьтесь на остров Хула-Хула, где вас ждут 2 часа отдыха на шезлонгах под зонтом, а также вкусный обед на борту.
Исследуйте подводные красоты Красного моря во время дайвинга и снорклинга, а также развлекайтесь на водных аттракционах, таких как банан или таблетка.
Описание водной прогулкиПриключение на острове Хула-Хула: дайвинг и отдых Вы отправитесь на остров Хула-Хула, где у вас будет 2 часа для отдыха на шезлонгах под зонтом, идеальных для загара и расслабления. На борту вас ждет вкусный обед и безалкогольные напитки, а также возможность остановиться в двух разных местах для дайвинга и снорклинга, чтобы насладиться красотой подводных кораллов и живописных пляжей. Развлекайтесь на водных аттракционах, таких как банан или таблетка, и погрузитесь в уникальный подводный мир Красного моря!
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Хула-Хула
- Красное море
- Коралловый риф Эль-Фанус
Что включено
- Вход в национальный парк
- Трансфер из отелей Хургады
- Снаряжение для снорклинга
- Обед и безалкогольные напитки
- Страхование жизни
Что не входит в цену
- Трансфер из отелей в районах Макади, Сахль-Хашиш - 5$/ чел.
- Трансфер из отелей в районах Сафага, Сома Бей и Эль Гуна - 10$/ чел
- Напитки в баре на острове
- Съемка фото и видео
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хургады
