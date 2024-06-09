Хотите на один день сбежать из шумной Хургады? Остров Махмия — идеальное место для этого.
Это настоящий райский остров с кристально чистой водой, белоснежным песком и разноцветными рыбками, плавающими среди кораллов. Отдыхать на пляже, плавать, погружаться с маской или поиграть в волейбол — выбор за вами!
Это настоящий райский остров с кристально чистой водой, белоснежным песком и разноцветными рыбками, плавающими среди кораллов. Отдыхать на пляже, плавать, погружаться с маской или поиграть в волейбол — выбор за вами!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:45
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Махмию на острове Гифтун Утром мы заберем вас из вашего отеля и отвезем на корабль, где в течение всего дня наслаждаться снорклинг с маской, ластами и трубкой. Вы прибудете в Махмия в 9:30 утра, мы подождем вас здесь и будем готовы начать свой день. После того как у вас будет снаряжение для снорклинга, корабль отвезет вас на риф Сабина, где вы сможете провести свободное время, поплавать с маской или поиграть в пляжный волейбол или футбол на песке. После обеда в ресторане с водой и безалкогольными напитками в 3 часа ночи вы отправитесь на корабле из Махмия на острове Гифтун, в 16:30 прибудете в пристань для яхт Махмия-Бич, а затем отправитесь в свой отель.
Воскресенье, вторник, пятница в 07:45 (обратно — в 16:00).
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|$90
|Детский (от 6 до 12 лет)
|$45
|Детский (до 6 лет)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда и обратно на автомобиле с кондиционером
- 8-часовая прогулка на корабле
- Две остановки на красивом и большом рифе для снорклинга в открытом море
- Безалкогольные напитки и обед
- Оборудование для снорклинга
- Профессиональный гид-снорклинг
- Три часа на острове Махмия
- Обед «шведский стол» - Итальянская кухня и морепродукты в ресторане Mahmya Остров
Что не входит в цену
- Оплата за вход в Государственный заповедник составляет 5 $ на человека
- Трансфер из Макади, Сахль-хашеш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
- Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны
- Личные расходы
- Чаевые
Место начала и завершения?
В холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, вторник, пятница в 07:45 (обратно — в 16:00).
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Благодарю за бронирование у нас
- Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
- +20 102 394 7790
- Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации после бронирования. Сообщите нам номер вашего отеля и номера, который вы можете сообщить, когда вас заберут!, чтобы сообщить службе охраны отеля, и мы предоставим вам точное время встречи и другие рекомендации после бронирования. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас
- Управляется Bookatour
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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