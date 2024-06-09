Описание экскурсии

Добро пожаловать в Махмию на острове Гифтун Утром мы заберем вас из вашего отеля и отвезем на корабль, где в течение всего дня наслаждаться снорклинг с маской, ластами и трубкой. Вы прибудете в Махмия в 9:30 утра, мы подождем вас здесь и будем готовы начать свой день. После того как у вас будет снаряжение для снорклинга, корабль отвезет вас на риф Сабина, где вы сможете провести свободное время, поплавать с маской или поиграть в пляжный волейбол или футбол на песке. После обеда в ресторане с водой и безалкогольными напитками в 3 часа ночи вы отправитесь на корабле из Махмия на острове Гифтун, в 16:30 прибудете в пристань для яхт Махмия-Бич, а затем отправитесь в свой отель.