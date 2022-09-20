Супер Каир на автобусе (без шопинга)

Смешанная: автобусная и пешеходная. Время в пути

Смешанная: автобусная и пешеходная. Время в пути - примерно 6-7 часов в одну сторону. По дороге в Каир предусмотрена остановка. Дети до 4х лет включительно путешествуют бесплатно без предоставления места в автобусе. Доплата за предоставление отдельного места в автобусе для ребенка до 4х лет - 35$ (см. ниже в форме бронирования).
Супер Каир на автобусе (без шопинга)
Супер Каир на автобусе (без шопинга)
Супер Каир на автобусе (без шопинга)
Супер Каир на автобусе (без шопинга)
Супер Каир на автобусе (без шопинга)
Супер Каир на автобусе (без шопинга)
Супер Каир на автобусе (без шопинга)

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный Каирский музей
  • Большой Сфинкс
  • Пирамиды Гизы
  • Церковь Аль-Муалляка
  • Мечеть Амра ибн аль-Аса
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).

Этот вариант поездки в Каир особенно понравится туристам, которые НЕ любят совмещать покупку сувениров с осмотром достопримечательностей. Заезды в магазины и сувенирные лавки по маршруту отсутствуют.

По приезду в Каир мы сразу направимся в Египетский музей - самое большое в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства, где находится более 120 тысяч древних артефактов. В их числе - богатая золотая коллекция Тутанхамона.

У вас будет возможность совершить 45-минутную прогулку по Нилу на лодке, чтобы посмотреть на знаменитые дворцы и отели Каира.

После обеда, который пройдет в ресторане в формате шведский стол, группа отправится в старый город Каир, где, в числе других достопримечательностей, Вы осмотрите церковь Аль-Муалляка (Подвешенная) и мечеть Амра ибн аль-Аса.

В завершении поездки, мы отправимся в Гизу к великим пирамидам и Сфинксу - самой грандиозной монолитной скульптуре на планете.

Внимание! Данная экскурсия связана с длительным переездом. Дорога из Хургады в Каир занимает около 6-7 часов в одну сторону. По дороге предусмотрена остановка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Обед. Круиз по Нилу. Входные билеты в Национальный Каирский музей и на территорию расположения Большого Сфинкса и пирамид
Что не входит
  • Входные билеты внутрь пирамид (440 ег. ф. ~ 25$ с чел.). Напитки во время обеда
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Суббота в 01:00
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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