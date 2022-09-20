Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).

Этот вариант поездки в Каир особенно понравится туристам, которые НЕ любят совмещать покупку сувениров с осмотром достопримечательностей. Заезды в магазины и сувенирные лавки по маршруту отсутствуют.

По приезду в Каир мы сразу направимся в Египетский музей - самое большое в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства, где находится более 120 тысяч древних артефактов. В их числе - богатая золотая коллекция Тутанхамона.

У вас будет возможность совершить 45-минутную прогулку по Нилу на лодке, чтобы посмотреть на знаменитые дворцы и отели Каира.

После обеда, который пройдет в ресторане в формате шведский стол, группа отправится в старый город Каир, где, в числе других достопримечательностей, Вы осмотрите церковь Аль-Муалляка (Подвешенная) и мечеть Амра ибн аль-Аса.

В завершении поездки, мы отправимся в Гизу к великим пирамидам и Сфинксу - самой грандиозной монолитной скульптуре на планете.

Внимание! Данная экскурсия связана с длительным переездом. Дорога из Хургады в Каир занимает около 6-7 часов в одну сторону. По дороге предусмотрена остановка.