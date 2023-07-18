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Авторский тур
2 дня
Расписание: Среда в 01:00
от $182 за человека
Авторский тур
1 день
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Суббота в 01:00
от $59 за человека
Авторский тур
1 день
Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 01:00
от $70 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна18 июля 2023Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в сопровождении гида и водителя. В целом интерес к древней истории удовлетворен, утомительна только дорога.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «История и культура»
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Сейчас в Хургаде в категории "История и культура" можно забронировать 3 тура от 59 до 182. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.53 из 5
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