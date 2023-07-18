Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).

Приглашаем Вас совершить увлекательное двухдневное путешествие на автобусе в Каир и Александрию. Эта экскурсия - прекрасная возможность узнать как о древнем, так и современном Египте.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по Whats