Каир и Александрия на автобусе (2 дня)

Дети до 4х лет бесплатно: тур на автобусе в Каир и Александрию из Хургады
Смешанная: автобусная и пешеходная. Дети до 4х лет включительно путешествуют бесплатно без предоставления места в автобусе. Доплата за предоставление отдельного места в автобусе для ребенка до 4х лет - 67$ (см. ниже в форме бронирования).
4
1 отзыв
Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
Каир и Александрия на автобусе (2 дня)

Что вас ожидает:

  • Национальный Каирский музей
  • Пирамиды Гизы
  • Великий Сфинкс
  • Александрийская библиотека
  • Парк и дворец Монтаза

Описание тура

Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).

Приглашаем Вас совершить увлекательное двухдневное путешествие на автобусе в Каир и Александрию. Эта экскурсия - прекрасная возможность узнать как о древнем, так и современном Египте.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по Whats

App или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.

Программа

1 день (Каир):

  • Национальный Каирский музей;
  • Великий Сфинкс;
  • Пирамиды Гизы;
  • Институт папируса и фабрика масел.

2 день (Александрия):

  • Парк и дворец Монтаза (внешний осмотр);
  • Александрийская библиотека (внешний осмотр);
  • Форт Кейт-Бей;
  • Мечеть Абу эль-Аббаса.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный Каирский музей
  • Пирамиды Гизы
  • Великий Сфинкс
  • Александрийская библиотека
  • Парк и дворец Монтаза
Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту Хургада - Каир - Александрия - Хургада. Услуги русскоговорящего гида. Проживание в отеле. Стоимость указана за гостя
  • При условии заселения два человека в один номер. Обязательная доплата за одноместное размещение - 47$ (см. ниже в форме бронирования). Питание: обед и ужин (первый день)
  • Завтрак и обед (второй день)
Что не входит в цену
  • Входные билеты внутрь Пирамид (440 ЕГ.Ф. ~ 25$ с чел.). Круиз по Нилу (~10$ с чел
  • Проводится при наличии свободного времени и подходящей погоды . Напитки во время обеда/ужина
Когда и сколько длится?
Когда: Среда в 01:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Т
18 июля 2023
Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в сопровождении гида и водителя. В целом интерес к древней истории удовлетворен, утомительна только дорога.
Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в

Тур входит в следующие категории Хургады

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