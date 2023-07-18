Смешанная: автобусная и пешеходная. Дети до 4х лет включительно путешествуют бесплатно без предоставления места в автобусе. Доплата за предоставление отдельного места в автобусе для ребенка до 4х лет - 67$ (см. ниже в форме бронирования).
Что вас ожидает:
- Национальный Каирский музей
- Пирамиды Гизы
- Великий Сфинкс
- Александрийская библиотека
- Парк и дворец Монтаза
Описание тура
Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).
Приглашаем Вас совершить увлекательное двухдневное путешествие на автобусе в Каир и Александрию. Эта экскурсия - прекрасная возможность узнать как о древнем, так и современном Египте.
Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по Whats
App или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.
Программа
1 день (Каир):
- Национальный Каирский музей;
- Великий Сфинкс;
- Пирамиды Гизы;
- Институт папируса и фабрика масел.
2 день (Александрия):
- Парк и дворец Монтаза (внешний осмотр);
- Александрийская библиотека (внешний осмотр);
- Форт Кейт-Бей;
- Мечеть Абу эль-Аббаса.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный Каирский музей
- Пирамиды Гизы
- Великий Сфинкс
- Александрийская библиотека
- Парк и дворец Монтаза
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту Хургада - Каир - Александрия - Хургада. Услуги русскоговорящего гида. Проживание в отеле. Стоимость указана за гостя
- При условии заселения два человека в один номер. Обязательная доплата за одноместное размещение - 47$ (см. ниже в форме бронирования). Питание: обед и ужин (первый день)
- Завтрак и обед (второй день)
Что не входит в цену
- Входные билеты внутрь Пирамид (440 ЕГ.Ф. ~ 25$ с чел.). Круиз по Нилу (~10$ с чел
- Проводится при наличии свободного времени и подходящей погоды . Напитки во время обеда/ужина
Когда и сколько длится?
Когда: Среда в 01:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Хургаде
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
18 июля 2023
Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в сопровождении гида и водителя. В целом интерес к древней истории удовлетворен, утомительна только дорога.
Тур входит в следующие категории Хургады
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