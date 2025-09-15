  1. Египет
  2. Экскурсии

В Луксор на 2 дня из Хургады

Diaa M.
Diaa M. – Гид из Хургады
За два дня экскурсии 🧭, вы сможете лучше изучить город 🏙️ Луксор, а здесь есть что посмотреть.

Луксор — это город–музей 🖼 под открытым небом, именно здесь находилась столица ⭐️ древнеегипетской цивилизации — Фивы.

Воспользуйтесь возможностью увидеть основное архитектурное наследие эпохи Фараонов.

В «городе мёртвых» расположены долина царей, долина цариц, храм Хабу, храм царицы Хатшепсут, колоссы Мемнона и многие другие.

В «городе живых» расположены два грандиозных храма — Карнакский и Луксорский, Луксорский музей 🖼, музей 🖼 древних папирусов и музей 🖼 мумификации.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $175 за человека

    Заказать экскурсию
В Луксор на 2 дня из Хургады
В Луксор на 2 дня из Хургады

Что вы увидите

  • Долина Нила
  • Луксор
  • «Город живых»
  • Карнакский храм
  • Банановый остров
  • «Город мёртвых»
  • Колоссы Мемнона
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Горы Красного моря и прекрасные виды пустыни
  • Луксорский храм
  • Долина царей
  • Заупокойный Храм Рамсеса III Хабу
День 1
Мы приедем в Долину Нила и познакомимся с настоящей жизни Египта. После приезда в Луксор у вас будет первая часть программы «город 🏙️ живых» который находится на восточном берегу Нила.
«Город 🏙️ живых»
В городе живых мы посетим Карнакский храм, который является самым крупнейшим архитектурным сооружением древнего мира и одним из крупнейших храмовых комплексов всего мира. Карнакский храм был построен не одним фараоном и даже не одной династией, около 30 фараонов внесли свой вклад в создание комплекса, добавив храмы, пилоны, часовни и обелиски, посвящённые богам Фив. Карнакский храм состоит из трёх крупных сооружений, нескольких храмов меньшего размера, находящихся в пределах главной территории.
«Город 🏙️ мёртвых»
После этого, у вас будет вкусный обед в ресторане (шведский стол, напитки не включены в стоимость). Затем вы отправляетесь на лодке ⚓ по Нилу на западный берег в «Город 🏙️ мёртвых», где начинается вторая часть программы. Для начала мы посетим западный берег, затем посетим Долину мёртвых, где расположены заупокойные храмы и гробницы города Луксор, которые манят туристов и искателей приключений своей загадочностью и непостижимостью.
В «Городе мёртвых», вас встретят Колоссы Мемнона — это две огромные статуи высотой 18 м и весом более 700 тонн каждая. Это первая достопримечательность, которую вы увидите на западном берегу Нила.
Далее на автобусе 🚌 мы проедем по самой Долине мёртвых, где по периметру дорог расположены заупокойные храмы фараонов, и где были обнаружены великолепные гробницы периода нового царства истории фараонов. Вырезанные глубоко в скале, богато украшены, и некогда заполнены сокровищами фараонов.
Дейр-эль-Бахри
После Долины мёртвых, мы посетим Заупокойный храм царицы Хатшепсут. Заупокойный храм Хатшепсут высечен в скальной породе. Главной архитектурной особенностью этого монументального сооружения являются три расположенные друг над другом террасы, на каждой из которых размещался открытый двор, крытые помещения с пилястрами и спрятанные в глубине горы ⛰️ святилища. Хатшепсут — одна из самых известных фигур в истории древнего Египта, тут она упоминается, как Железная правительница!
День 2
Луксорский храм
После завтрака в отеле, вы отправляетесь в Луксорский храм, второй самый знаменитый храм Луксора. Его огромные колонны Аменготепа III, величественные скульптуры и обелиски Рамзеса II и известная аллея сфинксов, длинною в 3 км, ведущая в Карнакский храм, по сей день оставляет неизгладимое впечатление.
После экскурсии 🧭 по храму и вкусного обеда в ресторане, если у вас возникнет желание, вы сможете совершить прогулку 👣 по реке Нил, с посещением Бананового острова.
Гробница Тутанхамона (входной билет 🎫 оплачивается отдельно) и Мединет Хабу
Затем вы посещаете Долину царей, где за период Нового царства (примерно 500 лет с XVI век до н. э. по XI век до н. э. ) были построены гробницы для фараонов нового царства. В Долине Царей находятся 62 гробницы и это самые богатые захоронения в мире. Здесь погребены Великие фараоны Египта. Стены гробниц украшены изображением религиозных ритуалов.
Главная достопримечательность Долины Царей — это гробница Тутанхамона, которую в 1922 году обнаружил британский археолог Говард Картер, почти нетронутой. После этого, вы отправляетесь в заупокойный храм Рамсеса III Хабу, которы1 считается одним из самых красивых 🤩 храмов Египта. После наша экскурсия ⛳ заканчивается и вас ожидает возвращение в ваши отели.
Важная информация
Возьмите с собой: головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле) и удобную обувь.
Что входит
  • Транспортные услуги
  • Русскоговорящий экскурсовод–египтолог
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
  • Экскурсия по Карнакскому храму
  • Экскурсия у Колоссов Мемнона
  • 2 обеда в ресторане Луксора
  • Посещение Долины царей
  • Экскурсия в Храме женщины-фараона Хатшепсут
  • Экскурсия в Заупокойном храме Рамсеса III Хабу
  • Экскурсия в Луксорском храме
  • 1 ночь в отеле в Луксоре на базе завтраков.
Что не входит
  • Напитки в ресторане
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Прогулка по реке Нил с посещением Бананового острова
  • Вход в гробницу Тутанхамона
  • Билет на фотоаппарат в долины Царей и долины цариц
  • Билет на видеокамеру в долины Царей и долины цариц
  • Шоу (Звук и Свет) в Карнакском храме.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
В Луксор на 2 дня из Хургады
В Луксор на 2 дня из Хургады
В Луксор на 2 дня из Хургады
В Луксор на 2 дня из Хургады

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Diaa M.
Diaa M.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Diaa M. проводит ещё 6 экскурсий

Гранд Аквариум в Хургаде — входной билет и трансфер
$30
3 часа
Гранд Аквариум в Хургаде — входной билет и трансфер
22 отзыва
В Луксор на автобусе — «город мёртвых» и «город живых»
$50
17 часов
В Луксор на автобусе — «город мёртвых» и «город живых»
13 отзывов
Каир на автобусе из Хургады
$62
20 часов
Каир на автобусе из Хургады
11 отзывов
Мега Сафари
$24
6 часов
Мега Сафари
10 отзывов
Подводная лодка «Синдбад»
$42
3 часа
Подводная лодка «Синдбад»
10 отзывов
Плавание с дельфинами в Хургаде
$60
2 часа
Плавание с дельфинами в Хургаде
9 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Хургаде

Шарм-эль-Нага — купание в коралловой бухте
$40
8 часов
Шарм-эль-Нага — купание в коралловой бухте
12 отзывов
В город Асуан и к древнеегипетскому храму Абу-Симбел
$650
48 часов
В город Асуан и к древнеегипетскому храму Абу-Симбел
11 отзывов
Экскурсия в Луксор из Хургады
$55
18 часов
Экскурсия в Луксор из Хургады
6 отзывов
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
55
13 часов
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
1 отзыв
Встретиться с главными символами Египта и увидеть наследие древней цивилизации в Каирском музее
Из Хургады в древний Луксор
60
13 часов
Из Хургады в древний Луксор
Побывать в крупнейшем в мире музее под открытым небом, изучить его храмы и осознать великую историю
Оранжевый остров — купание в райской бухте
$35
8 часов
Оранжевый остров — купание в райской бухте