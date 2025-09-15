День 1

Мы приедем в Долину Нила и познакомимся с настоящей жизни Египта. После приезда в Луксор у вас будет первая часть программы «город 🏙️ живых» который находится на восточном берегу Нила.

«Город 🏙️ живых»

В городе живых мы посетим Карнакский храм, который является самым крупнейшим архитектурным сооружением древнего мира и одним из крупнейших храмовых комплексов всего мира. Карнакский храм был построен не одним фараоном и даже не одной династией, около 30 фараонов внесли свой вклад в создание комплекса, добавив храмы, пилоны, часовни и обелиски, посвящённые богам Фив. Карнакский храм состоит из трёх крупных сооружений, нескольких храмов меньшего размера, находящихся в пределах главной территории.

«Город 🏙️ мёртвых»

После этого, у вас будет вкусный обед в ресторане (шведский стол, напитки не включены в стоимость). Затем вы отправляетесь на лодке ⚓ по Нилу на западный берег в «Город 🏙️ мёртвых», где начинается вторая часть программы. Для начала мы посетим западный берег, затем посетим Долину мёртвых, где расположены заупокойные храмы и гробницы города Луксор, которые манят туристов и искателей приключений своей загадочностью и непостижимостью.

В «Городе мёртвых», вас встретят Колоссы Мемнона — это две огромные статуи высотой 18 м и весом более 700 тонн каждая. Это первая достопримечательность, которую вы увидите на западном берегу Нила.

Далее на автобусе 🚌 мы проедем по самой Долине мёртвых, где по периметру дорог расположены заупокойные храмы фараонов, и где были обнаружены великолепные гробницы периода нового царства истории фараонов. Вырезанные глубоко в скале, богато украшены, и некогда заполнены сокровищами фараонов.

Дейр-эль-Бахри

После Долины мёртвых, мы посетим Заупокойный храм царицы Хатшепсут. Заупокойный храм Хатшепсут высечен в скальной породе. Главной архитектурной особенностью этого монументального сооружения являются три расположенные друг над другом террасы, на каждой из которых размещался открытый двор, крытые помещения с пилястрами и спрятанные в глубине горы ⛰️ святилища. Хатшепсут — одна из самых известных фигур в истории древнего Египта, тут она упоминается, как Железная правительница!

День 2

Луксорский храм

После завтрака в отеле, вы отправляетесь в Луксорский храм, второй самый знаменитый храм Луксора. Его огромные колонны Аменготепа III, величественные скульптуры и обелиски Рамзеса II и известная аллея сфинксов, длинною в 3 км, ведущая в Карнакский храм, по сей день оставляет неизгладимое впечатление.

После экскурсии 🧭 по храму и вкусного обеда в ресторане, если у вас возникнет желание, вы сможете совершить прогулку 👣 по реке Нил, с посещением Бананового острова.

Гробница Тутанхамона (входной билет 🎫 оплачивается отдельно) и Мединет Хабу

Затем вы посещаете Долину царей, где за период Нового царства (примерно 500 лет с XVI век до н. э. по XI век до н. э. ) были построены гробницы для фараонов нового царства. В Долине Царей находятся 62 гробницы и это самые богатые захоронения в мире. Здесь погребены Великие фараоны Египта. Стены гробниц украшены изображением религиозных ритуалов.

Главная достопримечательность Долины Царей — это гробница Тутанхамона, которую в 1922 году обнаружил британский археолог Говард Картер, почти нетронутой. После этого, вы отправляетесь в заупокойный храм Рамсеса III Хабу, которы1 считается одним из самых красивых 🤩 храмов Египта. После наша экскурсия ⛳ заканчивается и вас ожидает возвращение в ваши отели.

Важная информация

Возьмите с собой: головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле) и удобную обувь.