Заберём вас из вашего отеля в Хургаде в 5:00. Закажите на ресепшене сухой завтрак и возьмите его с собой в дорогу. Ехать до Асуана около 6 часов, по пути будем делать остановки. По прибытии начнём экскурсию. Посетим храм Исиды на острове Филе, построенный в 4 веке до н. э. Затем осмотрим Асуанскую плотину и Незаконченный обелиск: его начали вырезать прямо из гранитной скалы, но по какой-то причине не довели дело до конца. На нём сохранились даже разметки рабочих и маркировки от инструментов.

После обеда доставим вас в отель.