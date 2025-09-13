Тур для вашей компании с гидом-историком: из Хургады в Асуан и к скале Абу-Симбел
Осмотреть храм Исиды на острове Филе и увидеть высеченные прямо в скале святыни
Предлагаем необычный маршрут по Египту.
Из Хургады отправимся в Асуан: вы полюбуетесь видами Асуанской плотины и разглядите метки рабочих на Незаконченном обелиске, работа над которым по загадочной причине остановилась ещё до читать дальше
нашей эры.
На следующий день отвезём вас к Абу-Симбел — скале на берегу Нила, в которой высечены 2 храма времён правления Рамсеса II с огромными сидящими статуями богов. Проживание, трансфер и экскурсии от гида-историка включены в стоимость.
С собой не забудьте взять солнцезащитный крем, паспорт и наличные деньги.
Проживание. Будем жить в отеле Cataract Nubian Resort/Sunrise Shiny Nubian Guest House/La Terrace, 2-местное размещение. В стоимость тура входит 1 номер, если вашей компании потребуются ещё номера — они оплачиваются самостоятельно.
Питание. В стоимость включены завтрак и обед. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Легковая машина с кондиционером, модель 2021-2024 годов (Toyota/Hyundai).
Дети. Участие возможно с любого возраста.
Виза. Оформляется по прибытии, оплачивается отдельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
1 день
Храм Исиды, Асуанская плотина и Незаконченный обелиск
Заберём вас из вашего отеля в Хургаде в 5:00. Закажите на ресепшене сухой завтрак и возьмите его с собой в дорогу. Ехать до Асуана около 6 часов, по пути будем делать остановки. По прибытии начнём экскурсию. Посетим храм Исиды на острове Филе, построенный в 4 веке до н. э. Затем осмотрим Асуанскую плотину и Незаконченный обелиск: его начали вырезать прямо из гранитной скалы, но по какой-то причине не довели дело до конца. На нём сохранились даже разметки рабочих и маркировки от инструментов.
После обеда доставим вас в отель.
2 день
Храмы, высеченные в скале Абу-Симбел
В 4:00 отправимся к скале Абу-Симбел, в которой высечены 2 храма времён правления Рамсеса II: один в честь самого фараона, а другой — в честь его первой жены, царицы Нефертари Меренмут. После экскурсии пообедаем, а затем вернёмся в Хургаду.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак и обед (без напитков)
Трансферы по программе
Услуги водителя и русскоязычного гида
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты до Хургады и обратно
Остальное питание
Входные билеты на объекты экскурсий
Дополнительный номер в отеле
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля в 5:00
Завершение: Хургада, доставим к отелю вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 895 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.