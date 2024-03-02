Сегодня и завтра будем тренироваться в бассейне перед знакомством с подводным миром. Также запланированы лекции и отдельное обучение для детей.

Наш отель находится на первой линии — вы сможете вдоволь накупаться, позагорать и отдохнуть на пляже.