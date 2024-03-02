Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Тур подходит не только дайверам с подготовкой, но и новичкам и детям — разделимся на группы и начнём с занятий в бассейне.
С местным капитаном отправимся на яхте в открытое море, чтобы поплавать с дельфинами, подружиться с черепахами, пройти курсы по глубинному фридайвингу и насладиться закатами. У вас будет время на себя и единство со стихией. Есть шанс встретить очаровательную дюгоню и доброжелательную китовую акулу. Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 550
Описание
Организационные детали
В стоимость включён групповой трансфер из аэропорта. Перед покупкой билетов проконсультируйтесь, пожалуйста, с организатором. Если у вас нет своего оборудования, сообщите об этом заранее (возможно арендовать).
Программа тура по дням
Заселение в отель на берегу моря
Встретимся в аэропорту и отправимся в отель. После размещения и отдыха познакомимся и обсудим программу на ближайшие дни. Разделимся на команды по уровню подготовки.
Лекции, тренировки и отдых на море
Сегодня и завтра будем тренироваться в бассейне перед знакомством с подводным миром. Также запланированы лекции и отдельное обучение для детей.
Наш отель находится на первой линии — вы сможете вдоволь накупаться, позагорать и отдохнуть на пляже.
Обучение
Продолжим обучающую программу. Мы за индивидуальный и бережный подход — вам будут даны интересные задания для отработки навыков. При этом останется свободное время на отдых.
Отправление на яхте
Настал день заселения на яхту! После обучения мы готовы отправиться в открытое море навстречу волнам и бескрайним просторам, к черепахам, дельфинам, кораллам и другим обитателям подводного мира.
В ближайшие дни на яхте продолжим практиковаться в группах по уровню подготовки, проводить тренировки и лекции. Постепенно будем повышать сложность и пробовать новое.
В объятиях Красного моря
Каждое утро сможем баловать себя купанием в чистейшей воде. Будем рассматривать кораллы, знакомиться с жизнью подводного мира, плавать с черепахами и дельфинами, наслаждаться закатами на яхте. В дружеской атмосфере отдохнём от рутины и суеты, станем одной командой и разделим множество ярких впечатлений.
Глубинный фридайвинг и отдых на яхте
С желающими займёмся глубинным фридайвингом, продолжим повышать свой уровень и наслаждаться морскими просторами. Вы сможете сами выбрать, чем хотите заняться. Например: просто отдохнуть на яхте, позагорать, выспаться, поплавать, провести фотосессию. Наша программа адаптирована под детей и участников с любым уровнем подготовки — всем будет интересно.
Снорклинг, дайвинг и релакс
Сегодня последний день на яхте. Обучение и тренировки проходят по плану. Желающие продолжают наслаждаться отдыхом.
Возвращение в отель
Возвращаемся в номера отеля. Закрепим полученные знания, подведём итоги нашего путешествия и поделимся впечатлениями.
Отъезд
После завтрака проводим всех в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой), в первую половину дняЗавершение: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой), вылет рекомендуем планировать во вторую половину дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.