В объятиях Красного моря: снорклинг, дайвинг и отдых на яхте
Индивидуальный тур в Хургаде

Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы

Наше путешествие включает обучающую программу с лекциями и тренировками от опытных инструкторов.

Тур подходит не только дайверам с подготовкой, но и новичкам и детям — разделимся на группы и начнём с занятий в бассейне.

С местным капитаном отправимся на яхте в открытое море, чтобы поплавать с дельфинами, подружиться с черепахами, пройти курсы по глубинному фридайвингу и насладиться закатами. У вас будет время на себя и единство со стихией. Есть шанс встретить очаровательную дюгоню и доброжелательную китовую акулу. Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду.
В объятиях Красного моря: снорклинг, дайвинг и отдых на яхте
В объятиях Красного моря: снорклинг, дайвинг и отдых на яхте
В объятиях Красного моря: снорклинг, дайвинг и отдых на яхте
В объятиях Красного моря: снорклинг, дайвинг и отдых на яхте
В объятиях Красного моря: снорклинг, дайвинг и отдых на яхте
В объятиях Красного моря: снорклинг, дайвинг и отдых на яхте
В объятиях Красного моря: снорклинг, дайвинг и отдых на яхте
В объятиях Красного моря: снорклинг, дайвинг и отдых на яхте
В объятиях Красного моря: снорклинг, дайвинг и отдых на яхте
В объятиях Красного моря: снорклинг, дайвинг и отдых на яхте
В объятиях Красного моря: снорклинг, дайвинг и отдых на яхте
В объятиях Красного моря: снорклинг, дайвинг и отдых на яхте
В объятиях Красного моря: снорклинг, дайвинг и отдых на яхте
В объятиях Красного моря: снорклинг, дайвинг и отдых на яхте
В объятиях Красного моря: снорклинг, дайвинг и отдых на яхте
Ближайшие даты:
2
мар
29
апр
28
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 550
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

В стоимость включён групповой трансфер из аэропорта. Перед покупкой билетов проконсультируйтесь, пожалуйста, с организатором. Если у вас нет своего оборудования, сообщите об этом заранее (возможно арендовать).

Программа тура по дням

1 день

Заселение в отель на берегу моря

Встретимся в аэропорту и отправимся в отель. После размещения и отдыха познакомимся и обсудим программу на ближайшие дни. Разделимся на команды по уровню подготовки.

Заселение в отель на берегу моряЗаселение в отель на берегу моряЗаселение в отель на берегу моряЗаселение в отель на берегу моря
2 день

Лекции, тренировки и отдых на море

Сегодня и завтра будем тренироваться в бассейне перед знакомством с подводным миром. Также запланированы лекции и отдельное обучение для детей.

Наш отель находится на первой линии — вы сможете вдоволь накупаться, позагорать и отдохнуть на пляже.

Лекции, тренировки и отдых на мореЛекции, тренировки и отдых на мореЛекции, тренировки и отдых на мореЛекции, тренировки и отдых на море
3 день

Обучение

Продолжим обучающую программу. Мы за индивидуальный и бережный подход — вам будут даны интересные задания для отработки навыков. При этом останется свободное время на отдых.

ОбучениеОбучениеОбучениеОбучение
4 день

Отправление на яхте

Настал день заселения на яхту! После обучения мы готовы отправиться в открытое море навстречу волнам и бескрайним просторам, к черепахам, дельфинам, кораллам и другим обитателям подводного мира.

В ближайшие дни на яхте продолжим практиковаться в группах по уровню подготовки, проводить тренировки и лекции. Постепенно будем повышать сложность и пробовать новое.

Отправление на яхтеОтправление на яхтеОтправление на яхтеОтправление на яхтеОтправление на яхте
5 день

В объятиях Красного моря

Каждое утро сможем баловать себя купанием в чистейшей воде. Будем рассматривать кораллы, знакомиться с жизнью подводного мира, плавать с черепахами и дельфинами, наслаждаться закатами на яхте. В дружеской атмосфере отдохнём от рутины и суеты, станем одной командой и разделим множество ярких впечатлений.

В объятиях Красного моряВ объятиях Красного моряВ объятиях Красного моряВ объятиях Красного моря
6 день

Глубинный фридайвинг и отдых на яхте

С желающими займёмся глубинным фридайвингом, продолжим повышать свой уровень и наслаждаться морскими просторами. Вы сможете сами выбрать, чем хотите заняться. Например: просто отдохнуть на яхте, позагорать, выспаться, поплавать, провести фотосессию. Наша программа адаптирована под детей и участников с любым уровнем подготовки — всем будет интересно.

Глубинный фридайвинг и отдых на яхтеГлубинный фридайвинг и отдых на яхтеГлубинный фридайвинг и отдых на яхтеГлубинный фридайвинг и отдых на яхте
7 день

Снорклинг, дайвинг и релакс

Сегодня последний день на яхте. Обучение и тренировки проходят по плану. Желающие продолжают наслаждаться отдыхом.

Снорклинг, дайвинг и релаксСнорклинг, дайвинг и релаксСнорклинг, дайвинг и релаксСнорклинг, дайвинг и релакс
8 день

Возвращение в отель

Возвращаемся в номера отеля. Закрепим полученные знания, подведём итоги нашего путешествия и поделимся впечатлениями.

Возвращение в отельВозвращение в отель
9 день

Отъезд

После завтрака проводим всех в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой), в первую половину дня
Завершение: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой), вылет рекомендуем планировать во вторую половину дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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