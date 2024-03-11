8 дней
Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
Пожить на премиальной яхте, покататься на кайтсёрфе и понырять у диких островов
Начало: Хургада, аэропорт, утро
5 апр в 13:00
12 апр в 13:00
€1885 за человека
2 дня
Город мёртвых и город живых: индивидуальный тур по Луксору с гидом-историком
Прокатиться по Нилу, побывать на грандиозном кладбище и посмотреть на храмы в вечерней подсветке
Начало: Хургада, ваш отель, 5:00
16 фев в 05:00
23 фев в 05:00
€800 за всё до 2 чел.
8 дней
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой)...
2 мар в 08:00
4 мая в 08:00
$2242 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина11 марта 2024Очень классная команда! Душевно, атмосферно. Все классно организовано. Хороший состав инструкторов. Всегда помогут, поддержат и научат как правильно кататься 👍🏼
- ЛЛюдмила22 февраля 2024Все очень классно) Профессиональные инструктора Каждый вечер какие то активности,игры,вечеринки,скучать точно не придется) А какой там вкусный шведский стол 😋Еда
- ВВиктория14 февраля 2024Очень понравилось! Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На ноябрьские праздники»
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Сейчас в Хургаде в категории "На ноябрьские праздники" можно забронировать 3 тура от 800 до 2242. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.47 из 5
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