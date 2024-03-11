На ноябрьские праздники – туры в Хургаде

Найдено 3 тура в категории «На ноябрьские праздники» в Хургаде, цены от €800. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
На яхте
3 отзыва
8 дней
Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
Пожить на премиальной яхте, покататься на кайтсёрфе и понырять у диких островов
Начало: Хургада, аэропорт, утро
5 апр в 13:00
12 апр в 13:00
1885 за человека
Город мёртвых и город живых: индивидуальный тур по Луксору с гидом-историком
На машине
2 дня
Город мёртвых и город живых: индивидуальный тур по Луксору с гидом-историком
Прокатиться по Нилу, побывать на грандиозном кладбище и посмотреть на храмы в вечерней подсветке
Начало: Хургада, ваш отель, 5:00
16 фев в 05:00
23 фев в 05:00
800 за всё до 2 чел.
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
На яхте
8 дней
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой)...
2 мар в 08:00
4 мая в 08:00
$2242 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    11 марта 2024
    Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
    Очень классная команда! Душевно, атмосферно. Все классно организовано. Хороший состав инструкторов. Всегда помогут, поддержат и научат как правильно кататься 👍🏼
  • Л
    Людмила
    22 февраля 2024
    Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
    Все очень классно) Профессиональные инструктора Каждый вечер какие то активности,игры,вечеринки,скучать точно не придется) А какой там вкусный шведский стол 😋Еда
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    на любой вкус и цвет) Помимо кайта есть дайвинг и катание на сапах Так сильно понравилось,что с подругой едем в октябре на 2 недели)Рекомендую!

  • В
    Виктория
    14 февраля 2024
    Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
    Очень понравилось! Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций.
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    Все кто приехали только учиться кататься поехали, кто приехал продолжать - каждый увез как минимум один новый трюк:) Отличная комфортабельная яхта, вкусное питание, развлекательная программа на все 100, диджей и массажист!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На ноябрьские праздники»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
  2. Город мёртвых и город живых: индивидуальный тур по Луксору с гидом-историком
  3. В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Долина Царей
Сколько стоит тур в Хургаде в феврале 2025
Сейчас в Хургаде в категории "На ноябрьские праздники" можно забронировать 3 тура от 800 до 2242. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.47 из 5
Забронируйте тур в Хургаде на 2025 год на ноябрьские праздники, 3 ⭐ отзыва, цены от €800. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель