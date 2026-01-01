Гармоничный микс: пляжный отдых на Красном море и тайны Древнего Египта
Позагорать на двух главных курортах, рассмотреть архитектурные символы и нетривиальные локации
Начало: Аэропорт Хургады, по времени рейса
10 ноя в 08:00
$1850 за человека
Наследие Египта: обзорный тур по ключевым городам и местам
Увидеть знаменитые пирамиды и Большого сфинкса, прокатиться на корабле по Нилу и отдохнуть у моря
Начало: Аэропорт Хургады, по времени рейса
10 ноя в 08:00
$1600 за человека
Кайт-кэмп с проживанием на яхте! Кайтсафари с обучением кайтсерфингу
Проживание на яхте 5* Обучение кайтсерфингу с 0Сервис премиум-класса
19 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 172 683 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На море»
Самые популярные туры этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "На море" можно забронировать 3 тура от 1600 до 172 683. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте тур в Хургаде на 2026 год на море, 1 ⭐ отзыв, цены от $1600. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь