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На море – туры в Хургаде

Найдено 3 тура в категории «На море» в Хургаде, цены от $1600. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Гармоничный микс: пляжный отдых на Красном море и тайны Древнего Египта
На машине
Круизы
10 дней
1 отзыв
Гармоничный микс: пляжный отдых на Красном море и тайны Древнего Египта
Позагорать на двух главных курортах, рассмотреть архитектурные символы и нетривиальные локации
Начало: Аэропорт Хургады, по времени рейса
10 ноя в 08:00
$1850 за человека
Наследие Египта: обзорный тур по ключевым городам и местам
На машине
Круизы
6 дней
Наследие Египта: обзорный тур по ключевым городам и местам
Увидеть знаменитые пирамиды и Большого сфинкса, прокатиться на корабле по Нилу и отдохнуть у моря
Начало: Аэропорт Хургады, по времени рейса
10 ноя в 08:00
$1600 за человека
Кайт-кэмп с проживанием на яхте! Кайтсафари с обучением кайтсерфингу
На яхте
8 дней
Кайт-кэмп с проживанием на яхте! Кайтсафари с обучением кайтсерфингу
Проживание на яхте 5* Обучение кайтсерфингу с 0Сервис премиум-класса
19 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 172 683 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На море»

Самые популярные туры этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Гармоничный микс: пляжный отдых на Красном море и тайны Древнего Египта;
  2. Наследие Египта: обзорный тур по ключевым городам и местам;
  3. Кайт-кэмп с проживанием на яхте! Кайтсафари с обучением кайтсерфингу.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Пирамиды Гизы;
  3. Долина Царей;
  4. Гиза;
  5. На море;
  6. Большой сфинкс;
  7. Египетский музей;
  8. Луксорский храм;
  9. Карнакский храм;
  10. Абу-Симбел.
Сколько стоит тур в Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "На море" можно забронировать 3 тура от 1600 до 172 683. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте тур в Хургаде на 2026 год на море, 1 ⭐ отзыв, цены от $1600. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь