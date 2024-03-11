8 дней
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
Пожить на яхте, обучиться кайтсёрфингу с нуля и понырять у необитаемых островов
Начало: Хургада, аэропорт, утро
«Проживание в комфортной двухместной каюте с личной ванной на яхте премиум-класса»
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
€2 590 за человека
4 дня
Волшебный круиз по Нилу: от Асуана до Луксора
Начало: Хургада, ваш отель
«Круиз по Нилу Один из самых увлекательных туристических маршрутов — это завораживающее путешествие для любителей истории»
Расписание: Выезд в любой день кроме пятницы с 04:00 до 23:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 04:00
$380 за человека
8 дней
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой)...
«В 5-звёздочном отеле «Malikia Resort Abu Dabbab» (есть бассейн, SPA-салон и собственный пляж) и на комфортабельной яхте в каютах с собственными ванными комнатами и кондиционером»
28 окт в 10:00
$2 242 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина11 марта 2024Очень классная команда! Душевно, атмосферно. Все классно организовано. Хороший состав инструкторов. Всегда помогут, поддержат и научат как правильно кататься 👍🏼
- ЛЛюдмила22 февраля 2024Все очень классно) Профессиональные инструктора Каждый вечер какие то активности,игры,вечеринки,скучать точно не придется) А какой там вкусный шведский стол 😋Еда
- ВВиктория14 февраля 2024Очень понравилось! Просто замечательная команда инструкторов, ребята настоящие профессионалы своего дела. Все катали от рассвета до заката, получили море положительных эмоций.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Хургаде в июле 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 380 до 2 590. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Водные туры в Хургаде на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024