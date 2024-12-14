1 день 17 часов
Знакомьтесь, Аль Ка́хира - Каир сити, 2 дня из Хургады
Начало: Холл отеля
Завтра в 03:00
15 дек в 03:00
$570 за всё до 8 чел.
8 дней
Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
Пожить на премиальной яхте, покататься на кайтсёрфе и понырять у диких островов
Начало: Хургада, аэропорт, утро
«Мы будем кататься в красивых лагунах, практиковать вейк- и сапбординг, нырять с масками, высаживаться на живописные острова и устраивать вечеринки на борту»
5 апр в 13:00
12 апр в 13:00
€1885 за человека
2 дня
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир: пирамиды Саккары и Гизы и «африканское» сафари
Понаблюдать за животными и послушать увлекательные рассказы гида-историка о жизни фараонов
Начало: Хургада, 2:00
«Приглашаем познакомиться с архитектурными, историческими и природными жемчужинами Египта»
20 дек в 02:00
27 дек в 02:00
€800 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Природа и пейзажи»
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