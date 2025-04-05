Найдено 3 тура в категории « На яхте » в Хургаде, цены от €370. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

1 чел. По популярности На яхте 3 отзыва 8 дней Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты Пожить на премиальной яхте, покататься на кайтсёрфе и понырять у диких островов Начало: Хургада, аэропорт, утро «Проживание в комфортной 2-местной каюте с личной ванной на яхте премиум-класса» € 1885 за человека На яхте 8 дней В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой)... «В 5-звёздочном отеле «Malikia Resort Abu Dabbab» (есть бассейн, SPA-салон и собственный пляж) и на комфортабельной яхте в каютах с собственными ванными комнатами и кондиционером» $ 2242 за человека На машине На яхте 4 дня Вдоль кромки Красного моря: нешаблонный тур с ночёвками в кемпинге и на борту яхты Понырять у отдалённых коралловых рифов, полакомиться фруктами и морепродуктами и сойти на остров Начало: Хургада, поздний вечер накануне 1-го дня, точное в... «3-я ночь: в индивидуальных спальных мешках на яхте (салон для женщин, крыша для мужчин)» € 370 за человека Все туры Хургады

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На яхте»

Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Хургаде в 2024 на час или на весь день. Прогулки и туры на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Египта, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль