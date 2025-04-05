8 дней
Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
Пожить на премиальной яхте, покататься на кайтсёрфе и понырять у диких островов
Начало: Хургада, аэропорт, утро
5 апр в 13:00
12 апр в 13:00
€1885 за человека
8 дней
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой)...
2 мар в 08:00
4 мая в 08:00
$2242 за человека
4 дня
Вдоль кромки Красного моря: нешаблонный тур с ночёвками в кемпинге и на борту яхты
Понырять у отдалённых коралловых рифов, полакомиться фруктами и морепродуктами и сойти на остров
Начало: Хургада, поздний вечер накануне 1-го дня, точное в...
20 апр в 06:00
3 мая в 06:00
€370 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Животные»
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