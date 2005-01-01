Программа тура:
День 1
Экскурсия ⛳ начнётся с обзорной экскурсии 🧭 Каира, во время которого вы поймёте и оцените по достоинству великолепие и контраст Каира. Далее вы посетите Египетский музей 🖼, в многочисленных залах которого, собрано более 150 000 экспонатов, относящихся к временам правления великих фараонов. После посещения музея у вас будет обед в ресторане (шведский стол). После обеда, вы отправитесь к великим Пирамидам и Сфинксу, расположенными в Гизе — пригороде Каира.
«Всё боится времени, а время боится пирамид». Стоя перед этими величайшими сооружениями человечества, вы поймёте насколько верно это высказывание. Также вас ждёт посещение Папирусной фабрики и Музея парфюмерии с его чарующими запахами. После экскурсии 🧭 вас отвезут в гостиницу.
День 2
На экскурсии 🧭 вы посетите самые знаменитые места Александрий. Вы увидите Форт Кайт-Бей. Он расположился над восточной гаванью Александрии и представляет собой крепость с круглыми башнями и выходящими на море 🌊 бойницами. Форт построен в XV веке султаном Ашрафом на месте Александрийского Маяка, рухнувшего во время землетрясения.
Вы посетите парк 🌳 Монтаза с резиденцией египетских королей. Это прекрасный парк 🌳 площадью около 150 га засажен финиковыми пальмами, средиземноморской сосной, другими хвойными деревьями. Здесь множество цветников и беседок. Монтаза — популярное место отдыха туристов. Кроме этого вы посетите самую большую и красивую мечеть Александрии Абу-эль-Аббаса. И конечно же, вы увидите знаменитую Александрийскую библиотеку (осмотр снаружи). В автобусе 🚌 вы проедете по Набережной и сделаете остановку у Средиземного моря, где сможете искупаться. Обед в ресторане (шведский стол).
Важно знать:
- Пожалуйста, при бронировании напишите нам название отеля, номер комнаты и сколько человек.
- Нам понадобится фото паспортов, где имена и фамилии и фото ПСР от коронавируса, чтобы получить за вас разрешение на выезд в Каир из Хургады от туристической полиции.
- После получения информации и фото документов, вам сообщат во сколько приедет за вами в отель 🏨 автобус, что надо взять с собой и где будет ждать автобус.
- Возьмите с собой сухой паёк (можно заказать в гостинице), головной убор,
- деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, удобную обувь, тёплую одежду зимой.