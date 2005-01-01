Каир и Александрия за 2 дня

Nile V.
Nile V. – Гид из Хургады
Каир — самый большой город 🏙️ не только в Египте, но и на всем африканском континенте.

Высотные здания, респектабельные отели, роскошные набережные, станции метро 🚇, сложнейшие транспортные развязки, восточные шумные базары, Пирамиды, Большой Сфинкс, невозмутимо взирающий веками на земную суету.

Здесь сочетаются древняя и современнейшая история 📖 Египта.

Несомненно, не посетить Каир — значит не увидеть Египет.

Александрия — город 🏙️, основанный в 332 г. до н. э. Александром Македонским, в греко-римский период историй Египта был столицей ⭐️ страны и крупным торговым и культурным центром, средоточием духовной жизни эллинского мира.

Многие учёные и философы черпали здесь вдохновение для своих трудов.
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Экскурсия

$145 за человека

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при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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Каир и Александрия за 2 дня
Каир и Александрия за 2 дня

Что вы увидите 🤩

  • Египетский музей
  • Пирамиды и Сфинкс
  • Музей папируса
  • Музей парфюмерии
  • Форт Кайт-Бей
  • Парк Монтаза
  • Мечеть Абу-эль-Аббаса
  • Александрийская библиотека

Программа тура:

    День 1
    Экскурсия ⛳ начнётся с обзорной экскурсии 🧭 Каира, во время которого вы поймёте и оцените по достоинству великолепие и контраст Каира. Далее вы посетите Египетский музей 🖼, в многочисленных залах которого, собрано более 150 000 экспонатов, относящихся к временам правления великих фараонов. После посещения музея у вас будет обед в ресторане (шведский стол). После обеда, вы отправитесь к великим Пирамидам и Сфинксу, расположенными в Гизе — пригороде Каира.
    «Всё боится времени, а время боится пирамид». Стоя перед этими величайшими сооружениями человечества, вы поймёте насколько верно это высказывание. Также вас ждёт посещение Папирусной фабрики и Музея парфюмерии с его чарующими запахами. После экскурсии 🧭 вас отвезут в гостиницу.
    День 2
    На экскурсии 🧭 вы посетите самые знаменитые места Александрий. Вы увидите Форт Кайт-Бей. Он расположился над восточной гаванью Александрии и представляет собой крепость с круглыми башнями и выходящими на море 🌊 бойницами. Форт построен в XV веке султаном Ашрафом на месте Александрийского Маяка, рухнувшего во время землетрясения.
    Вы посетите парк 🌳 Монтаза с резиденцией египетских королей. Это прекрасный парк 🌳 площадью около 150 га засажен финиковыми пальмами, средиземноморской сосной, другими хвойными деревьями. Здесь множество цветников и беседок. Монтаза — популярное место отдыха туристов. Кроме этого вы посетите самую большую и красивую мечеть Александрии Абу-эль-Аббаса. И конечно же, вы увидите знаменитую Александрийскую библиотеку (осмотр снаружи). В автобусе 🚌 вы проедете по Набережной и сделаете остановку у Средиземного моря, где сможете искупаться. Обед в ресторане (шведский стол).

    Важно знать:

    • Пожалуйста, при бронировании напишите нам название отеля, номер комнаты и сколько человек.
    • Нам понадобится фото паспортов, где имена и фамилии и фото ПСР от коронавируса, чтобы получить за вас разрешение на выезд в Каир из Хургады от туристической полиции.
    • После получения информации и фото документов, вам сообщат во сколько приедет за вами в отель 🏨 автобус, что надо взять с собой и где будет ждать автобус.
    • Возьмите с собой сухой паёк (можно заказать в гостинице), головной убор,
    • деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, удобную обувь, тёплую одежду зимой.
    🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
    Что входит
    • Трансфер в туристическом современном автобусе с кондиционером и с туалетом
    • Русскоговорящий гид экскурсовод-египтолог в Каире
    • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
    • Проживание 1 ночь в отеле в Каире на базе завтраков
    • Обед в ресторане (шведский стол) (в Каире и Александрии).
    Что не входит
    • Напитки в ресторане
    • Дополнительные расходы, не входящие в программу
    • Прогулка по реке Нил
    • Входной билет в залы Мумий в Египетском музее
    • Билет на фотоаппарат в Египетском музее
    • Билет на видеокамеру в Египетском музее
    • Смотреть внутренние помещения пирамиды.
    Важная информация
    • Пожалуйста, при бронировании напишите нам название отеля, номер комнаты и сколько человек.
    • Нам понадобится фото паспортов, где имена и фамилии и фото ПСР от коронавируса, чтобы получить за вас разрешение на выезд в Каир из Хургады от туристической полиции.
    • После получения информации и фото документов, вам сообщат во сколько приедет за вами в отель автобус, что надо взять с собой и где будет ждать автобус.
    • Возьмите с собой сухой паёк (можно заказать в гостинице), головной убор
    • деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, удобную обувь, тёплую одежду зимой.
    Каир и Александрия за 2 дня
    Каир и Александрия за 2 дня
    Каир и Александрия за 2 дня
    Каир и Александрия за 2 дня
    Время проведения: Каждый день кроме ПТ в 01:30 (в зависимости от местоположения отеля)
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Nile V.
    Nile V.
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