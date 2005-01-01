Программа тура:

День 1

Экскурсия ⛳ начнётся с обзорной экскурсии 🧭 Каира, во время которого вы поймёте и оцените по достоинству великолепие и контраст Каира. Далее вы посетите Египетский музей 🖼, в многочисленных залах которого, собрано более 150 000 экспонатов, относящихся к временам правления великих фараонов. После посещения музея у вас будет обед в ресторане (шведский стол). После обеда, вы отправитесь к великим Пирамидам и Сфинксу, расположенными в Гизе — пригороде Каира.

«Всё боится времени, а время боится пирамид». Стоя перед этими величайшими сооружениями человечества, вы поймёте насколько верно это высказывание. Также вас ждёт посещение Папирусной фабрики и Музея парфюмерии с его чарующими запахами. После экскурсии 🧭 вас отвезут в гостиницу.

День 2

На экскурсии 🧭 вы посетите самые знаменитые места Александрий. Вы увидите Форт Кайт-Бей. Он расположился над восточной гаванью Александрии и представляет собой крепость с круглыми башнями и выходящими на море 🌊 бойницами. Форт построен в XV веке султаном Ашрафом на месте Александрийского Маяка, рухнувшего во время землетрясения.

Вы посетите парк 🌳 Монтаза с резиденцией египетских королей. Это прекрасный парк 🌳 площадью около 150 га засажен финиковыми пальмами, средиземноморской сосной, другими хвойными деревьями. Здесь множество цветников и беседок. Монтаза — популярное место отдыха туристов. Кроме этого вы посетите самую большую и красивую мечеть Александрии Абу-эль-Аббаса. И конечно же, вы увидите знаменитую Александрийскую библиотеку (осмотр снаружи). В автобусе 🚌 вы проедете по Набережной и сделаете остановку у Средиземного моря, где сможете искупаться. Обед в ресторане (шведский стол).

Важно знать: