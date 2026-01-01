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Развлечения в Хургаде

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Хургаде, цены от €623, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
На яхте
Круизы
8 дней
-
10%
3 отзыва
Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты
Пожить на премиальной яхте, покататься на кайтсёрфе и понырять у диких островов
Начало: Аэропорт Хургады. Можно прилететь в любое время с ...
19 сен в 08:00
26 сен в 08:00
€1800€2000 за человека
Знакомьтесь, Аль Ка́хира - Каир сити, 2 дня из Хургады
На автобусе
1 день 17 часов
-
30%
1 отзыв
Знакомьтесь, Аль Ка́хира - Каир сити, 2 дня из Хургады
Начало: Холл отеля
$623$890 за всё до 2 чел.
Кайт-кэмп с проживанием на яхте! Кайтсафари с обучением кайтсерфингу
На яхте
Круизы
8 дней
Кайт-кэмп с проживанием на яхте! Кайтсафари с обучением кайтсерфингу
Проживание на яхте 5* Обучение кайтсерфингу с 0Сервис премиум-класса
19 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 174 934 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Кайтсёрфинг-тур: мастер-классы, личный повар и красивые закаты;
  2. Знакомьтесь, Аль Ка́хира - Каир сити, 2 дня из Хургады;
  3. Кайт-кэмп с проживанием на яхте! Кайтсафари с обучением кайтсерфингу.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Пирамиды Гизы;
  2. Луксор;
  3. Египетский музей;
  4. Долина Царей;
  5. Абу-Симбел;
  6. Колоссы Мемнона;
  7. Карнакский храм.
Сколько стоит тур в Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 623 до 174 934 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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