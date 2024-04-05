Узнайте больше о Древнем Египте на экскурсии в Каир из Хургады
Хотелось ли бы вам узнать немного больше о Древнем Египте? У вас есть такая возможность — на один день мы отправляемся в Каир. Для вас мы подготовили активную программу — вы моментально перенесетесь на несколько веков назад. Вы посетите Египетский музей, увидите пирамиды в Гизе и прокатитесь на лодке по Нилу.
Ближайшие даты:
1
мая
мая
2
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
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8
мая
мая
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$63
|Детский (5-12)
|$40
|Детский (до 5)
|$20
Что вас ожидает:
- Пирамиды
- Египетский национальный музей
- Река Нил
Описание
Каир (по-араб. Аль-Кахеро) расположился на островках и берегах Нила, недалеко от места, где река образует дельту. Он является самым большим и популярным среди туристов городом Африки. Мы предоставим вам возможность познакомиться с самыми известными достопримечательностями Каира. По праву самым значимым сооружением в городе считается одно из признанных чудес света — архитектурный комплекс, включающий Пирамиды и скульптуру Сфинкса.
Вторник и суббота в 1:00 ночи
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамиды
- Египетский национальный музей
- Река Нил
Что включено
- Услуги гида
- Обед по системе шведский стол
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник и суббота в 1:00 ночи
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рустам
5 апр 2024
V
Valeria
5 мар 2024
Берите самую низкую по стоимости экскурсию, т. к. в одном автобусе едут и за 40$ и за 50$ и за 70$.
Прогулка по Нилу отдельная плата 10$.
Поездка на верблюде отдельная плата 10$.
Возьмите с собой перекус, в "ресторане" не вкусно, прям очень не вкусно.
Хотите увидеть пирамиды - увидите.
Чего - то большего - не будет))
Прогулка по Нилу отдельная плата 10$.
Поездка на верблюде отдельная плата 10$.
Возьмите с собой перекус, в "ресторане" не вкусно, прям очень не вкусно.
Хотите увидеть пирамиды - увидите.
Чего - то большего - не будет))
Д
Дарья
29 сен 2023
Очень понравилась экскурсия и во многим благодаря гиду Виктору. Конечно, говорит он по русски с большим акцентом, но очень старается и имеет большой словарный запас. Также он создал настроение! Весёлый дядечка с прикольными чувством юмора. Он много рассказал про Египет, Каир и пирамиды. Интересно. Не скучно и максимум полезной информации для лёгкого усвоения. Помогал сделать фото, подскащывал как встать и что делать. Пять из пяти ✨
А
Алексей
1 янв 2023
Ездили на экскурсию 27.12.2022
Посетили национальный Египетский музей увидели пирамиды сфинкса, Египет изнутри так сказать.
Из плюсов: неплохой русскоязычный гид, интересно рассказывающий, хороший автобус, в дороге проблем не было.
Из минусов: долгие остановки, говорили 10 минут, в итоге все 40, заезжали в торговые лавки хотя в описании было указано, что заезжать не будем обед полный отстой, грязная забегаловка. Бешенный трансфер гнавший ночью на автобус 150 км/ч.
Очень муторно сильно устаешь.
Посетили национальный Египетский музей увидели пирамиды сфинкса, Египет изнутри так сказать.
Из плюсов: неплохой русскоязычный гид, интересно рассказывающий, хороший автобус, в дороге проблем не было.
Из минусов: долгие остановки, говорили 10 минут, в итоге все 40, заезжали в торговые лавки хотя в описании было указано, что заезжать не будем обед полный отстой, грязная забегаловка. Бешенный трансфер гнавший ночью на автобус 150 км/ч.
Очень муторно сильно устаешь.
Е
Елена
17 окт 2022
И
Инна
24 апр 2022
Н
Надежда
19 фев 2022
Н
Наталья
6 фев 2022
А
Аделя
8 дек 2021
И
Ирина
20 ноя 2021
В
Велижанина
14 ноя 2021
Б
Баютова
12 ноя 2021
Тур входит в следующие категории Хургады
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