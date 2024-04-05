Хотелось ли бы вам узнать немного больше о Древнем Египте? У вас есть такая возможность — на один день мы отправляемся в Каир. Для вас мы подготовили активную программу — вы моментально перенесетесь на несколько веков назад. Вы посетите Египетский музей, увидите пирамиды в Гизе и прокатитесь на лодке по Нилу.