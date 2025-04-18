Возьмите с собой удобные одежду и обувь.

Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты, а также для большего числа участников (до 7 человек).

Тур проводится на русском, английском или немецком языках.

Заказ тура минимум за 5 дней до его проведения.

Проживание. В отеле с видом на пирамиды: Aton Pyramids Inn/Prince Pyramids Inn/Pyramids Hotel. Размещение 2-местное.

*Фото отеля взято с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены обед в 1-й день, завтрак и обед во 2-й день.

Транспорт. Новый комфортабельный микроавтобус с туристической лицензией и двумя водителями.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста на усмотрение родителей.

Виза. Нужна. Можно получить по прибытии в аэропорту или оформить электронную туристическую визу.