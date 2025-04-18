Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир: пирамиды Саккары и Гизы и «африканское» сафари

Изучить пирамиды и некрополи, послушать интересные рассказы гида-историка и погладить животных
Приглашаем познакомиться с архитектурными, историческими и природными жемчужинами Египта. В первый день мы посетим самый большой и древний некрополь страны.

Осмотрим пирамиды Джоссера и Унаса, таинственный подземный серапеум, о предназначении которого
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до сих пор спорят учёные. В Гизе вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерена и загадочного Сфинкса. Профессиональный гид-историк расскажет много интересной информации.

А во второй день вас ждёт поездка-прогулка по сафари-парку «Африка», где вы понаблюдаете за разными животными и сможете их погладить и покормить.

Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир: пирамиды Саккары и Гизы и «африканское» сафари
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир: пирамиды Саккары и Гизы и «африканское» сафари
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир: пирамиды Саккары и Гизы и «африканское» сафари
Ближайшие даты:
18
апр25
апр2
мая9
мая16
мая23
мая30
мая
Время начала: 02:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобные одежду и обувь.

Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты, а также для большего числа участников (до 7 человек).
Тур проводится на русском, английском или немецком языках.
Заказ тура минимум за 5 дней до его проведения.

Проживание. В отеле с видом на пирамиды: Aton Pyramids Inn/Prince Pyramids Inn/Pyramids Hotel. Размещение 2-местное.

*Фото отеля взято с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены обед в 1-й день, завтрак и обед во 2-й день.

Транспорт. Новый комфортабельный микроавтобус с туристической лицензией и двумя водителями.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста на усмотрение родителей.

Виза. Нужна. Можно получить по прибытии в аэропорту или оформить электронную туристическую визу.

Программа тура по дням

1 день

Некрополь в Саккаре, пирамиды Гизы

Встречаемся ночью, около 2:00, и отправляемся в Каир. Дорога займёт примерно 6-6,5 часов, учитывая остановки в пути. По приезде, ориентировочно в 8:30, начнём нашу программу с посещения Саккары, где находится самый большой и древний некрополь Египта. Здесь построено множество пирамид, принадлежавших фараонам, а также гробницы древнеегипетских аристократов. Мы осмотрим пирамиды Джоссера и Унаса — единственную пирамиду с надписями. Посетим таинственный подземный серапеум, о предназначении которого до сих пор спорят учёные.

После, ориентировочно в 12:00-12:30, поедем в Гизу. При прибытии пообедаем в ресторане и посетим единственное из сохранившихся чудес света — пирамиды. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерена, загадочного Сфинкса — местного вечного стража. Профессиональный гид-историк, который будет сопровождать вас всю поездку, расскажет много интересной информации.

Затем разместимся в отеле с видом на пирамиды. Вечером, по желанию, можно посмотреть вечерний Каир, прокатиться на плавучем ресторане по Нилу, понаблюдать за лазерным шоу на пирамидах в Гизе (за доплату).

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2 день

Наблюдение за животными в сафари-парке «Африка», возвращение в Хургаду

После завтрака, в 8:00, выезжем в сафари-парк «Африка» (в пути 2,5 часа). Здесь, на месте пустыни, был создан зелёный оазис, где теперь обитает большое количество животных. На африканских саваннах, среди камней, лугов, прудов и пещер, можно встретить хамелеонов и зебр, обезьян и львов, тигров, бегемотов и многих других животных и птиц. Вас ждёт 5-часовая поездка-прогулка на микроавтобусе с остановками возле всех животных, которых можно покормить и погладить.

Затем пообедаем в местном ресторане и около 16:00 поедем обратно в Хургаду, куда вернёмся до 23.00.

Наблюдение за животными в сафари-парке «Африка», возвращение в ХургадуНаблюдение за животными в сафари-парке «Африка», возвращение в ХургадуНаблюдение за животными в сафари-парке «Африка», возвращение в ХургадуНаблюдение за животными в сафари-парке «Африка», возвращение в Хургаду

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак и 2 обеда
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение профессиональным гидом-историком
  • Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Виза
  • Билеты на прогулку по Нилу, вечернее лазерное шоу на пирамидах (трансфер и сопровождение гида входит в стоимость)
  • Стоимость указана при группе из 2-3 человек
  • Проведение тура возможно и для большего числа участников (до 7 человек)
  • При 4-5 участниках стоимость тура составит €1000 за группу
  • При 6-7 участниках - €1200 за группу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада, 2:00
Завершение: Хургада, до 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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