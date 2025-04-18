Осмотрим пирамиды Джоссера и Унаса, таинственный подземный серапеум, о предназначении которого
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобные одежду и обувь.
Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты, а также для большего числа участников (до 7 человек).
Тур проводится на русском, английском или немецком языках.
Заказ тура минимум за 5 дней до его проведения.
Проживание. В отеле с видом на пирамиды: Aton Pyramids Inn/Prince Pyramids Inn/Pyramids Hotel. Размещение 2-местное.
*Фото отеля взято с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены обед в 1-й день, завтрак и обед во 2-й день.
Транспорт. Новый комфортабельный микроавтобус с туристической лицензией и двумя водителями.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста на усмотрение родителей.
Виза. Нужна. Можно получить по прибытии в аэропорту или оформить электронную туристическую визу.
Программа тура по дням
Некрополь в Саккаре, пирамиды Гизы
Встречаемся ночью, около 2:00, и отправляемся в Каир. Дорога займёт примерно 6-6,5 часов, учитывая остановки в пути. По приезде, ориентировочно в 8:30, начнём нашу программу с посещения Саккары, где находится самый большой и древний некрополь Египта. Здесь построено множество пирамид, принадлежавших фараонам, а также гробницы древнеегипетских аристократов. Мы осмотрим пирамиды Джоссера и Унаса — единственную пирамиду с надписями. Посетим таинственный подземный серапеум, о предназначении которого до сих пор спорят учёные.
После, ориентировочно в 12:00-12:30, поедем в Гизу. При прибытии пообедаем в ресторане и посетим единственное из сохранившихся чудес света — пирамиды. Вы увидите пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерена, загадочного Сфинкса — местного вечного стража. Профессиональный гид-историк, который будет сопровождать вас всю поездку, расскажет много интересной информации.
Затем разместимся в отеле с видом на пирамиды. Вечером, по желанию, можно посмотреть вечерний Каир, прокатиться на плавучем ресторане по Нилу, понаблюдать за лазерным шоу на пирамидах в Гизе (за доплату).
Наблюдение за животными в сафари-парке «Африка», возвращение в Хургаду
После завтрака, в 8:00, выезжем в сафари-парк «Африка» (в пути 2,5 часа). Здесь, на месте пустыни, был создан зелёный оазис, где теперь обитает большое количество животных. На африканских саваннах, среди камней, лугов, прудов и пещер, можно встретить хамелеонов и зебр, обезьян и львов, тигров, бегемотов и многих других животных и птиц. Вас ждёт 5-часовая поездка-прогулка на микроавтобусе с остановками возле всех животных, которых можно покормить и погладить.
Затем пообедаем в местном ресторане и около 16:00 поедем обратно в Хургаду, куда вернёмся до 23.00.
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Что включено
- Проживание
- Завтрак и 2 обеда
- Трансферы по программе
- Сопровождение профессиональным гидом-историком
- Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Питание вне программы
- Виза
- Билеты на прогулку по Нилу, вечернее лазерное шоу на пирамидах (трансфер и сопровождение гида входит в стоимость)
- Стоимость указана при группе из 2-3 человек
- Проведение тура возможно и для большего числа участников (до 7 человек)
- При 4-5 участниках стоимость тура составит €1000 за группу
- При 6-7 участниках - €1200 за группу