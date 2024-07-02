Со скидкой – экскурсии в Каире

Найдено 53 экскурсии в категории «Со скидкой» в Каире, цены от $28, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первое свидание с Каиром
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
198 отзывов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
197$138 за всё до 8 чел.
Влюбиться в Каир за 1 день
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
118 отзывов
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
194$156 за всё до 4 чел.
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
60 отзывов
Пирамиды Гизы и сокровища древнего Египта: эксклюзивное путешествие
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
232$186 за всё до 10 чел.
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
146$88 за всё до 8 чел.
Многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
115 отзывов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
194$127 за всё до 7 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
41 отзыв
Древний Египет: Пирамиды Гизы, Мемфис, Саккара - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
248$162 за всё до 4 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Загадочные некрополи пустыни: путеводитель по Саккаре, Мемфису и Дахшуру
Погрузитесь в мир древних цивилизаций с экскурсией по Саккаре, Мемфису и Дахшуру. Уникальный шанс увидеть историю на ощупь
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185$102 за всё до 8 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Путешествие из Каира: Пирамиды Гизы, Дахшура, Мемфис и Саккара
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
178$107 за всё до 4 чел.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и Сфинкс - погружение в историю Египта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним памятникам Гизы. Откройте для себя величие пирамид и тайны фараонов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
108$81 за всё до 8 чел.
Нетипичный Каир
🚌 На автобусе
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Нетипичный Каир: Погружение в три эпохи города
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
216$108 за всё до 10 чел.
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Погрузитесь в историю Каира с экскурсией по дворцу Маниал, крепости Саладина, прогулкой по Нилу и посещением рынка Хан эль-Халили
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
237$107 за всё до 2 чел.
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Исторические сокровища Каира: Саккара, Серапеум и Военный музей
Погрузитесь в историю древнего Египта с эксклюзивной экскурсией по Саккаре, Серапеуму и Военному музею Каира
Начало: В любом удобном для вас месте в Каире
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
194$97 за всё до 8 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
44%
Мини-группа
8 часов
57 отзывов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
81$45 за человека
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Каира в Александрию - вторая столица Египта
Вас ждёт насыщенный день в Александрии. Катакомбы, амфитеатр, крепость и ювелирный музей откроют свои тайны. Индивидуальная экскурсия из Каира
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
246$160 за всё до 8 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
431$324 за всё до 10 чел.
Каир и окрестности за 2 дня
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
430$237 за всё до 6 чел.
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
215$162 за всё до 10 чел.
Три дворца Каира, три разные культуры
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Три дворца Каира: погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с архитектурным величием и культурным разнообразием Каира через посещение трёх его знаменитых дворцов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
216$173 за всё до 5 чел.
Все краски Каира
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Все краски Каира: Погружение в историю и культуру древнего города
Познайте древний Каир: от базаров и дворцов до прогулки по Нилу. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
230138 за всё до 10 чел.
Экспресс-экскурсия на пирамиды с трансфером из аэропорта и обратно
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Экспресс-экскурсия на пирамиды с индивидуальным трансфером
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить пирамиды во время транзита через Каир с комфортным трансфером
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
216$108 за всё до 2 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Древние сокровища Египта: от пирамид Гизы до Дахшура
Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20894 за всё до 8 чел.
Самобытный Каир
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
216$173 за всё до 4 чел.
В сердце египетских пирамид
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10075 за всё до 8 чел.
Каир - город чудес
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Каир - город чудес: индивидуальная экскурсия
Шумный и величественный Каир оставит неизгладимые впечатления. Погрузитесь в его историю, прикоснитесь к тайнам пирамид и насладитесь видами с Нила
Начало: Место пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
237$131 за всё до 8 чел.
К Великим пирамидам - на квадроцикле
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
скидка
34%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Квадроциклы у пирамид Гизы: адреналин и величие древности
Почувствуйте дух Древнего Египта, мчась на квадроцикле по пескам Гизы с видом на величественные пирамиды
Начало: Отель в пределах Каира или аэропорт (трансфер 50ев...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7650 за человека
Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
220154 за всё до 4 чел.
Каир как живая энциклопедия Египта
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177151 за всё до 8 чел.
Стать египтянином на 1 день
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Стать египтянином на 1 день: Погружение в культуру Каира
Почувствуйте дух настоящего Египта, погрузившись в жизнь его жителей и посетив самые значимые места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180126 за всё до 8 чел.
Трансфер по Каиру и не только
🚗 На машине
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Трансфер в Каире: комфортное перемещение по городу и за его пределы
Забудьте о заботах по поиску транспорта в Каире. Трансфер с фиксированным тарифом - ваш ключ к беззаботному путешествию
Начало: У нужного вам места
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3530 за всё до 10 чел.
Пирамиды + Каир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Пирамиды Гизы и культурное наследие Каира: путешествие в сердце Египта
Погрузитесь в мир древних фараонов и современного Каира, выбрав экскурсию, которая оживит историю прямо перед вашими глазами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
201$121 за всё до 8 чел.
Каир для детей: волшебство Востока
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия для детей в Каире: волшебство Востока
Путешествие по Каиру для семей с детьми: дворец Маниал, Фараонова деревня и Каирская башня. Комфортная программа в закрытых помещениях
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
175140 за всё до 4 чел.
Сердце средневекового Каира
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Сердце средневекового Каира: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневекового Каира. Прогулка по старинным улицам, посещение музеев и базаров, легенды древних мечетей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180126 за всё до 8 чел.
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
скидка
15%
Билет на борт
3 часа
3 отзыва
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8068 за человека
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Откройте для себя чудеса Каира и Гизы: пирамиды, Большой сфинкс, прогулка по Нилу и посещение восточного рынка Хан аль-Халили
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
194$127 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Трансфер аэропорт Каир - город: безопасно, комфортно, надежно
Прилетая в Каир, начните свое путешествие с комфорта и уверенности, выбрав наш трансфер из аэропорта прямо к порогу вашего отеля
Начало: Возле терминал аэропорта или отеля
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
43$28 за всё до 3 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
Начало: Возле ресепшен отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
186$103 за всё до 4 чел.
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Незабываемое сафари на квадроциклах и верблюдах у пирамид
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта: сафари на квадроциклах и верблюдах к пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. Закат и чаепитие у бедуинов
Начало: Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и...
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
65$52 за человека
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Каиру и Александрии
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
296178 за всё до 3 чел.
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы: погружение в историю Египта
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
162$138 за всё до 5 чел.
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу Каира: пирамиды Гизы, Каирский музей и прогулка по Нилу. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
19095 за всё до 2 чел.
Каир и пирамиды Гизы
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Каир и пирамиды Гизы
Добро пожаловать в город тысячи минаретов! Узнайте, почему Каир получил это название. Посетите цитадель и мечеть Мухаммеда Али, музей и пирамиды Гизы
Начало: В вашем отеле в Каире
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
200$140 за всё до 8 чел.
Сокровища Гизы и Саккары
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Уникальная экскурсия по Сокровищам Гизы и Саккары: Пирамиды, Сфинкс, Древний Египет
Погрузитесь в мир древних тайн и чудес во время экскурсии по пирамидам Гизы и Саккары. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
173$87 за всё до 8 чел.
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Путешествие по Каирскому музею и пирамидам Гизы
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Каирскому музею и сокровищам Гизы. Вас ждут артефакты, пирамиды и Большой сфинкс
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
65$49 за человека
Нетуристический Каир
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220132 за всё до 10 чел.
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: У вашего отеля или аэропорта
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
194$146 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    2 июля 2024
    Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
    Понравился маршрут по хронологии строительства - от самой первой к последней пирамидам. Недолгие перемещения Обед - шведский стол 10$/чел Совет - успеть позавтракать утром
    Понравился маршрут по хронологии строительства - от самой первой к последней пирамидамПонравился маршрут по хронологии строительства - от самой первой к последней пирамидамПонравился маршрут по хронологии строительства - от самой первой к последней пирамидамПонравился маршрут по хронологии строительства - от самой первой к последней пирамидамПонравился маршрут по хронологии строительства - от самой первой к последней пирамидам
  • А
    Артём
    1 июля 2024
    Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
    К организаторам и гидам вопросов нет, все нормально. В самой Александрии нечем заняться - самое интересное - крепость на берегу. Хороший
    читать дальше

    вид, но внутри просто пустые комнаты. Также в программе есть катакомбы и обелиск - сильных впечатлений не вызвало. Дорога в одну сторону 3 часа, советую поесть утром - до Александрии нормальных кафе нет.

    К организаторам и гидам вопросов нет, все нормальноК организаторам и гидам вопросов нет, все нормальноК организаторам и гидам вопросов нет, все нормальноК организаторам и гидам вопросов нет, все нормальноК организаторам и гидам вопросов нет, все нормально
  • Н
    Натали
    30 июня 2024
    Самобытный Каир
    Все было четко организованно. Было приятно познакомиться. Профессиональный гид Имад доступно и интересно провёл экскурсию. Учёл все пожелания. Обязательно воспользуюсь его экскурсиями снова.
    Все было четко организованно. Было приятно познакомиться. Профессиональный гид Имад доступно и интересно провёл экскурсию. Учёл
  • А
    Андрей
    30 июня 2024
    Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
    На экскурсии были с гидом Мухаммад. Прекрасное владение русским. Очень внимательный. Все было по согласованной программе, маршрут и время -
    читать дальше

    все отлично. Мухаммад посоветовал где поесть, курит фруктов. Были с тремя детьми, им тоже было просто и интересно общаться с Мухаммадом. Точно можем рекомендовать.

  • В
    Вячеслав
    30 июня 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Отличный гид, интересно рассказывает и отвечает на все вопросы 👍🔥
  • И
    Ирина
    28 июня 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Экскурсия прошла успешно, все было комфортно и интересно. Мы договорились на встречу в аэропорту и сразу поехали на Пирамиды, организаторам
    читать дальше

    отлично удалось нам все показать, рассказать и сделать отличные фотографии. По дороге в город мы посетили музей Папируса, а затем прокатились на корабле по Нилу. После чего мы попросили отвезти нас в отель.

  • М
    Маргарита
    26 июня 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Мохамед приятный и вежливый гид. Ненавязчивый и рядом с ним чувствовали себя в безопасности, что важно в Каире. А ещё очень удобно, что провел и с водителе. провозил между пирамидами. Сами бы ходили полдня по жаре.
  • Н
    Наталья
    25 июня 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Спасибо Ахмеду за экскурсию, все прошло хорошо) нам понравилось, интересно рассказывает, легок в общении, рекомендую 👌🌷
    Спасибо Ахмеду за экскурсию, все прошло хорошо) нам понравилось, интересно рассказывает, легок в общении, рекомендую 👌🌷Спасибо Ахмеду за экскурсию, все прошло хорошо) нам понравилось, интересно рассказывает, легок в общении, рекомендую 👌🌷Спасибо Ахмеду за экскурсию, все прошло хорошо) нам понравилось, интересно рассказывает, легок в общении, рекомендую 👌🌷
  • Н
    Наталья
    24 июня 2024
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Если вы хотите провести невероятно интересный день, узнать все самые интересные истории, предположения и исторические факты вы должны обязательно познакомиться
    читать дальше

    с этим прекрасным гидом!!!! Ахмед, спасибо Вам большое, тур который вы для нас организовали был очень увлекательным, даже жара нам не смогла помешать)))) было так интересно. Нет такого вопроса по истории своего города и культуры на который Ахмед не знает ответа)))) глубина его знаний поражает, в огромнейшем музее археологии он знает все про каждый экспонат 👏👏👏👏👏👏👏 гид который не устает)))) он может рассказывать часами)))) Мы очень рады нашему знакомству, и от всей нашей компании огромная благодарность, наш день, и таки да 8 часов!!!! был такой насыщенный и интересный. Так же хотим отметить комфортабельное авто для тура и водителя - профессионал!!! (Кто был в Каире тот поймет))). Ахмед спасибо большое от всей нашей компании!!! До новых встреч.

  • Н
    Наталья
    24 июня 2024
    Нетуристический Каир
    Не забываемый день в таком старинном городе контрастов Каир. К концу дня, Гид Мустафа стал для нас близким другом!!! От
    читать дальше

    всей компании благодарим нашего гида Мустафу, его тонкий юмор, смекалка, умение держать интригу и создавать дружелюбную отмосферу. Увлекательный рассказ про город его жителей, про традиции и культуру сделали нашу экскурсию незабываемой. Нам очень повезло))) Мустафа спасибо!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Первое свидание с Каиром
  2. Влюбиться в Каир за 1 день
  3. Пирамиды Гизы: сокровища Египта
  4. Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
  5. Многоликий Каир
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июле 2024
Сейчас в Каире в категории "Со скидкой" можно забронировать 53 экскурсии от 28 до 324 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 900 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 53 экскурсий в Каире на 2024 год по теме «Со скидкой», 900 ⭐ отзывов, цены от $28. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам