1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
197$138 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
194$156 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Пирамиды Гизы и сокровища древнего Египта: эксклюзивное путешествие
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
232$186 за всё до 10 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
146$88 за всё до 8 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
194$127 за всё до 7 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Древний Египет: Пирамиды Гизы, Мемфис, Саккара - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
248$162 за всё до 4 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
8 часов
Загадочные некрополи пустыни: путеводитель по Саккаре, Мемфису и Дахшуру
Погрузитесь в мир древних цивилизаций с экскурсией по Саккаре, Мемфису и Дахшуру. Уникальный шанс увидеть историю на ощупь
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185$102 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Каира: Пирамиды Гизы, Дахшура, Мемфис и Саккара
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
178$107 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и Сфинкс - погружение в историю Египта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним памятникам Гизы. Откройте для себя величие пирамид и тайны фараонов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
108$81 за всё до 8 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Каир: Погружение в три эпохи города
Откройте для себя скрытые сокровища Каира: от древних пирамид Саккары до колоритного базара Хан Эль Халили и уникального Города мусорщиков
Начало: На ресепшн Вашего отеля в Каире
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
216$108 за всё до 10 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Погрузитесь в историю Каира с экскурсией по дворцу Маниал, крепости Саладина, прогулкой по Нилу и посещением рынка Хан эль-Халили
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
237$107 за всё до 2 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Исторические сокровища Каира: Саккара, Серапеум и Военный музей
Погрузитесь в историю древнего Египта с эксклюзивной экскурсией по Саккаре, Серапеуму и Военному музею Каира
Начало: В любом удобном для вас месте в Каире
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
194$97 за всё до 8 чел.
скидка
44%
Мини-группа
8 часов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
81$45 за человека
скидка
35%
Индивидуальная
12 часов
Из Каира в Александрию - вторая столица Египта
Вас ждёт насыщенный день в Александрии. Катакомбы, амфитеатр, крепость и ювелирный музей откроют свои тайны. Индивидуальная экскурсия из Каира
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
246$160 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
431$324 за всё до 10 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
430$237 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
215$162 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Три дворца Каира: погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с архитектурным величием и культурным разнообразием Каира через посещение трёх его знаменитых дворцов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
216$173 за всё до 5 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5.5 часов
Все краски Каира: Погружение в историю и культуру древнего города
Познайте древний Каир: от базаров и дворцов до прогулки по Нилу. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
230€138 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
Экспресс-экскурсия на пирамиды с индивидуальным трансфером
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить пирамиды во время транзита через Каир с комфортным трансфером
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
216$108 за всё до 2 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
Древние сокровища Египта: от пирамид Гизы до Дахшура
Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
208€94 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
216$173 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100€75 за всё до 8 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
8 часов
Каир - город чудес: индивидуальная экскурсия
Шумный и величественный Каир оставит неизгладимые впечатления. Погрузитесь в его историю, прикоснитесь к тайнам пирамид и насладитесь видами с Нила
Начало: Место пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
237$131 за всё до 8 чел.
скидка
34%
Индивидуальная
3 часа
Квадроциклы у пирамид Гизы: адреналин и величие древности
Почувствуйте дух Древнего Египта, мчась на квадроцикле по пескам Гизы с видом на величественные пирамиды
Начало: Отель в пределах Каира или аэропорт (трансфер 50ев...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
76€50 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
220€154 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177€151 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
6 часов
Стать египтянином на 1 день: Погружение в культуру Каира
Почувствуйте дух настоящего Египта, погрузившись в жизнь его жителей и посетив самые значимые места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180€126 за всё до 8 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
Трансфер в Каире: комфортное перемещение по городу и за его пределы
Забудьте о заботах по поиску транспорта в Каире. Трансфер с фиксированным тарифом - ваш ключ к беззаботному путешествию
Начало: У нужного вам места
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
35€30 за всё до 10 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Пирамиды Гизы и культурное наследие Каира: путешествие в сердце Египта
Погрузитесь в мир древних фараонов и современного Каира, выбрав экскурсию, которая оживит историю прямо перед вашими глазами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
201$121 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия для детей в Каире: волшебство Востока
Путешествие по Каиру для семей с детьми: дворец Маниал, Фараонова деревня и Каирская башня. Комфортная программа в закрытых помещениях
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
175€140 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Сердце средневекового Каира: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневекового Каира. Прогулка по старинным улицам, посещение музеев и базаров, легенды древних мечетей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180€126 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Билет на борт
3 часа
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
80€68 за человека
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Чарующие пирамиды Гизы и красоты Каира
Откройте для себя чудеса Каира и Гизы: пирамиды, Большой сфинкс, прогулка по Нилу и посещение восточного рынка Хан аль-Халили
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
194$127 за всё до 5 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
1 час
Трансфер аэропорт Каир - город: безопасно, комфортно, надежно
Прилетая в Каир, начните свое путешествие с комфорта и уверенности, выбрав наш трансфер из аэропорта прямо к порогу вашего отеля
Начало: Возле терминал аэропорта или отеля
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
43$28 за всё до 3 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
8 часов
Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
Начало: Возле ресепшен отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
186$103 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Незабываемое сафари на квадроциклах и верблюдах у пирамид
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта: сафари на квадроциклах и верблюдах к пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. Закат и чаепитие у бедуинов
Начало: Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и...
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
65$52 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
11 часов
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Каиру и Александрии
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
296€178 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы: погружение в историю Египта
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
162$138 за всё до 5 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу Каира: пирамиды Гизы, Каирский музей и прогулка по Нилу. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
190€95 за всё до 2 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Каир и пирамиды Гизы
Добро пожаловать в город тысячи минаретов! Узнайте, почему Каир получил это название. Посетите цитадель и мечеть Мухаммеда Али, музей и пирамиды Гизы
Начало: В вашем отеле в Каире
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
200$140 за всё до 8 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
Уникальная экскурсия по Сокровищам Гизы и Саккары: Пирамиды, Сфинкс, Древний Египет
Погрузитесь в мир древних тайн и чудес во время экскурсии по пирамидам Гизы и Саккары. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
173$87 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
Путешествие по Каирскому музею и пирамидам Гизы
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Каирскому музею и сокровищам Гизы. Вас ждут артефакты, пирамиды и Большой сфинкс
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
65$49 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220€132 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: У вашего отеля или аэропорта
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
194$146 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём2 июля 2024Понравился маршрут по хронологии строительства - от самой первой к последней пирамидам. Недолгие перемещения Обед - шведский стол 10$/чел Совет - успеть позавтракать утром
- ААртём1 июля 2024К организаторам и гидам вопросов нет, все нормально. В самой Александрии нечем заняться - самое интересное - крепость на берегу. Хороший
- ННатали30 июня 2024Все было четко организованно. Было приятно познакомиться. Профессиональный гид Имад доступно и интересно провёл экскурсию. Учёл все пожелания. Обязательно воспользуюсь его экскурсиями снова.
- ААндрей30 июня 2024На экскурсии были с гидом Мухаммад. Прекрасное владение русским. Очень внимательный. Все было по согласованной программе, маршрут и время -
- ВВячеслав30 июня 2024Отличный гид, интересно рассказывает и отвечает на все вопросы 👍🔥
- ИИрина28 июня 2024Экскурсия прошла успешно, все было комфортно и интересно. Мы договорились на встречу в аэропорту и сразу поехали на Пирамиды, организаторам
- ММаргарита26 июня 2024Мохамед приятный и вежливый гид. Ненавязчивый и рядом с ним чувствовали себя в безопасности, что важно в Каире. А ещё очень удобно, что провел и с водителе. провозил между пирамидами. Сами бы ходили полдня по жаре.
- ННаталья25 июня 2024Спасибо Ахмеду за экскурсию, все прошло хорошо) нам понравилось, интересно рассказывает, легок в общении, рекомендую 👌🌷
- ННаталья24 июня 2024Если вы хотите провести невероятно интересный день, узнать все самые интересные истории, предположения и исторические факты вы должны обязательно познакомиться
- ННаталья24 июня 2024Не забываемый день в таком старинном городе контрастов Каир. К концу дня, Гид Мустафа стал для нас близким другом!!! От
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Со скидкой»
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