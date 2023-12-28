Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей

Индивидуальная экскурсия в Каире
В этой экскурсии мы объединили самые значимые исторические объекты города. Вы увидите Саккару, которая была некрополем для древнеегипетских царей. Зайдёте в храм Серапеум — подземное сооружение, посвященное богу Серапису. Цитадель Саладина, мечеть Мухаммеда Али, Военный музей — также в нашей программе.
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Ближайшие даты:
28
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Описание

Что вас ожидает

Саккара. Здесь находится царский некрополь Древнего царства, а также ступенчатая пирамида Джосера — самая древняя из всех пирамид, когда-либо построенных египетской цивилизацией.

Храм Серапеум. Это место было обнаружено французским египтологом Огюстом Мариеттом в 1851 году. Включает в себя подземные галереи, посвящён эллинистическому богу Серапису.

Цитадель Саладина — роскошный военный замок, построенный в Средние века. Считается одной из самых важных достопримечательностей исламского Каира.

Мечеть Мухаммеда Али. Заглянем внутрь, изучим архитектуру и поговорим о влиятельности и судьбе человека, по чьему заказу она была построена.

Военный музей Каира. Вы ознакомитесь с историей страны, посетите несколько залов — воинской славы Египта, вооружения, военной таможни и другие. Среди экспонатов — различные виды оружия, транспортные средства, портреты полководцев.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Трансфер включён в стоимость.
  • По запросу можем встретить вас в аэропорту, доплата составит $20
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты:
    — Ступенчатая пирамида — $12
    — Серапеум — $10
    — Военный музей — $10
  • Обед (по желанию) — около $10/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любом удобном для вас месте в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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