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Лучшие места Каира: пирамиды, Сфинкс, Большой Египетский музей

Увидеть всё самое главное и окунуться в историю Египта
В этой экскурсии мы объединили самые значимые исторические объекты: пирамиды с открыток, Сфинкса, Большой Египетский музей. Побывав здесь, вы испытаете полное погружение в культуру Древнего Египта.

Также мы покажем вам исламский Каир: Цитадель Саладина, Мечеть Мухаммеда Али с внушительной архитектурой. И напоследок рассмотрите оружие, транспорт и технику.
4.9
25 отзывов
Лучшие места Каира: пирамиды, Сфинкс, Большой Египетский музей
Лучшие места Каира: пирамиды, Сфинкс, Большой Египетский музей
Лучшие места Каира: пирамиды, Сфинкс, Большой Египетский музей

Описание экскурсии

Великие пирамиды. Вы увидите пирамиды: Хеопса, Хефрена, Микерина, которые расположены на скальном плато в Гизе.

Большой Сфинкс. Самая таинственная древняя скульптура с телом льва и головой сфинкса.

Большой Египетский музей. Огромный археологический музей, внутри вы рассмотрите множество артефактов Древнего Египта. А также прогуляетесь по прилегающей к музею территории.

Цитадель Саладина — роскошный военный замок, построенный в Средние века. Считается одной из самых важных достопримечательностей исламского Каира.

Мечеть Мухаммеда Али. Заглянем внутрь, изучим архитектуру и поговорим о влиятельности и судьбе человека, по чьему заказу она была построена.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Трансфер включён в стоимость
  • По запросу можем встретить вас в аэропорту, доплата составит $20
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед (по желанию) — около $12 за чел.
  • Большой Египетский музей — $35 за чел.
  • Пирамиды — $17 за чел.
  • Цитадель — $17 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таха
Таха — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1898 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Таха. Я родился в Луксоре. Работаю много лет гидом. Очень люблю свою профессию. Хорошо знаю историю Древнего Египта и владею русским языком. Имею большой опыт работы с русскими путешественниками. С командой таких же опытных гидов с удовольствием проведём для вас увлекательную экскурсию по интересным историческим местам!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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T
Гид Рида ❤️ Это было прекрасно. Заранее попросили её, нам пообещали и выполнили. Хочу сказать, что от гида зависит многое. Вежливость, воспитанность, тактичность, прекрасное знание русского языка, ооочень интересно слушать,
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может ответить на все интересующие вопросы. Экскурсию подстраивают под Вас - нужно дополнительное время для осмотра - подождут, появились вопросы - ответят, захотите фотографий - сфотографируют, время начала экскурсии выбираете так же Вы. К сожалению, забыла имя водителя, они с Ридой отличная команда. Нам всё очень понравилось. Вы и ваша экскурсия оставили самые положительные впечатления от Каира. Спасибо.

Гид Рида ❤️ Это было прекрасно. Заранее попросили её, нам пообещали и выполнили. Хочу сказать, что
Гид Рида ❤️ Это было прекрасно. Заранее попросили её, нам пообещали и выполнили. Хочу сказать, что
Гид Рида ❤️ Это было прекрасно. Заранее попросили её, нам пообещали и выполнили. Хочу сказать, что
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Юлия
Спасибо нашему экскурсоводу Риде за интересные локации и грамотно выстроенную логистику экскурсии. Задача «увидеть весь Каир за последний день уходящего года» была успешно реализована). Вкусный обед украсил окончание экскурсии, которую мы будем еще долго вспоминать, разглядывая сделанные фото и любуясь на милый подарочек от Риды по случаю нашей годовщины❤️
Спасибо нашему экскурсоводу Риде за интересные локации и грамотно выстроенную логистику экскурсии. Задача «увидеть весь Каир
Спасибо нашему экскурсоводу Риде за интересные локации и грамотно выстроенную логистику экскурсии. Задача «увидеть весь Каир
Спасибо нашему экскурсоводу Риде за интересные локации и грамотно выстроенную логистику экскурсии. Задача «увидеть весь Каир
Спасибо нашему экскурсоводу Риде за интересные локации и грамотно выстроенную логистику экскурсии. Задача «увидеть весь Каир
Спасибо нашему экскурсоводу Риде за интересные локации и грамотно выстроенную логистику экскурсии. Задача «увидеть весь Каир
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М
У нас был гид Гамаль. Все прошло максимально гладко и комфортно! Встреча в аэропорту без заминок, потом комфортный автомобиль и интересный рассказ. Маршрут на день был составлен идеально, везде успели
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и не были замученными, хоть и провели весь день в дороге. Неспешно прошлись по Цитадели, посмотри красивейшую Мечеть и полюбовались панорамой Каира, далее поехали в новый музей, в котором как раз успели до самой толкучки. Народу было нереально много! Но после нас было ещё больше, так как музей только только открылся. Билеты были куплены заранее, прошли без очереди. Сам музей великолепен! И хотя для гида музей также новый, но он прекрасно ориентировался в экспонатах. Далее последний пункт - Пирамиды. Тоже был продуман маршрут и мы погуляли с удовольствием. Гид дал ровно столько информации, сколько нам было комфортно воспринять. Все организационные вопросы решены были заранее и чувствовалась забота во всем. Гамаль спасибо! Отдельное спасибо водителю! Организатор экскурсии Таха - всегда отвечал на вопросы, помог выбрать маршрут и в целом, был на связи, когда это было нужно. Спасибо ещё раз за прекрасный и насыщенный день в Каире!

У нас был гид Гамаль. Все прошло максимально гладко и комфортно! Встреча в аэропорту без заминок,
У нас был гид Гамаль. Все прошло максимально гладко и комфортно! Встреча в аэропорту без заминок,
У нас был гид Гамаль. Все прошло максимально гладко и комфортно! Встреча в аэропорту без заминок,
У нас был гид Гамаль. Все прошло максимально гладко и комфортно! Встреча в аэропорту без заминок,
У нас был гид Гамаль. Все прошло максимально гладко и комфортно! Встреча в аэропорту без заминок,
У нас был гид Гамаль. Все прошло максимально гладко и комфортно! Встреча в аэропорту без заминок,
У нас был гид Гамаль. Все прошло максимально гладко и комфортно! Встреча в аэропорту без заминок,
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Юлия
Я очень рекомендую эту экскурсию по главным достопримечательностям Гизы. Величие древних (Пирамиды. Сфинкс) и современных (Гранд Музей) сооружений человеческой мысли, культуры и технологий впечатляют. Очень внимательный, приветливый и профессиональный гид Тахир. Экскурсия была насыщена впечатлениями. Огромное спасибо!
Я очень рекомендую эту экскурсию по главным достопримечательностям Гизы. Величие древних (Пирамиды. Сфинкс) и современных (Гранд
Я очень рекомендую эту экскурсию по главным достопримечательностям Гизы. Величие древних (Пирамиды. Сфинкс) и современных (Гранд
Я очень рекомендую эту экскурсию по главным достопримечательностям Гизы. Величие древних (Пирамиды. Сфинкс) и современных (Гранд
Я очень рекомендую эту экскурсию по главным достопримечательностям Гизы. Величие древних (Пирамиды. Сфинкс) и современных (Гранд
Я очень рекомендую эту экскурсию по главным достопримечательностям Гизы. Величие древних (Пирамиды. Сфинкс) и современных (Гранд
Я очень рекомендую эту экскурсию по главным достопримечательностям Гизы. Величие древних (Пирамиды. Сфинкс) и современных (Гранд
Я очень рекомендую эту экскурсию по главным достопримечательностям Гизы. Величие древних (Пирамиды. Сфинкс) и современных (Гранд
Я очень рекомендую эту экскурсию по главным достопримечательностям Гизы. Величие древних (Пирамиды. Сфинкс) и современных (Гранд+2
Я очень рекомендую эту экскурсию по главным достопримечательностям Гизы. Величие древних (Пирамиды. Сфинкс) и современных (Гранд
Я очень рекомендую эту экскурсию по главным достопримечательностям Гизы. Величие древних (Пирамиды. Сфинкс) и современных (Гранд
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Айнур
Тур «Лучшие места Каира: пирамиды, Сфинкс и Большой Египетский музей» прошёл отлично. Гид Ахмад встретил нас в аэропорту вовремя, сопровождал профессионально, рассказывал интересно и сделал нам прекрасные фотографии в самых
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удачных локациях. Машина была комфортная, водитель очень опытный, проход ко всем объектам организован быстро и без очередей.

Единственный момент — мы не посетили мечеть Мухаммеда Али, Военный музей и цитадель Саладдина, хотя они указаны в описании к программе. Времени было достаточно: около трёх часов мы провели в торговом центре в ожидании рейса.

В целом тур оставил очень хорошее впечатление, и мы смело можем рекомендовать его и гида Ахмада.

Тур «Лучшие места Каира: пирамиды, Сфинкс и Большой Египетский музей» прошёл отлично. Гид Ахмад встретил нас
Тур «Лучшие места Каира: пирамиды, Сфинкс и Большой Египетский музей» прошёл отлично. Гид Ахмад встретил нас
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Е
Огромное спасибо гиду Инас за проведенную экскурсию!
Хорошая организация, пунктуальность, комфортный автомобиль, замечательный гид, интересная экскурсия.
Огромное спасибо гиду Инас за проведенную экскурсию!
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