В этой экскурсии мы объединили самые значимые исторические объекты: пирамиды с открыток, Сфинкса, Большой Египетский музей. Побывав здесь, вы испытаете полное погружение в культуру Древнего Египта.
Также мы покажем вам исламский Каир: Цитадель Саладина, Мечеть Мухаммеда Али с внушительной архитектурой. И напоследок рассмотрите оружие, транспорт и технику.
Также мы покажем вам исламский Каир: Цитадель Саладина, Мечеть Мухаммеда Али с внушительной архитектурой. И напоследок рассмотрите оружие, транспорт и технику.
Описание экскурсии
Великие пирамиды. Вы увидите пирамиды: Хеопса, Хефрена, Микерина, которые расположены на скальном плато в Гизе.
Большой Сфинкс. Самая таинственная древняя скульптура с телом льва и головой сфинкса.
Большой Египетский музей. Огромный археологический музей, внутри вы рассмотрите множество артефактов Древнего Египта. А также прогуляетесь по прилегающей к музею территории.
Цитадель Саладина — роскошный военный замок, построенный в Средние века. Считается одной из самых важных достопримечательностей исламского Каира.
Мечеть Мухаммеда Али. Заглянем внутрь, изучим архитектуру и поговорим о влиятельности и судьбе человека, по чьему заказу она была построена.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Трансфер включён в стоимость
- По запросу можем встретить вас в аэропорту, доплата составит $20
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед (по желанию) — около $12 за чел.
- Большой Египетский музей — $35 за чел.
- Пирамиды — $17 за чел.
- Цитадель — $17 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таха — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1898 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Таха. Я родился в Луксоре. Работаю много лет гидом. Очень люблю свою профессию. Хорошо знаю историю Древнего Египта и владею русским языком. Имею большой опыт работы с русскими путешественниками. С командой таких же опытных гидов с удовольствием проведём для вас увлекательную экскурсию по интересным историческим местам!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Гид Рида ❤️ Это было прекрасно. Заранее попросили её, нам пообещали и выполнили. Хочу сказать, что от гида зависит многое. Вежливость, воспитанность, тактичность, прекрасное знание русского языка, ооочень интересно слушать,
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Спасибо нашему экскурсоводу Риде за интересные локации и грамотно выстроенную логистику экскурсии. Задача «увидеть весь Каир за последний день уходящего года» была успешно реализована). Вкусный обед украсил окончание экскурсии, которую мы будем еще долго вспоминать, разглядывая сделанные фото и любуясь на милый подарочек от Риды по случаю нашей годовщины❤️
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М
У нас был гид Гамаль. Все прошло максимально гладко и комфортно! Встреча в аэропорту без заминок, потом комфортный автомобиль и интересный рассказ. Маршрут на день был составлен идеально, везде успели
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Я очень рекомендую эту экскурсию по главным достопримечательностям Гизы. Величие древних (Пирамиды. Сфинкс) и современных (Гранд Музей) сооружений человеческой мысли, культуры и технологий впечатляют. Очень внимательный, приветливый и профессиональный гид Тахир. Экскурсия была насыщена впечатлениями. Огромное спасибо!
+2
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Тур «Лучшие места Каира: пирамиды, Сфинкс и Большой Египетский музей» прошёл отлично. Гид Ахмад встретил нас в аэропорту вовремя, сопровождал профессионально, рассказывал интересно и сделал нам прекрасные фотографии в самых
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Е
Огромное спасибо гиду Инас за проведенную экскурсию!
Хорошая организация, пунктуальность, комфортный автомобиль, замечательный гид, интересная экскурсия.
Хорошая организация, пунктуальность, комфортный автомобиль, замечательный гид, интересная экскурсия.
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