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и не были замученными, хоть и провели весь день в дороге. Неспешно прошлись по Цитадели, посмотри красивейшую Мечеть и полюбовались панорамой Каира, далее поехали в новый музей, в котором как раз успели до самой толкучки. Народу было нереально много! Но после нас было ещё больше, так как музей только только открылся. Билеты были куплены заранее, прошли без очереди. Сам музей великолепен! И хотя для гида музей также новый, но он прекрасно ориентировался в экспонатах. Далее последний пункт - Пирамиды. Тоже был продуман маршрут и мы погуляли с удовольствием. Гид дал ровно столько информации, сколько нам было комфортно воспринять. Все организационные вопросы решены были заранее и чувствовалась забота во всем. Гамаль спасибо! Отдельное спасибо водителю! Организатор экскурсии Таха - всегда отвечал на вопросы, помог выбрать маршрут и в целом, был на связи, когда это было нужно. Спасибо ещё раз за прекрасный и насыщенный день в Каире!