Новый музей в Гизе предлагает уникальную возможность познакомиться с историей Древнего Египта. Здесь хранятся артефакты, которые расскажут о жизни и традициях древних египтян.
После этого вы отправитесь к знаменитым пирамидам, где
После этого вы отправитесь к знаменитым пирамидам, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Уникальные артефакты
- 📚 Интерактивные экспозиции
- 🔍 Тайны пирамид
- 🚗 Комфортное путешествие
- 👥 Русскоязычный гид
Что можно увидеть
- Большой Египетский музей
- Пирамида Хеопса
- Пирамида Хефрена
- Пирамида Макрина
- Статуя Сфинкса
Описание экскурсии
Большой Египетский музей в Гизе (2 часа)
Это крупнейший в мире музей, полностью посвящённый одной цивилизации. Кстати, прямо с музейного двора можно увидеть пирамиды, ведь до них всего 2 километра!
Вы познакомитесь с древней цивилизацией благодаря передовым технологиям, интерактивным и мультимедийным комплексам. Пройдёте 12 залов с десятками тысяч исторических реликвий, а в большом вестибюле увидите статую Рамзеса II, которая весит 83 тонны.
Комплекс пирамид в Гизе (4 часа)
Великая пирамида построена более 4500 лет назад, и это единственное сохранившееся чудо из семи чудес Древнего мира.
Вы увидите:
- Пирамиду Хеопса (Хуфу)
- Пирамиду Хефрена
- Пирамиду Макрина
- Статую Сфинкса
Мы поговорим о жизни древнего египтянина, египетских обычаях и традициях, а также о том, как удалось построить столь масштабные сооружения тысячи лет назад.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Chevrolet
- Входные билеты в Большой музей и пирамиды не включены в стоимость экскурсии (билет в Большой музей необходимо заказать онлайн — 1200 египетских фунтов за человека, билет в пирамиды приобретается на месте — 700 египетских фунтов за человека)
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Каире или Гизе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 120 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
8 мар 2025
Гид Шериф провёл для нас незабываемую экскурсию по пирамидам Гизы и новому музею в Гизе. Он прекрасно говорил по-русски, был эрудированным и внимательным. Шериф учёл все наши пожелания и составил маршрут, который включал посещение основных достопримечательностей. Во время экскурсии мы узнали много нового об истории Древнего Египта и культуре местных жителей.
Алена
18 фев 2025
Мне очень понравилась поездка! Тк группы не набралось, я поехала в индивидуальную.
Все вовремя, гид Умния - чудесная. Интересно рассказывает, грамотная, легкая подача.
Нигде не нужно волноваться и суетиться, во всем помогла и объясняла, отвечала на все возникшие вопросы.
Я рекомендую, мне было легко, интересно и красиво 😍 благодарю организаторов и Умнию 🙏🏻
Все вовремя, гид Умния - чудесная. Интересно рассказывает, грамотная, легкая подача.
Нигде не нужно волноваться и суетиться, во всем помогла и объясняла, отвечала на все возникшие вопросы.
Я рекомендую, мне было легко, интересно и красиво 😍 благодарю организаторов и Умнию 🙏🏻
E
Ekaterina
4 фев 2025
Все очень понравилось, было интересно и захватывающе. Рекомендую для посещения. Осталась довольна. Спасибо большое за такой прекрасный музей.
К
Кубарь
7 янв 2025
Тур был чётко организован по времени: наш гид Азза оказалась очень дружелюбной, рассказала о всех достопримечательностях, указала лучшие места для фотографий и помогла с покупкой билетов. Благодаря её профессионализму и прекрасной организации экскурсии мы глубже погрузились в историю Египта и сделали яркие, незабываемые снимки
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