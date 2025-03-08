Новый музей в Гизе предлагает уникальную возможность познакомиться с историей Древнего Египта. Здесь хранятся артефакты, которые расскажут о жизни и традициях древних египтян.После этого вы отправитесь к знаменитым пирамидам, где

сможете оценить их величие и узнать о технологиях строительства. Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet, а входные билеты приобретаются отдельно. Это отличный шанс для всех, кто хочет прикоснуться к истории и разгадать тайны древней цивилизации

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Описание экскурсии

Большой Египетский музей в Гизе (2 часа)

Это крупнейший в мире музей, полностью посвящённый одной цивилизации. Кстати, прямо с музейного двора можно увидеть пирамиды, ведь до них всего 2 километра!

Вы познакомитесь с древней цивилизацией благодаря передовым технологиям, интерактивным и мультимедийным комплексам. Пройдёте 12 залов с десятками тысяч исторических реликвий, а в большом вестибюле увидите статую Рамзеса II, которая весит 83 тонны.

Комплекс пирамид в Гизе (4 часа)

Великая пирамида построена более 4500 лет назад, и это единственное сохранившееся чудо из семи чудес Древнего мира.

Вы увидите:

Пирамиду Хеопса (Хуфу)

Пирамиду Хефрена

Пирамиду Макрина

Статую Сфинкса

Мы поговорим о жизни древнего египтянина, египетских обычаях и традициях, а также о том, как удалось построить столь масштабные сооружения тысячи лет назад.

Организационные детали