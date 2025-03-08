Большой музей в Гизе и великие пирамиды

Узнайте тайны Древнего Египта, посетив крупнейший музей и знаменитые пирамиды Гизы. Погружение в историю гарантировано
Новый музей в Гизе предлагает уникальную возможность познакомиться с историей Древнего Египта. Здесь хранятся артефакты, которые расскажут о жизни и традициях древних египтян.

После этого вы отправитесь к знаменитым пирамидам, где
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сможете оценить их величие и узнать о технологиях строительства. Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet, а входные билеты приобретаются отдельно. Это отличный шанс для всех, кто хочет прикоснуться к истории и разгадать тайны древней цивилизации

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Уникальные артефакты
  • 📚 Интерактивные экспозиции
  • 🔍 Тайны пирамид
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 👥 Русскоязычный гид
Большой музей в Гизе и великие пирамиды
Большой музей в Гизе и великие пирамиды
Большой музей в Гизе и великие пирамиды
Ближайшие даты:
15
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мар
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Большой Египетский музей
  • Пирамида Хеопса
  • Пирамида Хефрена
  • Пирамида Макрина
  • Статуя Сфинкса

Описание экскурсии

Большой Египетский музей в Гизе (2 часа)

Это крупнейший в мире музей, полностью посвящённый одной цивилизации. Кстати, прямо с музейного двора можно увидеть пирамиды, ведь до них всего 2 километра!

Вы познакомитесь с древней цивилизацией благодаря передовым технологиям, интерактивным и мультимедийным комплексам. Пройдёте 12 залов с десятками тысяч исторических реликвий, а в большом вестибюле увидите статую Рамзеса II, которая весит 83 тонны.

Комплекс пирамид в Гизе (4 часа)

Великая пирамида построена более 4500 лет назад, и это единственное сохранившееся чудо из семи чудес Древнего мира.

Вы увидите:

  • Пирамиду Хеопса (Хуфу)
  • Пирамиду Хефрена
  • Пирамиду Макрина
  • Статую Сфинкса

Мы поговорим о жизни древнего египтянина, египетских обычаях и традициях, а также о том, как удалось построить столь масштабные сооружения тысячи лет назад.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Chevrolet
  • Входные билеты в Большой музей и пирамиды не включены в стоимость экскурсии (билет в Большой музей необходимо заказать онлайн — 1200 египетских фунтов за человека, билет в пирамиды приобретается на месте — 700 египетских фунтов за человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды
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ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Каире или Гизе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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1
Анастасия
8 мар 2025
Гид Шериф провёл для нас незабываемую экскурсию по пирамидам Гизы и новому музею в Гизе. Он прекрасно говорил по-русски, был эрудированным и внимательным. Шериф учёл все наши пожелания и составил маршрут, который включал посещение основных достопримечательностей. Во время экскурсии мы узнали много нового об истории Древнего Египта и культуре местных жителей.
Алена
18 фев 2025
Мне очень понравилась поездка! Тк группы не набралось, я поехала в индивидуальную.

Все вовремя, гид Умния - чудесная. Интересно рассказывает, грамотная, легкая подача.

Нигде не нужно волноваться и суетиться, во всем помогла и объясняла, отвечала на все возникшие вопросы.

Я рекомендую, мне было легко, интересно и красиво 😍 благодарю организаторов и Умнию 🙏🏻
E
4 фев 2025
Все очень понравилось, было интересно и захватывающе. Рекомендую для посещения. Осталась довольна. Спасибо большое за такой прекрасный музей.
К
7 янв 2025
Тур был чётко организован по времени: наш гид Азза оказалась очень дружелюбной, рассказала о всех достопримечательностях, указала лучшие места для фотографий и помогла с покупкой билетов. Благодаря её профессионализму и прекрасной организации экскурсии мы глубже погрузились в историю Египта и сделали яркие, незабываемые снимки

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