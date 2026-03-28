Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборКаир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
Увидеть достопримечательности, которые любят посещать жители страны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$188 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 3 чел.
Большой Египетский музей (GEM) + пирамиды в Гизе
Побывать в новом археологическом музее - его открыли в 2024 году! - и увидеть главный символ Египта
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
18 апр в 09:00
19 апр в 09:00
$120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Многоликий Каир + Большой Египетский музей
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Завтра в 08:30
18 апр в 08:30
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы
Погрузиться в историю страны через экспонаты музея и величие пирамид Гизы
Завтра в 08:30
18 апр в 08:30
$225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
4 эпохи Каира: дворец Маниал, Музей мумий и Коптский квартал
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Завтра в 08:30
18 апр в 08:30
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды + Каир
Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$189 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каир без стереотипов
Исследовать город с местным жителем, развеять мифы о Египте и не упустить самое важное
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
$302 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы - из Каира
Увидеть золотую маску Тутанхамона и прикоснуться к единственному уцелевшему чуду света
Начало: У входе гостиницы
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:30
18 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой Египетский музей + обзорная экскурсия по Каиру
История, религия и восточный колорит в одном маршруте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$220 за всё до 6 чел.
Билеты
Билет в Большой Египетский музей (GEM) - без очередей и проблем с оплатой
Вы выбираете дату - а мы берём на себя всё остальное
Начало: У входа в Большой Египетский музей
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
18 апр в 08:30
$40 за билет
Групповая
до 20 чел.
Большой Египетский музей с русскоязычным гидом
Полное погружение в историю Древнего Египта
Начало: У The Grand Egyptian Museum
Расписание: ежедневно в 09:00
19 апр в 09:00
20 апр в 09:00
$175 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд Каир: Большой Египетский музей и великие пирамиды Гизы
Увидеть главное, узнать о самом важном
Начало: От вашего отеля
Завтра в 17:00
18 апр в 08:00
$195
$278 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Каира - к пирамидам и Большому Египетскому музею
Сфинкс, наследие фараонов и дыхание древности (без очередей)
Начало: У вашего отеля в центральной части Каира
Завтра в 16:00
18 апр в 08:00
$199 за всё до 8 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 3 чел.
Каир и пирамиды Гизы
Добро пожаловать в город тысячи минаретов! Узнайте, почему Каир получил это название. Посетите цитадель и мечеть Мухаммеда Али, музей и пирамиды Гизы
Начало: В вашем отеле в Каире
18 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$175
$250 за всё до 3 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и Большой Египетский музей
Насыщенная программа с погружением в разные эпохи страны
Начало: Возле ресепшен отеля
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$169
$307 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Новый музей и комплекс Гиза из Каира
Начало: Каир
Расписание: Ежедневно, по согласованию с гидом
$199 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
Оказаться лицом к лицу с вечностью - от золота Тутанхамона до тайн пирамид Гизы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$155 за всё до 4 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
Окунуться в историю Древнего Египта и увидеть ценные артефакты
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$190
$345 за всё до 8 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой музей в Гизе и великие пирамиды
Посетить музей древностей и заглянуть в глаза Большому сфинксу
Начало: В месте вашего проживания в Каире или Гизе
Завтра в 08:30
18 апр в 08:30
$170
$200 за всё до 6 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшие места Каира: пирамиды, Сфинкс, Большой Египетский музей
Увидеть всё самое главное и окунуться в историю Египта
Начало: В любом удобном для вас месте в Каире
18 апр в 07:00
19 апр в 07:00
$165
$329 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путь фараонов: Саккара, Гиза и рождение идеи вечности
Начало: Ваш отель
$200 за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
День в Каире: пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Главные египетские достопримечательности + водная прогулка по Нилу и обед по желанию
Завтра в 08:30
18 апр в 08:30
$120
$150 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Гиза и Мемфис: путешествие в мир фараонов
Уникальная экскурсия от пирамид Гизы до древнего Мемфиса. Погрузитесь в историю фараонов, исследуя легендарные места и архитектурные шедевры
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$285
$300 за человека
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Каир и окрестности за 2 дня
Посетить все знаковые места египетской столицы и окрестностей с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
18 апр в 08:30
19 апр в 08:30
$299
$542 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды Гизы и Каир - история фараонов и жизнь столицы
Начало: По договорённости с организатором
$200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой Египетский музей в Гизе и комплекс великих пирамид
Начало: Ваш отель
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
От сокровищ музея к тайнам пирамид: история Древнего Египта
Начало: По договорённости
$180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
День в Каире: пирамиды Гизы, Сфинкс и тайны Египетского музея
Начало: Ваш отель
$230 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Величие Египта: пирамиды Гизы и сокровища Нового музея
Начало: Ваш отель
$200 за всё до 5 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Пирамиды + Большой Египетский музей + круиз по Нилу
Начало: Ваш отель в Каире
$225.30
$265 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир28 марта 2026Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)Дата посещения: 28 марта 2026Посещение Нового Каирского музея и пирамида Гиза оставило самые лучшие впечатления. Гид Тамер - исключительно знающий специалист. И главное, что
- ЮЮлия25 марта 2026Каир + Большой Египетский музей + комплекс ГизыДата посещения: 24 марта 2026Хотим поблагодарить нашего гида Саида за то, что все организовал экскурсию от и до с учетом всех пожеланий, было нам
- ВВалов17 марта 2026Каир и окрестности за 2 дняДата посещения: 1 марта 2026Экскурсия прошла отлично. С руководителем, Ахмедом, без проблем договорились об увеличении ее с двух до трёх дней с существенной корректировкой
- NNatalia21 февраля 2026Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)Дата посещения: 21 февраля 2026Хочу оставить восторженный отзыв об экскурсии с Ириной! День выдался невероятно насыщенным: мы посетили музей GEM — 3 часа полного
- ЮЮлия20 февраля 2026Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из КаираДата посещения: 20 февраля 2026Экскурсия прошла отлично. Быстро отвечает, быстро все организовывает. Индивидуальный подход. Все понравилось. Спасибо
- KKonstantin31 декабря 2025Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из КаираДата посещения: 31 декабря 2025Всё прошло на 5-ть баллов. По расписанию. Новый авто. Прекрасное знание и изложение информации. Ничего лишнего, никакого «развода» на деньги. Рекомендую.
- ННаталья6 апреля 2026Отличная экскурсия с Мухаммедом, приятный рассказ без спешки, учитывая пожелания. Хорошо организованный маршрут и транспорт. Очень запоминающийся день и много новых впечатлений. Спасибо!
- ДДенис6 апреля 2026Экскурсию проводил Валид. Хорошее знание русского языка. Интересна концепция мероприятия, когда гид, как друг, знакомит с достопримечательностями и историей Египта. Валид хорошо знает русский язык. Все мероприятия были идеально выверены по времени. Рекомендую данную экскурсию
- ВВладимир5 апреля 2026Вместе с Ибрагимом посетили новый каирский музей и пирамиды. Все было четко спланированно. В начале был музей (кстати, он огромный,
- ВВиталий4 апреля 2026Закрыли давний гештальт,посетили пирамиды. Все очень понравилось. За последние полгода стало даже лучше. Во первых заработал огромный новый музей Египетский,комфортный,никто
