никому не мешает. Приятно было пройтись с гидом,где тебе обьяснят все нюансы,связанные с Древним Египтом. Погуляв там,поехали на плато Гизы. К сожалению был туман,но пирамиды все равно были видны, сделали много хороших фотографий,узнали много интересного и нового про это чудо света. С недавних пор там передаигаются на электробусах. Все четко,организованно, и транспорт,туалеты,люди приветливы. Покатались на лошадке,можно взять верблюда. Все было отлично продуманно. После поехали обедать, тоже все на уровне. Спасибо водителю за плавный ход по дорогам Каира, и конечно нашему гиду,который во всем шел нам навстречу.