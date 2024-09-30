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Александрия — один из древнейших городов мира. Вы посетите все её знаковые места: амфитеатр, катакомбы, крепость и библиотеку. Мы поделимся их многовековой историей и архитектурными особенностями.



А также расскажем, какие события происходили в Александрии на протяжении веков и какие известные люди здесь бывали.