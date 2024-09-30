Александрия — один из древнейших городов мира. Вы посетите все её знаковые места: амфитеатр, катакомбы, крепость и библиотеку. Мы поделимся их многовековой историей и архитектурными особенностями.
А также расскажем, какие события происходили в Александрии на протяжении веков и какие известные люди здесь бывали.
А также расскажем, какие события происходили в Александрии на протяжении веков и какие известные люди здесь бывали.
Ближайшие даты:
Время начала: 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00
Описание экскурсииНасладитесь однодневной поездкой в исторический город Александрию и познакомьтесь с остатками ушедшей эпохи. После того, как вас заберут из отеля в Каире или Гизе, вы отправитесь в Александрию, останавливаясь по пути, чтобы воспользоваться туалетом и выпить кофе. Что вас ждет:• Римский амфитеатр Ком-эль-Дека, выложенный мрамором, который когда-то вмещал более 800 посетителей. Полюбуйтесь его садом удовольствий и римскими банями и виллами с мозаичным полом.
- Катакомбы Ком-эль-Шокафы, где вы сможете ощутить ауру древнеегипетского, греческого и римского архитектурного совершенства. Кладбище было построено во втором веке нашей эры и до сих пор является одним из семи чудес средневековья. Это огромный некрополь 2 века. Мы покажем вам древние статуи, гробницы и старинные росписи на стенах. Расскажем, как строился некрополь и кто в нём погребён.
- Колонна Помпея, знаменитую римскую триумфальную колонну в Александрии. 26-метровая гранитная колонна, расположенная на руинах древнего храма. Вы узнаете, в честь какого события её воздвигли.
- Римский амфитеатр. Мы покажем вам руины традиционного древнеримского театра. Расшифруем его архитектурные особенности и расскажем, какие мероприятия в нём проходили.
- Вкусный обед в местном ресторане, а затем у вас будет возможность сделать фото на свежем воздухе в Александрийской библиотеке, одном из крупнейших и наиболее известных архивов древнего мира.
- Александрийская библиотека. Мы вспомним древнюю библиотеку, сожжённую в третьем веке, и увидим её современное воплощение. Над ним работал знаменитый норвежский архитектор.
- Цитадель Кайтбей. Возведённая на руинах легендарного Александрийского маяка, она стала визитной карточкой города. Вы подниметесь на крепость и полюбуетесь шикарными панорамами.
- В конце экскурсии вас отвезут обратно в Каир или Гизу, чтобы высадить у вашего дома.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Катакомбы Ком-эль-Шукафа
- Столп Помпея
- Римский амфитеатр
- Цитадель Кайт-Бей
- Александрийская библиотека
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно в отель
- Минеральная вода
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир
Завершение: Александрия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Начало экскурсии у вашего отеля. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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