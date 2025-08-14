читать дальше

во время самостоятельной прогулки по центру колониальных времен. Сперва осмотрели Коптский квартал (посетили церкви разных конфессий и кладбище), затем Цитадель, потом поехали в средневековый Каир - на улицу Аль-Муиз и рынок Хан эль Халили. Туристам, не привыкшим к шумному восточному городу, может быть сначала не по себе в этом районе со множеством людей, товаров, магазинчиков. Но, как и в центре, там достаточно безопасно, дежурит туристическая полиция, к тому же с гидом чувствуешь себя уверенно, поэтому можно спокойно идти и все разглядывать, не боясь заблудиться. Имад провел нас по самым живописным улочкам, где очень красивые старинные дома и мечети. Многим магазинчикам и кофейням сотни лет, и они до сих пор работают! Нас очаровал город и его милые и добродушные жители: мы наблюдали за людьми вокруг - они мягкие и дружелюбные, причем не только со знакомыми или туристами, но и со случайными прохожими на улице и даже водители друг с другом и пешеходами. Имад старался не только показать красоту и разнообразие города, но и помочь нам сориентироваться в богатой истории Каира, поэтому последовательно рассказывал про все периоды его развития. Завершили день живописным берегом Нила в ресторане Nile Platform: мы очень хотели посмотреть на берег, и Имад предложил это красивое место. Рядом есть недорогой супермаркет, где можно закупиться вкусными "сувенирами".