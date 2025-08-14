Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
Начало: Аэропорт или гостиница, г. Каир
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
21 сен в 01:30
22 сен в 01:30
$300 за всё до 16 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Самобытный Каир: обзорная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$170
$200 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Гуляй как каирец по must-see местам
Начало: Вас заберём из любого места в Каире
Расписание: Ежедневно в 08:30 из отеля в Каире
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$154
$220 за всё до 2 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по настоящему Каиру
Узнайте Каир с новой стороны: старинные мечети, коптские церкви и уникальные кварталы ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: Ваше место пребывания в Каире
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$187
$220 за всё до 5 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в сердце Каира
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, посетив уникальные достопримечательности Каира. Узнайте больше о его истории и культуре
Начало: Место вашего пребывания в Каире
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$187
$220 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла14 августа 2025Несмотря на жару, экскурсия была прекрасной, как и сопровождение. Большое спасибо нашему гиду Имаду за очень интересный рассказ про этот красивый город, а также за помощь в нашей проблеме) если будем возвращаться, будем брать экскурсии здесь.
- IInna31 июля 2025Очень благодарна Имаду за экскурсии. Прекрасный человек, открыт к общению, интересно рассказывает об истории древнего Египта и современного народа.
Чудесно провела выходные в Каире, посмотрев все основные достопримечательности. От всей души рекомендую.
- ААлександр21 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Али Эмад был очень внимателен, предупредителен, на всём протяжении экскурсии давал интересную информацию, можно было рассуждать о различных течениях развития человечества.
- ЕЕлена4 июня 2025Кладезь знаний о жизни египтян! Переплетенные вместе история и современность!!
С нами был Юсри, невероятный гид и человек) Накануне на экскурсии
- ДДиана12 мая 2025Хочу поблагодарить Имада за невероятно насыщенную и познавательную экскурсию! Программа была идеально продумана и позволила увидеть Каир с разных сторон
- ИИгорь18 апреля 2025Очень интересная экскурсия. Показали все контрасты Каира: от великолепных мечетей и христианских храмов до квартала мусорщиков. Организация экскурсии хорошая, все
- ММишина8 апреля 2025Экскурсия великолепная. Спасибо большое гиду, будто побывали во времена правления фараонов. Отдельное ему спасибо за такую красочную экскурсию. С большим удовольствием, при следующем посещении обратимся в вашу компанию))) спасибо
- ААнна8 апреля 2025Экскурсия великолепная. Спасибо большое гиду, будто побывали во времена правления фараонов. Отдельное ему спасибо за такую красочную экскурсию. С большим удовольствием, при следующем посещении обратимся в вашу компанию))) спасибо
- ММарина25 марта 2025Нас очень поразила экскурсия «Самобытный Каир», которую нам провёл Юсри. Настолько необычные и совершенно несопоставимые места мы посетили, всем рекомендуем.
- ААлександр18 марта 2025Экскурсию провёл Мухамед из команды Имада, и нам безумно понравилось - прекрасное сопровождение, удачное время (попробуйте во время Рамадана погулять
- ККирилл22 февраля 2025Гид дружелюбный, но немного путанный, уходит в теории альтернативной истории и проч.
- ААлександр8 февраля 2025Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Отлично организована Имадом, очень интересно провел Юсри! Хороший русский язык, много любопытной информации как о
- ЕЕлена2 февраля 2025Это была наша вторая экскурсия с Имадом (накануне ездили в Гизу/Саккару/Мемфис). До этого город видели только из окна машины и
- ТТатьяна7 января 2025Нам очень понравилась экскурсия! Спасибо Мухамеду и Ашрафу, все прошло как договаривались. Узнали много нового, хотя уже второй раз в Каире. Было интересно, комфортно. Дополнительно за небольшую плату прокатились по Нилу. Рекомендую экскурсию к посещению!
- ААнастасия17 декабря 202416.12 были на экскурсии по Каиру и на пирамидах. Все прошло замечательно! С нами был гид Исмаил. Гид провел интересную
- AAnastasiia17 декабря 202416.12 были на экскурсии по Каиру и на пирамидах. Все прошло замечательно! С нами был гид Исмаил. Гид провел интересную
- ООльга5 ноября 2024Очень понравилась экскурсия. Водитель нас забрал из отеля в 6 утра по предварительной договоренности. Мы быстро и комфортно домчали до
- ААлексей5 ноября 2024Отлично. Фактически экскурсия включает 3 точки, которые можно варьировать по своему выбору. По нашей просьбе нам заменили цитадель, в которой мы уже были, на дворец Абдин. А потом ещё отвезли в дворец Маниал который мы посмотрели уже сами.
- ВВита14 октября 202412 октября у нас была экскурсия" Гуляй как каирец" с гидом Ислаимом по значимым местам древнего города Каира. Все прошло
