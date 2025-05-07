Мои заказы

Храм Серапиум – экскурсии в Каире

Найдено 6 экскурсий в категории «Храм Серапиум» в Каире, цены от $180, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
На автобусе
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно (по согласованию с туристом)
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$216 за всё до 10 чел.
Откройте для себя сокровища Каира, частная экскурсия к пирамидам
Пешая
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
Сокровища Каира: частная экскурсия
Узнайте, как строились пирамиды и кто правил Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на уникальной экскурсии
Начало: Каир
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
Завтра в 06:00
21 сен в 06:00
$220 за всё до 25 чел.
Средневековый Каир и пирамиды в Гизе
Пешая
На автобусе
7 часов
-
15%
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Средневековый Каир и пирамиды в Гизе
Начало: Место вашего пребывания
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$187$220 за всё до 3 чел.
Из Каира в Александрию: посещение катакомб, Цитадели
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 16 чел.
Из Каира в Александрию: посещение катакомб, Цитадели
Начало: Каир
21 сен в 01:30
22 сен в 01:30
$300 за всё до 16 чел.
Древний Египет: Саккара, Гиза, Мемфис, можно рублями
На автобусе
8 часов
-
18%
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Египет: Саккара, Гиза, Мемфис, можно рублями
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
$180.40$220 за всё до 10 чел.
Из Каира в красивый город Клеопатры, Александрию
12 часов
-
30%
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Каира в красивый город Клеопатры, Александрию
Начало: Холл отеля
Расписание: Ежедневно в 07:30 из отеля в Каире
Завтра в 07:30
21 сен в 07:30
$245$350 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    7 мая 2025
    Откройте для себя сокровища Каира, частная экскурсия к пирамидам
    Заказал экскурсию по первой ссылке в поиске. Потом написал все свои пожелания в WhatsApp. Общался на русском - что удобно.

    Мой
    читать дальше

    запрос был за три дня посмотреть максимум пирамид с заходом внутрь, музей Каира и сам Каир (основные достопримечательности) и немного местной атмосферы.
    Всё было очень хорошо организовано и в точности по запросу.
    Успели посетить Саккару, Дахшур, Гизу. Посмотрели Каир, покатались по Нилу.
    Особенно понравился финальный день: пирамиды Дахшура и местная кухня в деревне. Необычно, интересно и вкусно.

    В по моему личному мнению и вкусам - я очень рекомендую данного организатора экскурсий.

  • Д
    Дарья
    10 апреля 2025
    Откройте для себя сокровища Каира, частная экскурсия к пирамидам
    Очень понравилась экскурсия, мы посмотрели Саккару, Мемфис, Гизу! Гид провел по самым интересным и живописным местам, рассказал как историю Древнего
    читать дальше

    Египта, так и о жизни современных египтян. Мы сделали массу красивых фотографий, получили уйму приятных впечатлений! Большое спасибо за такую потрясающую экскурсию, однозначно рекомендую для любителей комфортного отдыха 😌

  • Я
    Яворська
    10 февраля 2025
    Средневековый Каир и пирамиды в Гизе
    Были 07.02.25 в Каире и хотим выразить огромную благодарнось гиду Имату за этоту незабываему экскурсию! Целый день был продуман до
    читать дальше

    мелочей и насыщен интерестной информацией об этом райском уголке. Очень доброжелательный, открытый, внимательный, всё расскажит и объяснит. Помимо этого может сделать профессиональные фото, подскажет где вкусно покушать, где купить сувениры. Отдельное спасибо водителю Ибрагиму за пунктуальность,дружелюбную, позитивную обстановку. Было супер, спасибо вам ребята! Рекомендуем!

  • И
    Иван
    11 декабря 2024
    Из Каира в красивый город Клеопатры, Александрию
    Отличная экскурсия, для ценителей истории! Увидели много красивых мест, сошедших с учебников по истории! В целом экскурсия организована хорошо, спасибо гиду Ахмеду!
  • О
    Ольга
    5 ноября 2024
    Из Каира в Александрию: посещение катакомб, Цитадели
    Очень понравилась экскурсия. Водитель нас забрал из отеля в 6 утра по предварительной договоренности. Мы быстро и комфортно домчали до
    читать дальше

    Александрии, где нас ждал гид Мустафа.
    С ним мы сначала посмотрели катакомбы, потом колонну Помпея, Римский амфитеатр, далее был форт и обед, входящий в стоимость экскурсии. Александрийскую библиотеку мы посмотрели снаружи.
    Мустафа очень интересно рассказал про осмотренные достопримечательности, а также сделал огромное количество классных фотографий для нас с мужем.
    После экскурсии водитель доставил нас обратно в отель.
    Спасибо большое организаторам тура, а в особенности Мустафе за прекрасно проведенное время!

  • Д
    Дмитрий
    9 мая 2024
    Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
    Спасибо гиду Кириллу за экскурсию, узнали много про пирамиды и династии фараонов, спустились в пирамиды, поняли, что надо приехать еще
    читать дальше

    раз, так как за один раз не успели все посмотреть. Детям очень понравились рассказы гида про порталы и корабли. Отличная машина и водитель, который нас везде ждал и сопровождал. Обед с видом на Сфинкс!

  • Д
    Дмитрий
    23 мая 2023
    Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
    Хоссам - прекрасный, профессиональный гид! Было очень познавательно и весело. Спасибо!
  • О
    Ольга
    11 апреля 2023
    Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
    У нас семья с 4 детьми разного возраста, все организовали отлично, гид хорошо контактировал с детьми и с нами, хорошо
    читать дальше

    говорил по русски и доступно все рассказывал, по нашей просьбе продлили экскурсию на 2 часа и отвезли в аэропорт без доплат, все остались довольны.

