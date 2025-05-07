Индивидуальная
до 10 чел.
Египетские пирамиды - экскурсия для детей с личным гидом
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно (по согласованию с туристом)
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$216 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Сокровища Каира: частная экскурсия
Узнайте, как строились пирамиды и кто правил Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на уникальной экскурсии
Начало: Каир
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
Завтра в 06:00
21 сен в 06:00
$220 за всё до 25 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Средневековый Каир и пирамиды в Гизе
Начало: Место вашего пребывания
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$187
$220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
21 сен в 01:30
22 сен в 01:30
$300 за всё до 16 чел.
-
18%
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Египет: Саккара, Гиза, Мемфис, можно рублями
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
21 сен в 09:00
$180.40
$220 за всё до 10 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Каира в красивый город Клеопатры, Александрию
Начало: Холл отеля
Расписание: Ежедневно в 07:30 из отеля в Каире
Завтра в 07:30
21 сен в 07:30
$245
$350 за всё до 2 чел.
- ВВиктор7 мая 2025Заказал экскурсию по первой ссылке в поиске. Потом написал все свои пожелания в WhatsApp. Общался на русском - что удобно.
Мой
- ДДарья10 апреля 2025Очень понравилась экскурсия, мы посмотрели Саккару, Мемфис, Гизу! Гид провел по самым интересным и живописным местам, рассказал как историю Древнего
- ЯЯворська10 февраля 2025Были 07.02.25 в Каире и хотим выразить огромную благодарнось гиду Имату за этоту незабываему экскурсию! Целый день был продуман до
- ИИван11 декабря 2024Отличная экскурсия, для ценителей истории! Увидели много красивых мест, сошедших с учебников по истории! В целом экскурсия организована хорошо, спасибо гиду Ахмеду!
- ООльга5 ноября 2024Очень понравилась экскурсия. Водитель нас забрал из отеля в 6 утра по предварительной договоренности. Мы быстро и комфортно домчали до
- ДДмитрий9 мая 2024Спасибо гиду Кириллу за экскурсию, узнали много про пирамиды и династии фараонов, спустились в пирамиды, поняли, что надо приехать еще
- ДДмитрий23 мая 2023Хоссам - прекрасный, профессиональный гид! Было очень познавательно и весело. Спасибо!
- ООльга11 апреля 2023У нас семья с 4 детьми разного возраста, все организовали отлично, гид хорошо контактировал с детьми и с нами, хорошо
