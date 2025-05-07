читать дальше

запрос был за три дня посмотреть максимум пирамид с заходом внутрь, музей Каира и сам Каир (основные достопримечательности) и немного местной атмосферы.

Всё было очень хорошо организовано и в точности по запросу.

Успели посетить Саккару, Дахшур, Гизу. Посмотрели Каир, покатались по Нилу.

Особенно понравился финальный день: пирамиды Дахшура и местная кухня в деревне. Необычно, интересно и вкусно.



В по моему личному мнению и вкусам - я очень рекомендую данного организатора экскурсий.