На отличном русском Юсри поведал нам не только факты про места, которые мы посетили, но и много другой интересной и даже полезной информации про страну, быт и традиции. Это всегда приятный дополнительный бонус, который говорит о высокой квалификации и заинтересованности нашего гида. Огромная благодарность всей команде за организацию и комфорт, с которым мы перемещались во время этой экскурсии! Отдельное огромное спасибо Юсри за то, что он провёл нам экскурсию в пятницу да ещё в Рамадан! Мы это очень ценим и будем рады новой встрече, узнать ещё больше нового и интерессного. С уважением, Марина и Елена