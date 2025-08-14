Мои заказы

Крепость Вавилон – экскурсии в Каире

Найдено 6 экскурсий в категории «Крепость Вавилон» в Каире, цены от $154, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Коптский (Христианский) Каир
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Коптский (Христианский) Каир
Начало: Около вашего отеля в Гизе или Каире
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$210 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
Начало: Аэропорт или гостиница, г. Каир
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
$200 за всё до 6 чел.
Из Каира в Александрию: посещение катакомб, Цитадели
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 16 чел.
Из Каира в Александрию: посещение катакомб, Цитадели
Начало: Каир
21 сен в 01:30
22 сен в 01:30
$300 за всё до 16 чел.
Самобытный Каир: обзорная экскурсия
6.5 часов
-
15%
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самобытный Каир: обзорная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$170$200 за всё до 4 чел.
Гуляй как каирец по must-see местам
На автобусе
7 часов
-
30%
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Гуляй как каирец по must-see местам
Начало: Вас заберём из любого места в Каире
Расписание: Ежедневно в 08:30 из отеля в Каире
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$154$220 за всё до 2 чел.
Vip Каир
8 часов
-
15%
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в сердце Каира
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, посетив уникальные достопримечательности Каира. Узнайте больше о его истории и культуре
Начало: Место вашего пребывания в Каире
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$187$220 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    14 августа 2025
    Самобытный Каир: обзорная экскурсия
    Несмотря на жару, экскурсия была прекрасной, как и сопровождение. Большое спасибо нашему гиду Имаду за очень интересный рассказ про этот красивый город, а также за помощь в нашей проблеме) если будем возвращаться, будем брать экскурсии здесь.
  • А
    Александр
    21 июня 2025
    Самобытный Каир: обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Али Эмад был очень внимателен, предупредителен, на всём протяжении экскурсии давал интересную информацию, можно было рассуждать о различных течениях развития человечества.
  • Е
    Елена
    4 июня 2025
    Самобытный Каир: обзорная экскурсия
    Кладезь знаний о жизни египтян! Переплетенные вместе история и современность!!
    С нами был Юсри, невероятный гид и человек) Накануне на экскурсии
    к пирамидам пообщались и подумали как можно откорректировать маршрут на обзорной экскурсии по Каиру, чтобы было максимально интересно)) Добавили Каирский музей, но из-за слишком насыщенной программы пришлось отменить восточный рынок. Но даже несмотря на это мы выкроили полчаса и все таки заехали на рынок. Там такая красота!
    Сказать что экскурсия была восхитительная - мало! Очень интересно, с юмором, с кучей дополнительных фактов о Египте и египтянах - 8 часов прошли незаметно! Огромное спасибо и надеюсь, до скорых встреч!

  • И
    Игорь
    18 апреля 2025
    Самобытный Каир: обзорная экскурсия
    Очень интересная экскурсия. Показали все контрасты Каира: от великолепных мечетей и христианских храмов до квартала мусорщиков. Организация экскурсии хорошая, все
    вовремя, без задержек. Гид Амр с хорошим русским, грамотный, без экскурсионного мусора и баек. Все по существу. Я и мои коллеги остались довольными. Спасибо!

  • М
    Мишина
    8 апреля 2025
    Гуляй как каирец по must-see местам
    Экскурсия великолепная. Спасибо большое гиду, будто побывали во времена правления фараонов. Отдельное ему спасибо за такую красочную экскурсию. С большим удовольствием, при следующем посещении обратимся в вашу компанию))) спасибо
  • А
    Анна
    8 апреля 2025
    Гуляй как каирец по must-see местам
    Экскурсия великолепная. Спасибо большое гиду, будто побывали во времена правления фараонов. Отдельное ему спасибо за такую красочную экскурсию. С большим удовольствием, при следующем посещении обратимся в вашу компанию))) спасибо
  • С
    Сергей
    28 марта 2025
    Коптский (Христианский) Каир
    Нам очень повезло с гидом! Все, что мы увидели - сопровождалось очень интересными, содержательными комментариями высокого профессионала. Знающий, образованный человек смог подчеркнуть всю красоту исторических мест этой красивейшей страны! Будем с благодарностью вспоминать время, проведенное здесь.
  • М
    Марина
    25 марта 2025
    Самобытный Каир: обзорная экскурсия
    Нас очень поразила экскурсия «Самобытный Каир», которую нам провёл Юсри. Настолько необычные и совершенно несопоставимые места мы посетили, всем рекомендуем.
    На отличном русском Юсри поведал нам не только факты про места, которые мы посетили, но и много другой интересной и даже полезной информации про страну, быт и традиции. Это всегда приятный дополнительный бонус, который говорит о высокой квалификации и заинтересованности нашего гида. Огромная благодарность всей команде за организацию и комфорт, с которым мы перемещались во время этой экскурсии! Отдельное огромное спасибо Юсри за то, что он провёл нам экскурсию в пятницу да ещё в Рамадан! Мы это очень ценим и будем рады новой встрече, узнать ещё больше нового и интерессного. С уважением, Марина и Елена

  • А
    Александр
    18 марта 2025
    Самобытный Каир: обзорная экскурсия
    Экскурсию провёл Мухамед из команды Имада, и нам безумно понравилось - прекрасное сопровождение, удачное время (попробуйте во время Рамадана погулять
    по Каиру), хороший сервис. Строго рекомендую - посетите основные достопримечательности в городе, почувствуете контраст между христианской и мусульманской частями города, увидите блеск и нищету. Не могу не отметить общий сервис и мастерство команды - всё работало слаженно как часы. Всей команде большое человеческое спасибо от Саши и Оли.

  • К
    Кирилл
    22 февраля 2025
    Самобытный Каир: обзорная экскурсия
    Гид дружелюбный, но немного путанный, уходит в теории альтернативной истории и проч.
  • А
    Александр
    8 февраля 2025
    Самобытный Каир: обзорная экскурсия
    Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! Отлично организована Имадом, очень интересно провел Юсри! Хороший русский язык, много любопытной информации как о
    самом Каире, так и на многие другие, интересующие нас темы, начиная от образа жизни в стране, заканчивая наставлениями на тему "как правильно торговаться на рынке". Благодарим от всей души!

  • Т
    Татьяна
    7 января 2025
    Гуляй как каирец по must-see местам
    Нам очень понравилась экскурсия! Спасибо Мухамеду и Ашрафу, все прошло как договаривались. Узнали много нового, хотя уже второй раз в Каире. Было интересно, комфортно. Дополнительно за небольшую плату прокатились по Нилу. Рекомендую экскурсию к посещению!
  • A
    Anastasiia
    17 декабря 2024
    Гуляй как каирец по must-see местам
    16.12 были на экскурсии по Каиру и на пирамидах. Все прошло замечательно! С нами был гид Исмаил. Гид провел интересную
    и информативную экскурсию. Ответил на все вопросы. Ребенок слушал с большим интересом и тоже остался в восторге от экскурсии! Спасибо огромное за экскурсию! Очень рекомендуем!

  • А
    Анастасия
    17 декабря 2024
    Гуляй как каирец по must-see местам
    16.12 были на экскурсии по Каиру и на пирамидах. Все прошло замечательно! С нами был гид Исмаил. Гид провел интересную
    и информативную экскурсию. Ответил на все вопросы. Ребенок слушал с большим интересом и тоже остался в восторге от экскурсии! Спасибо огромное за экскурсию! Очень рекомендуем!

  • А
    Алексей
    5 ноября 2024
    Самобытный Каир: обзорная экскурсия
    Отлично. Фактически экскурсия включает 3 точки, которые можно варьировать по своему выбору. По нашей просьбе нам заменили цитадель, в которой мы уже были, на дворец Абдин. А потом ещё отвезли в дворец Маниал который мы посмотрели уже сами.
  • О
    Ольга
    5 ноября 2024
    Из Каира в Александрию: посещение катакомб, Цитадели
    Очень понравилась экскурсия. Водитель нас забрал из отеля в 6 утра по предварительной договоренности. Мы быстро и комфортно домчали до
    Александрии, где нас ждал гид Мустафа.
    С ним мы сначала посмотрели катакомбы, потом колонну Помпея, Римский амфитеатр, далее был форт и обед, входящий в стоимость экскурсии. Александрийскую библиотеку мы посмотрели снаружи.
    Мустафа очень интересно рассказал про осмотренные достопримечательности, а также сделал огромное количество классных фотографий для нас с мужем.
    После экскурсии водитель доставил нас обратно в отель.
    Спасибо большое организаторам тура, а в особенности Мустафе за прекрасно проведенное время!

  • В
    Вита
    14 октября 2024
    Гуляй как каирец по must-see местам
    12 октября у нас была экскурсия" Гуляй как каирец" с гидом Ислаимом по значимым местам древнего города Каира. Все прошло
    великолепно, информативно и очень познавательно. Исмаил владеет информацией по древнему миру фараонов и другим местам на отлично. По нашей просьбе добавили опцию,"Копский квартал", которая не входила в экскурсию за небольшую плату, бесплатно отвезли в аэропорт, а еще водитель так же по нашей инициативе по дороге остановился и помог нам выбрать и купить наивкуснейшее манго. Небольшая просьба, поменяйте кафе, где вы возите туристов на обед, невкусно и напитки по цене дороже ресторана в центре Каира в два раза, но это я думаю уже просьба к руководству. Рекомендую данную экскурсию к посещению!!!

  • А
    Ахмед
    4 апреля 2024
    Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
    Все отлично
  • A
    Axnaton01@yandex.ru
    4 апреля 2024
    Индивидуальная экскурсия по Каиру, МОЖНО РУБЛЯМИ С ПЕРЕВОДОМ
    Все отлично

