Откройте для себя величие древнего Египта за один день! Вас ждут знаменитые пирамиды Гизы, загадочный Сфинкс и новейший Большой Египетский музей. Погрузитесь в тысячелетнюю историю и почувствуйте дыхание цивилизации, изменившей мир.
Описание экскурсииСимволы древнего Египта Начните день у пирамид Гизы — Хеопса, Хефрена и Микерина. Эти грандиозные монументы поражают размерами и таинственностью. Здесь же вы увидите величественного Сфинкса, чей неподвижный взор хранит секреты тысячелетий. Атмосфера этого места наполняет ощущением силы и загадки древней цивилизации. Шедевры египетского наследия Далее маршрут приведёт вас в Большой Египетский музей (GEM) — новое культурное сокровище Каира. В его залах собраны бесценные артефакты, включая реликвии фараонов и шедевры из гробницы Тутанхамона. Каждый экспонат раскрывает грань великой истории, оживляя эпоху пирамид. Один день — тысяча впечатлений Эта экскурсия идеально подойдёт для тех, кто хочет увидеть главное и прочувствовать дух древнего Египта. Всего за один день вы прикоснётесь к легендам, увидите символы человечества и увезёте с собой воспоминания, которые невозможно забыть.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Египетский музей
- Пирамиды Гизы
- Сфинкс
Что включено
- Трансфер в отель и обратно
- Услуги гида
- Индивидуальная экскурсия
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каира
