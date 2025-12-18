Каир: частный трансфер в одну сторону или обратно из аэропорта

Путешествуйте в комфортабельном автомобиле с кондиционером, чтобы насладиться удобным трансфером из аэропорта Каира в ваш отель в Каире или Гизе или наоборот. Расслабьтесь с кондиционером и избегайте хлопот по бронированию
Описание трансфертрансфер из аэропорта Каира в ваш отель в Каире или Гизе или из вашего отеля в аэропорт с услугой трансфера в одну или обе стороны с кондиционером. Позвольте водителю нести ваш багаж. Встретьтесь с водителем в аэропорту или в отеле и позвольте ему донести ваши тяжелые сумки. Расслабьтесь и отдохните в прохладном автомобиле с кондиционером для легкого трансфера. Прибудьте в аэропорт Каира с достаточным количеством свободного времени, чтобы расслабиться перед полетом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в одну сторону на частном автомобиле с кондиционером
- Представитель нашей компании в аэропорту Каира
Место начала и завершения?
Каир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии из Каира
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
Индивидуальный трансфер из аэропорта до вашего отеля в Каире. Водитель встретит вас с табличкой и доставит до нужного адреса в любое время суток
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:30
$49
$70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер по Каиру и не только
Забудьте о заботах по поиску транспорта в Каире. Трансфер с фиксированным тарифом - ваш ключ к беззаботному путешествию
Начало: У нужного вам места
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)
Прилетая в Каир, начните свое путешествие с комфорта и уверенности, выбрав наш трансфер из аэропорта прямо к порогу вашего отеля
Начало: Возле терминал аэропорта или отеля
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
$43 за всё до 3 чел.