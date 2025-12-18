Каир: частный трансфер в одну сторону или обратно из аэропорта

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше транспорта с удобным трансфером.



Прибудьте с достаточным запасом времени для вашего рейса. Встретьтесь с водителем, который будет держать табличку с вашим именем, в аэропорту. Или же, если вы едете в аэропорт, встретьтесь с водителем в вашем отеле в Каире. Затем садитесь и позвольте водителю позаботиться о багаже. Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь поездкой с кондиционером в ваш отель или аэропорт. Путешествуйте в комфортабельном автомобиле с кондиционером, чтобы насладиться удобным трансфером из аэропорта Каира в ваш отель в Каире или Гизе или наоборот. Расслабьтесь с кондиционером и избегайте хлопот по бронированию

Horus Ваш гид в Каире Написать вопрос Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-25 человек Как проходит Пешком 10% Скидка на заказ 55 выгода $5.50 $49.50 за экскурсию Цена за 1-25 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание трансфер трансфер из аэропорта Каира в ваш отель в Каире или Гизе или из вашего отеля в аэропорт с услугой трансфера в одну или обе стороны с кондиционером. Позвольте водителю нести ваш багаж. Встретьтесь с водителем в аэропорту или в отеле и позвольте ему донести ваши тяжелые сумки. Расслабьтесь и отдохните в прохладном автомобиле с кондиционером для легкого трансфера. Прибудьте в аэропорт Каира с достаточным количеством свободного времени, чтобы расслабиться перед полетом.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату