Магия песков, водопады и следы океана Тетис

Путешествие из Каира в Эль-Файюм с катанием на сэндбордах
Маршрут на тот случай, когда хочется выбраться из Каира и за один день увидеть совсем другой Египет.

Вас ждут озеро Карун, деревня Тунис, водопады Вади-эль-Райан и Долина китов — место, где пустыня хранит память о древнем океане.

Вместо длинной исторической лекции — красивые локации, сэндбординг, отдых и кадры, которые захочется пересматривать.
Описание экскурсии

Озеро Карун

Одно из древнейших естественных озёр в мире. Оно очень солёное и находится ниже уровня моря.

Этнодеревня Тунис

Она стала центром египетской керамики благодаря швейцарской художнице Эвелин Порре. Вас ждут дома из обожжённой глины, мастерские, ковры и местные фермерские продукты.

Заповедник Вади-эль-Райан

Здесь расположились единственные водопады в Египте. Они соединяют верхнее и нижнее озёра и создают редкий для этих мест пейзаж: вода встречается с песками.

Долина китов — Вади-эль-Хитан

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сначала вы посетите современный Музей климатических изменений, где хранится скелет древнего кита — базилозавра. Затем пройдёте по открытой тропе среди скал и увидите окаменелости китов.

Магическое озеро Аль-Маджу

Оно меняет оттенок в течение дня, и вы узнаете почему. А ещё подниметесь на смотровую площадку с обзором на заповедные ландшафты.

Катание на сэндборде и отдых в пустыне

Пришло время сменить созерцание на драйв: вы прокатитесь на сэндборде по песчаным склонам, а после отдохнёте и пообедаете.

Ориентировочный тайминг

7:00 — выезд из Каира
8:30–9:00 — озеро Карун
9:40 — деревня Тунис
11:30 — Вади-эль-Райан и водопады Файюма
13:00 — Долина китов
16:00 — обед и отдых
17:00 — возвращение в Каир

Организационные детали

  • Будем передвигаться на мощном и комфортабельном джипе
  • В стоимость уже включены лёгкий ланч, вода, соки, закуски и аренда сэндбордов. Входные билеты в заповедник Вади-эль-Райан ($10) и Долину китов ($15) оплачиваются отдельно
  • Программа подойдёт для всей семьи, в том числе для путешественников с детьми от 2 лет
  • Возьмите с собой защиту от солнца и закрытую обувь
  • С вами буду я или другой гид нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелми
Хелми — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 25 туристов
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог. До своего пути в туризме я
читать дальше

5 лет работал переводчиком, что позволило мне отточить навыки общения и сделать мои экскурсии интересными, необычными, запоминающимися. Я и моя команда гидов будем рады поделиться своими знаниями и страстью к истории. Также организуем сафари и водные прогулки с дайвингом в Красном море.

