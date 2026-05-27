Маршрут на тот случай, когда хочется выбраться из Каира и за один день увидеть совсем другой Египет. Вас ждут озеро Карун, деревня Тунис, водопады Вади-эль-Райан и Долина китов — место, где пустыня хранит память о древнем океане. Вместо длинной исторической лекции — красивые локации, сэндбординг, отдых и кадры, которые захочется пересматривать.

Озеро Карун

Одно из древнейших естественных озёр в мире. Оно очень солёное и находится ниже уровня моря.

Этнодеревня Тунис

Она стала центром египетской керамики благодаря швейцарской художнице Эвелин Порре. Вас ждут дома из обожжённой глины, мастерские, ковры и местные фермерские продукты.

Заповедник Вади-эль-Райан

Здесь расположились единственные водопады в Египте. Они соединяют верхнее и нижнее озёра и создают редкий для этих мест пейзаж: вода встречается с песками.

Долина китов — Вади-эль-Хитан

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сначала вы посетите современный Музей климатических изменений, где хранится скелет древнего кита — базилозавра. Затем пройдёте по открытой тропе среди скал и увидите окаменелости китов.

Магическое озеро Аль-Маджу

Оно меняет оттенок в течение дня, и вы узнаете почему. А ещё подниметесь на смотровую площадку с обзором на заповедные ландшафты.

Катание на сэндборде и отдых в пустыне

Пришло время сменить созерцание на драйв: вы прокатитесь на сэндборде по песчаным склонам, а после отдохнёте и пообедаете.

Ориентировочный тайминг

7:00 — выезд из Каира

8:30–9:00 — озеро Карун

9:40 — деревня Тунис

11:30 — Вади-эль-Райан и водопады Файюма

13:00 — Долина китов

16:00 — обед и отдых

17:00 — возвращение в Каир

