У нас был гид Шериф, экскурсия очень понравилась. Заехали за нами вовремя, комфортабельная машина с кондиционером. Нам Шериф посоветовал начать читать дальше
экскурсию в 3 часа ночи, и это было лучшее решение. Мы приехали к озеру на рассвете, замечательные виды, не жарко(июнь). Нам очень понравилось кататься на машине по дюнам, дети катались с дюн на сэндбордах. Шериф старался сделать замечательные фотки. Спасибо, Шериф! Рекомендуем.
Самым интересным в этой экскурсии могу отметить незабываемую долину китов, было интересно там прогулятся и посетить музей с костями китов читать дальше
и мангровых лесов, сама тропа в пустыне довольно протяжённая так что запаситесь водой и головными уборами, конечно сёрфинг на сэндборде тоже оставил позитивные впечатления, поездка на джипе по песчаным дюнам тоже запомнилась, было довольно экстримально местами, возможно не всем понравится. Ну а теперь к минусам, самый главный я ездил без гида (водитель сопровождал меня на протяжении всей экскурсии,за что ему спасибо), так что всю информацию про Эль-Файюм и долину китов пришлось узнавать самому в интернете и в YouTube, кроме вышеописанных активностей больше ничего не зацепило, озеро и водопад не вызвали какого-то Вау эффекта, они просто были на маршруте. Ещё один минус в том, что входные билеты продают только за доллары США, очень странно, у меня не было мелочи и тогда организаторы дали деньги водителю и он оплатил билеты (обратро я отдал египетские фунты)Обед (доплачивается отдельно) рис с курицей и салат, впринципе хватит чтобы перекусить после долго путишествия, вода была бесплатной. Могу сказать одно, долину китов посетить точно стоит, но второй раз там делать нечего
Это путешествие было невероятным Мы как будто попали на другую планету. Экскурсию заказали индивидуальную, нам попался гид Ала, и мы очень этому читать дальше
рады,!!! Такого отзывчивого, внимательного и главное знающего свое дело гида редко встретишь. Мы с мужем были вдвоём, поэтому могли проводить времени на каждой локации столько сколько хотели, или вообще пропустить, а когда захотели дополнительные развлечения, Ала, за 10 минут всё организовал. Он так легко подстраивал всю программу под наши хотелки!!!, было очень легко, приятно и весело. Но самое главное что, Ала помог нам организовать следующий день, ном нужно была машина, доехать из Каира в Хургаду, он организовал все самым лучшим образом и за очень адекватные деньги. Все советы которые он давал попали в точку,. Ала, спасибо Вам огромное!!! Я буду советовать вас всем!!!
Отличная экскурсия, Али замечательный гид, отлично говорит по-русски. Рассказал по пути так же про каир, достопримечательности, которые проезжали и пирамиды, читать дальше
было очень интересно. Все было хорошо организовано, не возникло никаких проблем в дороге. Водители и машины так же были отличными, хотя дорога в пустыне была местами действительно очень экстремальной. Рекомендую взять на прогулку в заповеднике по больше воды, мы взяли одну, так же на заметку - самые большие скилеты китов находятся в парке до 13 точки (укладывается в 1 час туда обратно), по этому дальше в принципе идти не обязательно
Гид Алладдин, написал в ватсап заранее, согласовали время и место встречи, приехал вовремя. Кондиционер в машине работал, периодически интересовался, все читать дальше
ли ок. Вода, сок и шоколадки были в машине. Доехали быстро и аккуратно, по дороге очень мило болтали. Кладбище древних китов понравилось, очень красивые пейзажи. Приятно удивило кафе рядом с музеем китов - очень быстро и вкусно накормили, как-то совсем недорого, но очень понравилось. Поездка на джипе по пустыне - супер, к водопаду очень увлекательно ехали по горкам. Катание на сэндборде очень весело, а вот забираться назад в горку ой тяжело…:) Чай на берегу озера попили, обратно доехали за 2 часа, в 7 вечера уже были в отеле. Всё очень понравилось, можно рекомендовать туристам всех возрастов.
На экскурсию выехали на 2 часа раньше чем изначально планировалось - в 7:30 вместо 9:30 и это было правильное решение, читать дальше
так как экскурсия реально очень долгая и к тому же мы не попали в утренние пробки. Единственный минус о котором стоит упомянуть совзу это небольшой автомобиль на котором ехали в начале и в конце (типа шатл до места проведения экскурсии), нас было 6 человек и в салоне было довольно тесно, но выехав за Каир мы пересели в два внедорожника Toyota Land Cruiser и экскурсия началась. Покатались на сэндбодах с бархана - это стоит попробовать, высота бархана не очень большая и из-за, того что катишься по песку, а не по снегу скорость тоже не высокая и легче держать равновесие, чем если сразу начинать со снега. Посетили Долину китов с музеем, погуляли там по местам раскопок, даже нашли часть зуба кита, но оставили его там, так как выносить окаменелости с этой территории нельзя (ископаемые кстати можно найти и в других частях пустныни, где такого строгого заперта на вывоз нет). Общение с гидом было интересным и непринуждённым, можно было услышать разные байки, истории про местные традиции, да и вообще, как тут живут люди. Далее на пути к оазису на джипах покоряли барханы словно участвовали в ралли Париж-Дакар - одна из наиболее впечатляющих частей экскурсии. В озере не купались, так как было прохладно, посмотрели единственные водопады в Египте и отправились в деревню Тунис, говорят что её архитектура схожа с таковой в стране Тунис, где посетили мастерскую и отведали местной кухни. Вернулись в Каир поздно, установшие, но довольные.
В целом экскурсия очень понравилась. Очень впечатлила Долина китов, в которой расположены окаменелости доисторических вымерших китов. Поражает конечно главный экспонат читать дальше
- скелет кита длиной в 20 метров и возрастом в 37 миллионов лет. Сразу скажу, посещать это место лучше в зимнее время, так ка Долина находится в глубине пустыни и перемещаться по ней в зной не очень приятное занятие, так как идти до просто фантастических фигур из слежавшегося песка приходиться в небольшую возвышенность около полукилометра. Место поражает своей красотой, созданной руками самой природы. По пути до Долины китов(около 60 км по пустыне), водитель провел просто экстремальное вождение по барханам, удалось нам с женой скатиться с одного из них на досках. Очень дружелюбный гид Мохамед по пути к деревне Тунис угостил нас свежим тростниковым соком, приготовленным на наших глазах. Еще раз нас поразил водитель, когда буквально за несколько минут буквально взлетели на возвышенность, с высоты которой открылся завораживающий вид на заповедные места и особенно Зачарованное озеро. Спуск к озеру был не менее экстремальным. Ну и конечно посещение единственного водопада в Египте. Очень хочется отдельно поблагодарить Мохамеда за прекрасно организованную экскурсию, интересную информацию о жизни египтян, их традициях. Благодаря таким людям по настоящему влюбляешься в Египет.
Большое спасибо Руби и Аладдину за это путешествие! Мы с мужем попросили изменить программу под наши пожелания, и провели больше читать дальше
времени в Долине китов (Wadi el-Hitan). Нам было очень комфортно с гидом Аладдином — он очень внимательный и эрудированный человек, хорошо говорит по-русски. Если вы любите прогулки и вдохновлены изучением биологии и/или палеонтологии, можете закладывать на посещение Долины 3-3,5 часа — тогда сможете внимательно изучить экспозицию в музее, сполна насладиться неземными видами и отыскать все доступные в пустыне скелеты (обычно группы проводят там 1-2 часа, нам это время показалось недостаточным). Музей работает до 14:00, а территория — до 17:00, на территории также можно полноценно пообедать в кафе, но заказывать еду нужно заранее (есть варианты с мясом, птицей и вегетарианские). До заката еще успели посмотреть на дюны и оазис Эль-Фаюм со смотровой площадки и выпить бедуинский чай на берегу озера. Отдельно хочется отметить профессионализм водителей, которые были с нами в поездке — и в песках пустыни, и в дорожном хаосе Каира мы ощущали себя безопасно.
Очень рекомендуем эту экскурсию. Были семьей из 3х человек с ребенком 10 лет. Это восторг. Езжайте с Мохамедом, не пожалеете. читать дальше
Он окружает заботой, но ненавязчиво) Сначала вас забирают из отеля и везут до деревни Эль-Файюм, потом вы пересаживаетесь на джип и едете по пустыне до потрясающего национального парка, виды как из кино, очень красиво и по дороге и в самом парке. В пути Мохамед рассказывает очень много всего интересного: про жизнь и культуру народов, проводит викторину для ребенка, а так же делает очень красивые фотографии) так что вы точно не заскучаете) С Мохамедом все четко, точно и безопасно.
Мохамед потрясающий рассказчик, а ещё и профессиональный фотограф- постановка кадра и видео- просто шедевр. Маршрут насыщенный и очень интересный. Возможность читать дальше
искупаться в озере, до посещения долины китов- хорошая идея этого маршрута. На наш взгляд, обед мог бы быть в Фаюме, а не в Каире, после завершения маршрута, но это на наш взгляд. А так- потрясающие впечатления, дети были в восторге! Спасибо!!!
Очень интересная экскурсия, прекрасный гид. Одна из немногих экскурсий, которые возят в долину китов - посмотреть на останки древних китов читать дальше
в пустыне по-настоящему восхищает. Никаких дополнительных доплат и все спланировано прекрасным образом. Экскурсия на весь день, поэтому стоит запастись водой, spf, лучше взять что-то на голову и закрыть плечи от палящего солнца. В пустыне ветрено, поэтому жара не сильно ощущается, плюс передвижение проходит в комфортном автомобиле с кондиционером.
Отличная экскурсия. Постелили деревню Тунис, где нам показали гончарное дело местных жителей. Далее на джиппе рассекали просторы пустыни,постели далину китов,водопады,искупались читать дальше
в озере. Мухамед всю дорогу рассказывал про быт местных жителей(египтян,бедуинов),про религию и влияние религии на жизнь людей. Накормил очень вкусным обедом, угостил кофе, гуавой и тростниковыми соком. Вернулись уставшие,но довольные.
Были с мужем на экскурсии 04.12.2023, очень понравилось. Спасибо Мохаммеду за интересный рассказ и ответы на все вопросы. Впечатлили пустынные виды, скелеты, окаменелости. Яркие эмоции от поездки на джипе по пустыне. Большое спасибо!
