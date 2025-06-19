читать дальше

так как экскурсия реально очень долгая и к тому же мы не попали в утренние пробки. Единственный минус о котором стоит упомянуть совзу это небольшой автомобиль на котором ехали в начале и в конце (типа шатл до места проведения экскурсии), нас было 6 человек и в салоне было довольно тесно, но выехав за Каир мы пересели в два внедорожника Toyota Land Cruiser и экскурсия началась. Покатались на сэндбодах с бархана - это стоит попробовать, высота бархана не очень большая и из-за, того что катишься по песку, а не по снегу скорость тоже не высокая и легче держать равновесие, чем если сразу начинать со снега. Посетили Долину китов с музеем, погуляли там по местам раскопок, даже нашли часть зуба кита, но оставили его там, так как выносить окаменелости с этой территории нельзя (ископаемые кстати можно найти и в других частях пустныни, где такого строгого заперта на вывоз нет). Общение с гидом было интересным и непринуждённым, можно было услышать разные байки, истории про местные традиции, да и вообще, как тут живут люди. Далее на пути к оазису на джипах покоряли барханы словно участвовали в ралли Париж-Дакар - одна из наиболее впечатляющих частей экскурсии. В озере не купались, так как было прохладно, посмотрели единственные водопады в Египте и отправились в деревню Тунис, говорят что её архитектура схожа с таковой в стране Тунис, где посетили мастерскую и отведали местной кухни. Вернулись в Каир поздно, установшие, но довольные.