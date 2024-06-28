Экскурсии выходного дня в Каире

Найдено 5 экскурсий в категории «На выходные» в Каире, цены от $88, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 09:00
6 июля в 08:00
$130 за всё до 3 чел.
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
146$88 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Каир
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
95 отзывов
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
$194 за всё до 6 чел.
По Каиру с историком-египтологом
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Путешествие в сердце Египта: Пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд в компании историка-египтолога. Эта экскурсия изменит ваше представление о Древнем Египте
Начало: У вашего отеля
6 июля в 13:00
7 июля в 09:00
$194 за всё до 6 чел.
Исследуем Каир с детьми
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
$194 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 июня 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Экскурсия прошла успешно, все было комфортно и интересно. Мы договорились на встречу в аэропорту и сразу поехали на Пирамиды, организаторам
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    отлично удалось нам все показать, рассказать и сделать отличные фотографии. По дороге в город мы посетили музей Папируса, а затем прокатились на корабле по Нилу. После чего мы попросили отвезти нас в отель.

  • Е
    Екатерина
    19 июня 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Добрый день! У нас была экскурсия Саккара - Серапеум - пирамиды Гизы, накануне за пару дней мы списались с гидом,
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    все обсудили, откуда и во сколько едем, все было четко по времени без опозданий, экскурсия была очень насыщенной и интересной, достаточно времени на фотосессию, с комфортным трансфером. Отдельная благодарность нашему гиду Валиду, который сопровождал нас на протяжении всей экскурсии и по запросу останавливались и покушать, и погулять по магазинам!))) Было всё супер!!!

  • О
    Ольга
    12 июня 2024
    Исследуем Каир с детьми
    Гид Ясмин очень приятная, весёлая, интересно рассказывает, много внимания уделяла ребёнку, чтобы было интересно и не скучно. Фотографировала нас, говорила,
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    куда лучше встать для удачного кадра. Учитывала наши пожелания, советовала, как лучше сделать. Привезла на обед в приличный и вкусный ресторан, очень недорого. Особенное спасибо за время проведения, мы везде проходили до туристических групп, сделали отличные фото без толп других туристов. Нигде не ждали, все очень хорошо организованно, Ясмин быстро везде покупала билеты, проходили везде без очередей. Спасибо за интересный день, очень душевная атмосфера 🤍🤍🤍

    Гид Ясмин очень приятная, весёлая, интересно рассказывает, много внимания уделяла ребёнку, чтобы было интересно и неГид Ясмин очень приятная, весёлая, интересно рассказывает, много внимания уделяла ребёнку, чтобы было интересно и неГид Ясмин очень приятная, весёлая, интересно рассказывает, много внимания уделяла ребёнку, чтобы было интересно и неГид Ясмин очень приятная, весёлая, интересно рассказывает, много внимания уделяла ребёнку, чтобы было интересно и неГид Ясмин очень приятная, весёлая, интересно рассказывает, много внимания уделяла ребёнку, чтобы было интересно и неГид Ясмин очень приятная, весёлая, интересно рассказывает, много внимания уделяла ребёнку, чтобы было интересно и неГид Ясмин очень приятная, весёлая, интересно рассказывает, много внимания уделяла ребёнку, чтобы было интересно и неГид Ясмин очень приятная, весёлая, интересно рассказывает, много внимания уделяла ребёнку, чтобы было интересно и не
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше!
  • А
    Андрей
    16 мая 2024
    Исследуем Каир с детьми
    За два дня побывали на двух больших экскурсиях по Каиру, с 10 до 16 часов каждый день. По отзывам хотели
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    именно гида Хоссама и не пожалели, он старался. Микроавтобус комфортный, водитель в сложных местных условиях был молодец. Наиболее интересны пирамиды Саккары, Серапиум, ну, и Гиза. Национальный музей тоже достоен осмотра, хотя и ветшает. К сожалению, не попали в цитадель Каира, не хватило времени. Прогулка по Нилу (25 минут на лодке километр и обратно за 70 долларов), на наш взгляд не нужна - ничем не отличается от проезда на машине по набережным.

  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Спасибо🙏💕 Замечательное приложение. Очень помогает при путешествии. Вы молодцы, что такой сайт создали👍☀💫🌟
  • M
    Marina
    1 мая 2024
    Исследуем Каир с детьми
    Замечательный гид нас сопровождал. Заехал за нами в отель вовремя, учел все наши пожелания, интересно рассказывал, отлично знает историю, хорошо
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    говорит на русском. Водитель вел авто аккуратно, учитывал пожелания (кондиционер, стиль вождения). Машина в хорошем состоянии (важно в Каире). Всем рекомендую) я была с ребенком 7 лет - дочке все понравилось, информация была интересной и понятной для нее) посетили пирамиды и каирский музей.

  • М
    Мария
    29 апреля 2024
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Наш гид Махир был очень внимательным к нашим пожеланиям и экскурсия действительно была гибкой - успели посмотреть все, что хотели,
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    не поехали туда, куда не было интересно. Махир очень хорошо говорил на русском, отвечал на все вопросы, веселил нас) Организаторы связывались быстро по оплате и по деталям маршрута, никаких нареканий нет, все четко!

  • В
    Виктория
    25 апреля 2024
    Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
    Экскурсию для меня провел гид Хоссам. За 6 часов, за вычетом дороги, мы успели посмотреть два главных музея Египта. Гид потрясающе
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    разбирается в истории, действительно у каждого экспоната мы могли бы стоять от 20 минут, но в виду ограничения по времени двигались быстрее. Темп регулируется без проблем)) Хоссам останавливается даже у не самых ажиотажных скульптур и артефактов и ему есть что про них интересного рассказать. Мне все очень понравилось. Комфортабельный трансфер, предложили воду, кондиционер, отличный русский язык у гида. Гибкое расписание, которое можно скорректировать прямо в течение дня, - конечно, очень большой плюс. Рекомендую всем любителям истории (я больше по этой части) или религии (Хоссаму будет, что вам рассказать).

    Экскурсию для меня провел гид Хоссам. За 6 часов, за вычетом дороги, мы успели посмотреть два главных музея Египта
  • М
    Марина
    31 марта 2024
    По Каиру с историком-египтологом
    В целом все было хорошо. Посмотрели Каирский музей и пирамиды. Рассказ был интересный, но не много. Многое мы уже слышали в Луксоре и Асуане. Быстро пробежали по музею. Кому надо более обстоятельный рассказ, то лучше заранее обговаривать. Нам хватило

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
  2. Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
  3. Знакомьтесь, Каир
  4. По Каиру с историком-египтологом
  5. Исследуем Каир с детьми
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июле 2024
Сейчас в Каире в категории "На выходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 88 до 194 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 348 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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