1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 09:00
6 июля в 08:00
$130 за всё до 3 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
146$88 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
$194 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в сердце Египта: Пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд в компании историка-египтолога. Эта экскурсия изменит ваше представление о Древнем Египте
Начало: У вашего отеля
6 июля в 13:00
7 июля в 09:00
$194 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Исследуем Каир с детьми: пирамиды, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов
Увлекательная экскурсия по Каиру для детей: пирамиды Гизы, Сфинкс, музей и Деревня Фараонов. Легкий игровой формат, интересные факты и загадки
Начало: В любой точке Каира/Гизы (по согласованию)
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
$194 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 июня 2024Экскурсия прошла успешно, все было комфортно и интересно. Мы договорились на встречу в аэропорту и сразу поехали на Пирамиды, организаторам
- ЕЕкатерина19 июня 2024Добрый день! У нас была экскурсия Саккара - Серапеум - пирамиды Гизы, накануне за пару дней мы списались с гидом,
- ООльга12 июня 2024Гид Ясмин очень приятная, весёлая, интересно рассказывает, много внимания уделяла ребёнку, чтобы было интересно и не скучно. Фотографировала нас, говорила,
- ССветлана30 мая 2024Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
- ААндрей16 мая 2024За два дня побывали на двух больших экскурсиях по Каиру, с 10 до 16 часов каждый день. По отзывам хотели
- ННаталья7 мая 2024Спасибо🙏💕 Замечательное приложение. Очень помогает при путешествии. Вы молодцы, что такой сайт создали👍☀💫🌟
- MMarina1 мая 2024Замечательный гид нас сопровождал. Заехал за нами в отель вовремя, учел все наши пожелания, интересно рассказывал, отлично знает историю, хорошо
- ММария29 апреля 2024Наш гид Махир был очень внимательным к нашим пожеланиям и экскурсия действительно была гибкой - успели посмотреть все, что хотели,
- ВВиктория25 апреля 2024Экскурсию для меня провел гид Хоссам. За 6 часов, за вычетом дороги, мы успели посмотреть два главных музея Египта. Гид потрясающе
- ММарина31 марта 2024В целом все было хорошо. Посмотрели Каирский музей и пирамиды. Рассказ был интересный, но не много. Многое мы уже слышали в Луксоре и Асуане. Быстро пробежали по музею. Кому надо более обстоятельный рассказ, то лучше заранее обговаривать. Нам хватило
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «На выходные»
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