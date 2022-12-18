Путешествие по различным эпохам великой египетской истории с гидом-египтологом. Вы увидите Великие пирамиды в Гизе, уникальные древние коллекции в Египетском музее и великолепные исламские фрагменты архитектуры.

Важно! Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.