Обзорная экскурсия по Каиру

Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом

Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом-египтологом.

Необходимо взять с собой: удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки, напитки, деньги.
Обзорная экскурсия по Каиру
Обзорная экскурсия по Каиру
Обзорная экскурсия по Каиру
Обзорная экскурсия по Каиру

Что вас ожидает 🤩

  • Великие пирамиды
  • Сфинкс
  • Крепость Вавилон
  • Церковь Святого Сергия и Вакха
  • Синагога Бен Эзра
  • Улица "el Moez"
  • Базар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Путешествие по различным эпохам великой египетской истории с гидом-египтологом. Вы увидите Великие пирамиды в Гизе, уникальные древние коллекции в Египетском музее и великолепные исламские фрагменты архитектуры.

Важно! Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.

Программа

  • Три Великие пирамиды в Гизе: фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина, которые охраняются вырезанной в скале статуей Сфинкса.

  • Обед в ресторане.

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  • После обед мы продолжим наше путешествие в новую эру коптского Каира, где вы посетите висячую церковь относящуюся к временам 3-го века н. э. и которая была посвящена Деве Марии. Посетим древнюю римскую крепость Вавилон, которая содержит 110 святых символов, изображающих красивые религиозные сцены.

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  • Посетим церковь Святого Сергия и Вакха, которая по предположению была построена на месте, где отдыхало святое семейство конце их поездки в Египет.

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  • Дальше нас ждет посещение еврейской синагоги Бен Эзра, в которой были найдены сокровища заброшенных еврейских светских и священных рукописей.

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  • Далее мы отправимся в исламский Каир на пешеходную экскурсию 1000-летней улицей "el Moez", которую рассматривают как музей под открытым небом, где вы увидите потрясающие исламские здания, украшенные различными изразцами и красками.

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  • Заканчивая наш тур мы посетим Хан-эль -Халили. Это базар, который является одной из главных достопримечательностей Каира. Район Хал- эль-Халили был первоначально мавзолеем под названием "el Zaafran" для похорон Халифов Фатимид, после этого стал районом для турецкой общины в османский период, а теперь это базар где вы найдете много сувенирных магазинов, кафе, подающих арабский кофе и предлагающих кальян «Шиша», а также множество ресторанов.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на современном автомобиле с кондиционером. Услуги русскоязычного гида-египтолога. Входные билеты во все указанные исторические места. Обед
Что не входит
  • Входные билеты во внутрь Пирамид Хеопса (25$). Напитки Трансфер из районов: аэропорт Каира
  • Новый аэропорт Каира "Сфинкс"
  • Новый Каир (оплачивается при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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