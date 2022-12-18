Путешествие по различным эпохам великой египетской истории с гидом-египтологом. Вы увидите Великие пирамиды в Гизе, уникальные древние коллекции в Египетском музее и великолепные исламские фрагменты архитектуры.
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Обед в ресторане..
После обед мы продолжим наше путешествие в новую эру коптского Каира, где вы посетите висячую церковь относящуюся к временам 3-го века н. э. и которая была посвящена Деве Марии. Посетим древнюю римскую крепость Вавилон, которая содержит 110 святых символов, изображающих красивые религиозные сцены..
Посетим церковь Святого Сергия и Вакха, которая по предположению была построена на месте, где отдыхало святое семейство конце их поездки в Египет..
Дальше нас ждет посещение еврейской синагоги Бен Эзра, в которой были найдены сокровища заброшенных еврейских светских и священных рукописей..
Далее мы отправимся в исламский Каир на пешеходную экскурсию 1000-летней улицей "el Moez", которую рассматривают как музей под открытым небом, где вы увидите потрясающие исламские здания, украшенные различными изразцами и красками..
Заканчивая наш тур мы посетим Хан-эль -Халили. Это базар, который является одной из главных достопримечательностей Каира. Район Хал- эль-Халили был первоначально мавзолеем под названием "el Zaafran" для похорон Халифов Фатимид, после этого стал районом для турецкой общины в османский период, а теперь это базар где вы найдете много сувенирных магазинов, кафе, подающих арабский кофе и предлагающих кальян «Шиша», а также множество ресторанов..