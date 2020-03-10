Что вас ожидает

Гибкий маршрут: Пирамиды и не только

Это максимально удобный для путешественников вариант знакомства с Каиром: в вашем распоряжении на весь день будут транспорт с водителем, русскоговорящий гид и возможность корректировать маршрут, в том числе по ходу экскурсии. Классический вариант, конечно, включит поездку к Пирамидам и Сфинксу, а также Каирский музей с сокровищами древнеегипетского искусства.

Какие еще места можно посетить:

Комплекс Аль-Азхар, где вы увидите старейшую мечеть города, медресе и престижный духовный университет;

Коптский музей — собрание артефактов, созданных египетскими христианами (коптами) — или Музей исламского исскуства;

Церковь Святой Марии: вы поймете, почему эту белоснежную святыню называют «висячей»;

Цитадель Салах ад-Дина, крепость 12 века: внутри поговорим о роли ее стен и зайдем в мечеть Мухаммеда Али (Алебастровую), чьи минареты возвышаются над всем Каиром;

Район Замалек на острове Гезира на реке Нил — самая чистая, престижная и привлекательная для путешественников часть города. Здесь расположена Каирская телебашня, с которой видно всю столицу;

Ступенчатую пирамиду Джосера в городе Саккара — первую из построенных в пустыне Сахара. Здесь же вы спуститесь в Серапеум, подземное сооружение, которое хранит тайну 27 саркофагов;

Дворцы Каира: президентский Абдин и тот, в котором жил основатель современного Каира, Мухаммед Али;

Метро и Каирский вокзал Рамсес с великолепным залом;

Город Мемфис — древнюю столицу Египта: исследуя руины, вы узнаете о появлении, развитии и упадке этого города;

Рынок Хан-Эль-Халили, где чувствуется атмосфера древнего арабского города;

Фараонскую деревню, где вы посмотрите театрализованное представление и познакомитесь с гончарным, ткацким, кузнечным и пекарским ремеслами Древнего Египта. Это место точно понравится путешественникам с детьми;

И даже бедные кварталы — для полного погружения в колорит Каира.

Узнать и понять Каир

Достопримечательности столицы Египта помнят тысячи лет до нашей эры! На их фоне вы откроете историю одной из древнейших мировых цивилизаций, поразитесь филигранным работам мастеров прошлого, расшифруете иероглифы, вспомните фараонов и богов Египта. Кроме того, гид расскажет о жизни Каира сегодня, поможет разобраться со стереотипами и даст полезные советы местного жителя.