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Большая обзорная экскурсия на авто с маршрутом по вашим интересам

Надежда
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Надежда – экскурсионное агентство
В огромном шумном Каире трудно без гида — с точки зрения и шокового эффекта от города, и логистики, и пласта истории.

Наш гид станет вашим проводником на комфортной экскурсии, спланированной для вас.

Вы выберете интересные вам места — от Пирамид до мечетей, от телебашни до бедных кварталов, окажетесь в глубокой древности и поймете столицу Египта.
От 150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 12 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 13 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Добро пожаловать в Каир!
Добро пожаловать в Каир!

Что вас ожидает

Гибкий маршрут: Пирамиды и не только
Это максимально удобный для путешественников вариант знакомства с Каиром: в вашем распоряжении на весь день будут транспорт с водителем, русскоговорящий гид и возможность корректировать маршрут, в том числе по ходу экскурсии. Классический вариант, конечно, включит поездку к Пирамидам и Сфинксу, а также Каирский музей с сокровищами древнеегипетского искусства.

Какие еще места можно посетить:

  • Комплекс Аль-Азхар, где вы увидите старейшую мечеть города, медресе и престижный духовный университет;
  • Коптский музей — собрание артефактов, созданных египетскими христианами (коптами) — или Музей исламского исскуства;
  • Церковь Святой Марии: вы поймете, почему эту белоснежную святыню называют «висячей»;
  • Цитадель Салах ад-Дина, крепость 12 века: внутри поговорим о роли ее стен и зайдем в мечеть Мухаммеда Али (Алебастровую), чьи минареты возвышаются над всем Каиром;
  • Район Замалек на острове Гезира на реке Нил — самая чистая, престижная и привлекательная для путешественников часть города. Здесь расположена Каирская телебашня, с которой видно всю столицу;
  • Ступенчатую пирамиду Джосера в городе Саккара — первую из построенных в пустыне Сахара. Здесь же вы спуститесь в Серапеум, подземное сооружение, которое хранит тайну 27 саркофагов;
  • Дворцы Каира: президентский Абдин и тот, в котором жил основатель современного Каира, Мухаммед Али;
  • Метро и Каирский вокзал Рамсес с великолепным залом;
  • Город Мемфис — древнюю столицу Египта: исследуя руины, вы узнаете о появлении, развитии и упадке этого города;
  • Рынок Хан-Эль-Халили, где чувствуется атмосфера древнего арабского города;
  • Фараонскую деревню, где вы посмотрите театрализованное представление и познакомитесь с гончарным, ткацким, кузнечным и пекарским ремеслами Древнего Египта. Это место точно понравится путешественникам с детьми;
  • И даже бедные кварталы — для полного погружения в колорит Каира.

Узнать и понять Каир
Достопримечательности столицы Египта помнят тысячи лет до нашей эры! На их фоне вы откроете историю одной из древнейших мировых цивилизаций, поразитесь филигранным работам мастеров прошлого, расшифруете иероглифы, вспомните фараонов и богов Египта. Кроме того, гид расскажет о жизни Каира сегодня, поможет разобраться со стереотипами и даст полезные советы местного жителя.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Вас заберут из любого отеля Каира/Гизы или аэропорта и привезут обратно без доплат
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный русскоязычный гид из нашей команды

Транспорт

  • Для группы до 3 человек экскурсия проводится на легковом авто
  • Для большего количества человек — на микроавтобусе
  • Движение на дорогах Каира очень оживленное, поэтому в целях безопасности транспортом управляет водитель, а гид не отвлекается на дорогу. Это также помогает сделать экскурсию более информативной.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы (автомобиль с водителем) включены
  • Дополнительные расходы: входные билеты по программе и питание
  • Если вы захотите поехать в Саккару или Мемфис, доплата составит 30€ за всю группу
Добро пожаловать в Каир!
Добро пожаловать в Каир!
Добро пожаловать в Каир!
Добро пожаловать в Каир!
Добро пожаловать в Каир!
Добро пожаловать в Каир!
Добро пожаловать в Каир!
Добро пожаловать в Каир!
Добро пожаловать в Каир!
Добро пожаловать в Каир!
Добро пожаловать в Каир!
Добро пожаловать в Каир!
Добро пожаловать в Каир!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну за горячее солнце, красочное море, гостеприимство жителей и огромное количество мест, в которые можно совершать захватывающие поездки. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров в Египте — этот опыт позволил открыть собственную компанию. С нашей помощью вы можете отправиться и на классическую экскурсию, и на индивидуальную, спланированную для вас. Если вы не знаете, что именно посмотреть в Египте и кому доверить дни отпуска, я с большим удовольствием помогу!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 марта 2020
Мы с мужем прилетели в Каир в первый раз.
Заранее в Москве мы договорились с Надеждой и забронировали гида.
Мустафа встретил нас в 9.00 на ресепшене отеля. Нам очень понравилась экскурсия, всё было интересно, комфортно и удобно.
Мы рекомендуем Надежду для плвнирования ваших экскурсий.

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