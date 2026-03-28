В огромном шумном Каире трудно без гида — с точки зрения и шокового эффекта от города, и логистики, и пласта истории. Наш гид на весь день станет вашим проводником на комфортной экскурсии, спланированной для вас. Вы выберете интересные вам места — от Пирамид до мечетей, от телебашни до бедных кварталов, окажетесь в глубокой древности и поймете столицу Египта.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Гибкий маршрут: Пирамиды и не только

Это максимально удобный для путешественников вариант знакомства с Каиром: в вашем распоряжении на весь день будут транспорт с водителем, русскоговорящий гид и возможность корректировать маршрут, в том числе по ходу экскурсии. За один день можно успеть посетить 3-4 локации. Классический вариант, конечно, включит поездку к Пирамидам и Сфинксу, а также Каирский музей с сокровищами древнеегипетского искусства.

Какие еще места можно посетить:

Комплекс Аль-Азхар, где вы увидите старейшую мечеть города, медресе и престижный духовный университет;

Коптский музей — собрание артефактов, созданных египетскими христианами (коптами) — или Музей исламского исскуства;

Церковь Святой Марии: вы поймете, почему эту белоснежную святыню называют «висячей»;

Цитадель Саладина, крепость 12 века: внутри поговорим о роли ее стен и зайдем в мечеть Мухаммеда Али (Алебастровую), чьи минареты возвышаются над всем Каиром;

Район Замалек на острове Гезира на реке Нил — самая чистая, престижная и привлекательная для путешественников часть города. Здесь расположена Каирская телебашня, с которой видно всю столицу;

Ступенчатую пирамиду Джосера в городе Саккара — первую из построенных в пустыне Сахара. Здесь же вы спуститесь в Серапеум, подземное сооружение, которое хранит тайну 27 саркофагов;

Дворцы Каира: президентский Абдин и тот, в котором жил основатель современного Каира, Мухаммед Али;

Метро и Каирский вокзал Рамсес с великолепным залом;

Город Мемфис — древнюю столицу Египта: исследуя руины, вы узнаете о появлении, развитии и упадке этого города;

Рынок Хан-Эль-Халили, где чувствуется атмосфера древнего арабского города;

Фараонскую деревню, где вы посмотрите театрализованное представление и познакомитесь с гончарным, ткацким, кузнечным и пекарским ремеслами Древнего Египта. Это место точно понравится путешественникам с детьми;

И другие места по рекомендации гида — для полного погружения в колорит Каира.

Узнать и понять Каир

Достопримечательности столицы Египта помнят тысячи лет до нашей эры! На их фоне вы откроете историю одной из древнейших мировых цивилизаций, поразитесь филигранным работам мастеров прошлого, расшифруете иероглифы, вспомните фараонов и богов Египта. Кроме того, гид расскажет о жизни Каира сегодня, поможет разобраться со стереотипами и даст полезные советы местного жителя.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Вас заберут из любого отеля Каира/Гизы и привезут обратно без доплат

Экскурсию для вас проведет профессиональный русскоязычный гид из нашей команды

В наших программах нет принудительного посещения магазинов

Программа гибкая: вы ограничены только географически и по времени (8 часов) — какие локации посетить и где сколько находиться, вы выбираете сами

Транспорт

Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата $40)

Если вас необходимо встретить в районе аэропорта/Гелиополиса/New Cairo и/или отвезти туда после экскурсии, потребуется доплата $40

Если начало/окончание экскурсии в районе Alexandria Desert Rd, First 6th of October, доплата составит $15

Движение на дорогах Каира очень оживленное, поэтому в целях безопасности транспортом управляет водитель, а гид не отвлекается на дорогу. Это также помогает сделать экскурсию более информативной.

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: трансфер (легковой автомобиль с водителем), посещение Саккары и Мемфиса

Дополнительные расходы: входные билеты по программе и питание (по желанию)

: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, то, возможно, её не удастся провести.