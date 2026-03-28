Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
Большая обзорная экскурсия на авто с маршрутом по вашим интересам
В огромном шумном Каире трудно без гида — с точки зрения и шокового эффекта от города, и логистики, и пласта истории. Наш гид на весь день станет вашим проводником на комфортной экскурсии, спланированной для вас.
Вы выберете интересные вам места — от Пирамид до мечетей, от телебашни до бедных кварталов, окажетесь в глубокой древности и поймете столицу Египта.
Это максимально удобный для путешественников вариант знакомства с Каиром: в вашем распоряжении на весь день будут транспорт с водителем, русскоговорящий гид и возможность корректировать маршрут, в том числе по ходу экскурсии. За один день можно успеть посетить 3-4 локации. Классический вариант, конечно, включит поездку к Пирамидам и Сфинксу, а также Каирский музей с сокровищами древнеегипетского искусства.
Какие еще места можно посетить:
Комплекс Аль-Азхар, где вы увидите старейшую мечеть города, медресе и престижный духовный университет;
Коптский музей — собрание артефактов, созданных египетскими христианами (коптами) — или Музей исламского исскуства;
Церковь Святой Марии: вы поймете, почему эту белоснежную святыню называют «висячей»;
Цитадель Саладина, крепость 12 века: внутри поговорим о роли ее стен и зайдем в мечеть Мухаммеда Али (Алебастровую), чьи минареты возвышаются над всем Каиром;
Район Замалек на острове Гезира на реке Нил — самая чистая, престижная и привлекательная для путешественников часть города. Здесь расположена Каирская телебашня, с которой видно всю столицу;
Ступенчатую пирамиду Джосера в городе Саккара — первую из построенных в пустыне Сахара. Здесь же вы спуститесь в Серапеум, подземное сооружение, которое хранит тайну 27 саркофагов;
Дворцы Каира: президентский Абдин и тот, в котором жил основатель современного Каира, Мухаммед Али;
Метро и Каирский вокзал Рамсес с великолепным залом;
Город Мемфис — древнюю столицу Египта: исследуя руины, вы узнаете о появлении, развитии и упадке этого города;
Рынок Хан-Эль-Халили, где чувствуется атмосфера древнего арабского города;
Фараонскую деревню, где вы посмотрите театрализованное представление и познакомитесь с гончарным, ткацким, кузнечным и пекарским ремеслами Древнего Египта. Это место точно понравится путешественникам с детьми;
И другие места по рекомендации гида — для полного погружения в колорит Каира.
Узнать и понять Каир
Достопримечательности столицы Египта помнят тысячи лет до нашей эры! На их фоне вы откроете историю одной из древнейших мировых цивилизаций, поразитесь филигранным работам мастеров прошлого, расшифруете иероглифы, вспомните фараонов и богов Египта. Кроме того, гид расскажет о жизни Каира сегодня, поможет разобраться со стереотипами и даст полезные советы местного жителя.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Вас заберут из любого отеля Каира/Гизы и привезут обратно без доплат
Экскурсию для вас проведет профессиональный русскоязычный гид из нашей команды
В наших программах нет принудительного посещения магазинов
Программа гибкая: вы ограничены только географически и по времени (8 часов) — какие локации посетить и где сколько находиться, вы выбираете сами
Важно: подтвердите, пожалуйста, бронирование до 16:00 предыдущего дня по египетскому времени. Если экскурсия будет подтверждена позднее, то, возможно, её не удастся провести.
Транспорт
Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто (входит в стоимость)
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым (доплата $40)
Если вас необходимо встретить в районе аэропорта/Гелиополиса/New Cairo и/или отвезти туда после экскурсии, потребуется доплата $40
Если начало/окончание экскурсии в районе Alexandria Desert Rd, First 6th of October, доплата составит $15
Движение на дорогах Каира очень оживленное, поэтому в целях безопасности транспортом управляет водитель, а гид не отвлекается на дорогу. Это также помогает сделать экскурсию более информативной.
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер (легковой автомобиль с водителем), посещение Саккары и Мемфиса
Дополнительные расходы: входные билеты по программе и питание (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой точке Каира/Гизы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 3028 туристов
Приветствую путешественников! Меня зовут Надежда. Живу в Египте уже не первый год и очень люблю эту страну. Я несколько лет работала в местном экскурсионном бюро и изучила тонкости организации туров читать дальшеуменьшить
в Египте — этот опыт позволил открыть собственную компанию. С нашей помощью вы можете отправиться и на классическую экскурсию, и на индивидуальную, спланированную для вас. Если вы не знаете, что именно посмотреть в Египте и кому доверить дни отпуска, я с большим удовольствием помогу!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 225 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Хочу выразить огромную благодарность, за организацию экскурсии. Это наша первая поездка в Египт, все поездки бронировали сами через Tripster. Всё прошло отлично. Спасибо организатору Надежде и её помощникам, а также гиду Мустафе. Мустафа, спасибо за всё и отдельно за вкуснейший кофе. Все наши пожелания были услышаны, мы увидели даже больше, на что рассчитывали! Спасибо!
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И
Ирина
5 января 2026 года произошло наше долгожданное путешествие к древним пирамидам. Эта тема много лет вызывала у нас с мужем повышенный интерес - пересмотрено много фильмов, перечитано много книг. И читать дальшеуменьшить
вот, наконец-то мы у подножия великих пирамид. Наш гид - Махир - профессиональный египтолог-археолог - и это огромная удача для нас! Это был не просто обзор - смотрите туда, смотрите сюда. Это было настоящее погружение в тысячелетнюю историю! Мы узнали много интересных деталей, побывали в местах за пределами стандартных туристических маршрутов. Благодарим Махира за увлекательный рассказ, за безупречно продуманную логистику и точность, за необыкновенно комфортную и приятную обстановку во время поездки. Искренне рекомендуем всем замечательного гида и всю организацию.
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И
Ирина
3-го января 2026 года мы с мужем стали участниками необыкновенного путешествия по древнему Каиру. Хотим поблагодарить и организаторов и, конечно, нашего гида - Махира. Это была уникальная экскурсия. Махир - профессиональный читать дальшеуменьшить
историк-египтолог и археолог. Поэтому экскурсия была максимально интересна и познавательна. Мы соприкоснулись с разными эпохами, цивилизациями. Увидели и услышали много такого, что выходит за рамки обычных туристических маршрутов.
Кроме того, Махир - необыкновенно обаятельный и доброжелательный человек, сумевший создать максимально комфортную обстановку во время поездки. Махир - очень опытный гид, поэтому вся логистика была тщательно продумана, не было ни одной задержки или заминки, ни одной очереди. Мы успели все! Готовы рекомендовать Махира всем, кто планирует познакомиться с Каиром!
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В
Владислав
Хотелось бы выразить особую благодарность нашему гиду - Хоссаму! Очень интересно и много рассказывал об истории Египта, смешно шутил и прикладывал максимум усилий для того, чтобы экскурсия получилась незабываемой. Рекомендуем для экскурсии именно его! Не разочаруетесь!
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Светлана
Очень интересная и познавательная экскурсия! Гид Махир -настоящий профессионал, столько нам всего интересного рассказал! Как будто оказались в прошлом - несколько тысяч лет назад))) Были на пирамидах Гизы, в Саккаре и Серапиуме! очень всем рекомендую! И большое спасибо организаторам экскурсии - безупречно организовано, все четко и по делу!
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Наталья
Очень понравилось изучать Каир и древние места вместе с гидом. Очень интересно и увлекательно были рассказаны исторические факты, отдельно отмечу прогулку по новому музею. В компании с водителем и гидом получилось комфортно и интересно.
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