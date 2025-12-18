Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы рады предложить уникальную возможность провести вечер на роскошном корабле! Вас ожидает впечатляющая атмосфера Востока, в которой вы сможете насладиться красотой огней египетской столицы и захватывающим фольклорным шоу в исполнении талантливых артистов. А ещё вас ждёт ужин с заказом по меню из блюд национальной кухни.

Ахмед Ваш гид в Каире Написать вопрос Билеты на борт Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-15 человек 10% Скидка на заказ 120 выгода $12 $108 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание билета Мы рады предложить уникальную возможность провести вечер на роскошном корабле! Вас ожидает впечатляющая атмосфера Востока, в которой вы сможете насладиться красотой огней египетской столицы и захватывающим фольклорным шоу в исполнении талантливых артистов. А ещё вас ждёт ужин с заказом по меню из блюд национальной кухни. Мы рады предложить уникальную возможность провести вечер на роскошном корабле! Вас ожидает впечатляющая атмосфера Востока, в которой вы сможете насладиться красотой огней египетской столицы и захватывающим фольклорным шоу в исполнении талантливых артистов. А ещё вас ждёт ужин с заказом по меню из блюд национальной кухни. Важная информация: Напитки на ужин не входит в стоимость экскурсии

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату