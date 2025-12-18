Мы рады предложить уникальную возможность провести вечер на роскошном корабле! Вас ожидает впечатляющая атмосфера Востока, в которой вы сможете насладиться красотой огней египетской столицы и захватывающим фольклорным шоу в исполнении талантливых артистов. А ещё вас ждёт ужин с заказом по меню из блюд национальной кухни.
Описание билетаМы рады предложить уникальную возможность провести вечер на роскошном корабле! Вас ожидает впечатляющая атмосфера Востока, в которой вы сможете насладиться красотой огней египетской столицы и захватывающим фольклорным шоу в исполнении талантливых артистов. А ещё вас ждёт ужин с заказом по меню из блюд национальной кухни. Мы рады предложить уникальную возможность провести вечер на роскошном корабле! Вас ожидает впечатляющая атмосфера Востока, в которой вы сможете насладиться красотой огней египетской столицы и захватывающим фольклорным шоу в исполнении талантливых артистов. А ещё вас ждёт ужин с заказом по меню из блюд национальной кухни. Важная информация: Напитки на ужин не входит в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все включено
Что не входит в цену
- Напитки
Место начала и завершения?
Каир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Напитки на ужин не входит в стоимость экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии из Каира
-
5%
Круиз
Вечерний круиз по Нилу, рынок Хан эль-Халили и улица Аль-Муизз (всё включено)
Насладиться видами Каира с воды, поужинать на корабле, посмотреть яркое шоу и посетить древний рынок
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$238
$250 за всё до 3 чел.
-
25%
Билет на борт
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$96
$128 за человека
Круиз
Каир в вечерних огнях
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания в Каире
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$194 за всё до 6 чел.