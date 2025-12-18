Увлекательная вечерняя прогулка Погрузитесь в волшебную атмосферу Каира после заката! Вас ждет удивительное путешествие по древнему и современному городу — от тысячелетних улиц до огней великого Нила. Мы начнем нашу прогулку со старинной улицы Эль-Муиз и легендарного рынка Хан эль-Халили — старейшего базара Ближнего Востока, где время словно остановилось. Среди старинных домов и мечетей, построенных более тысячи лет назад, вы почувствуете настоящий дух Востока. Романтика востока Затем нас ждет романтическая прогулка на лодке по Нилу — возможность увидеть ночной Каир с воды, полюбоваться огнями города и насладиться прохладным бризом над великой рекой. Финальная часть экскурсии — посещение великолепного парка Аль-Азхар, зеленого оазиса в самом сердце Старого Каира. Парк раскинулся на 72 акрах и вдохновлен архитектурой древних исламских садов — идеальное место для отдыха и фото на фоне панорамы города. Важная информация:

Расписание и прочие моменты для вашего комфорта можно обговорить с гидом до начала экскурсии.