Вечерняя прогулка по Каиру: древняя улица Эль-Муиз, колоритный рынок Хан эль-Халили, романтическая лодочная прогулка по Нилу и уютный парк Аль-Азхар. Волшебство Востока, огни города и атмосфера истории ждут вас!
Описание экскурсии
Увлекательная вечерняя прогулка Погрузитесь в волшебную атмосферу Каира после заката! Вас ждет удивительное путешествие по древнему и современному городу — от тысячелетних улиц до огней великого Нила. Мы начнем нашу прогулку со старинной улицы Эль-Муиз и легендарного рынка Хан эль-Халили — старейшего базара Ближнего Востока, где время словно остановилось. Среди старинных домов и мечетей, построенных более тысячи лет назад, вы почувствуете настоящий дух Востока. Романтика востока Затем нас ждет романтическая прогулка на лодке по Нилу — возможность увидеть ночной Каир с воды, полюбоваться огнями города и насладиться прохладным бризом над великой рекой. Финальная часть экскурсии — посещение великолепного парка Аль-Азхар, зеленого оазиса в самом сердце Старого Каира. Парк раскинулся на 72 акрах и вдохновлен архитектурой древних исламских садов — идеальное место для отдыха и фото на фоне панорамы города. Важная информация:
Расписание и прочие моменты для вашего комфорта можно обговорить с гидом до начала экскурсии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Эль-Муиз
- Рынок Хан эль-Халили
- Река Нил
- Парк Аль-Азхар
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансфер из вашего отеля и обратно
- Водная прогулка по Нилу
- Все входные билеты
Что не входит в цену
- Ужин - по желанию (дополнительно 10 USD на человека)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Расписание и прочие моменты для вашего комфорта можно обговорить с гидом до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
