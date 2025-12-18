Мои заказы

Вечерняя прогулка в сердце Каира

Вечерняя прогулка по Каиру: древняя улица Эль-Муиз, колоритный рынок Хан эль-Халили, романтическая лодочная прогулка по Нилу и уютный парк Аль-Азхар. Волшебство Востока, огни города и атмосфера истории ждут вас!
Описание экскурсии

Увлекательная вечерняя прогулка Погрузитесь в волшебную атмосферу Каира после заката! Вас ждет удивительное путешествие по древнему и современному городу — от тысячелетних улиц до огней великого Нила. Мы начнем нашу прогулку со старинной улицы Эль-Муиз и легендарного рынка Хан эль-Халили — старейшего базара Ближнего Востока, где время словно остановилось. Среди старинных домов и мечетей, построенных более тысячи лет назад, вы почувствуете настоящий дух Востока. Романтика востока Затем нас ждет романтическая прогулка на лодке по Нилу — возможность увидеть ночной Каир с воды, полюбоваться огнями города и насладиться прохладным бризом над великой рекой. Финальная часть экскурсии — посещение великолепного парка Аль-Азхар, зеленого оазиса в самом сердце Старого Каира. Парк раскинулся на 72 акрах и вдохновлен архитектурой древних исламских садов — идеальное место для отдыха и фото на фоне панорамы города. Важная информация:
Расписание и прочие моменты для вашего комфорта можно обговорить с гидом до начала экскурсии.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улица Эль-Муиз
  • Рынок Хан эль-Халили
  • Река Нил
  • Парк Аль-Азхар
Что включено
  • Услуги русскоязычного гида
  • Трансфер из вашего отеля и обратно
  • Водная прогулка по Нилу
  • Все входные билеты
Что не входит в цену
  • Ужин - по желанию (дополнительно 10 USD на человека)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Расписание и прочие моменты для вашего комфорта можно обговорить с гидом до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

