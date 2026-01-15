Рынок Хан аль-Халили – экскурсии в Каире

Найдено 8 экскурсий в категории «Рынок Хан аль-Халили» в Каире, цены от $130, скидки до 21%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Вечерняя прогулка в сердце Каира
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Ваш отель
$130 за всё до 4 чел.
Пирамиды Гизы и Каир - история фараонов и жизнь столицы
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Начало: По договорённости с организатором
$200 за всё до 8 чел.
Главное в Каире за один день
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Каир
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
$233 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Каир за 1 день
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
$180 за всё до 8 чел.
Очарование Нила и Хан эль-Халили
Круизы
6 часов
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Каир
Расписание: Прогулка с ужином: ежедневно с 19:00 до 22:00.
$172$215 за всё до 5 чел.
Религиозный комплекс и Хан эль-Халили: история и культура Египта
8 часов
-
21%
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Ваш отель
$165.90$210 за всё до 5 чел.
Вечерний круиз по Нилу, рынок Хан эль-Халили и улица Аль-Муизз
Круизы
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Отель туриста
Расписание: По договоренности
$200 за всё до 6 чел.
Атмосферная экскурсия по вечернему Каиру
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Начало: Отель туриста
$210 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    15 января 2026
    Вечерняя прогулка в сердце Каира
    Гид Ахмед провел обзорную экскурсию по старому городу. Увидели так же новый парк с панорамным видом на Каир. Старый город,
    рынок. Прокатились по Нилу на индивидуальной лодке.
    Удивило, что гид без предупреждения и вопроса о согласии за наш счет купил себе билеты в парк. В условиях экскурсии указано, что дополнительно оплачиваются личные расходы, а не расходы гида.
    Позже нас заинтересовал тростниковый сок, и он нас угостил тростниковым соком. Но тем не менее было неприятно, что на нас молча возложили ответственность за оплату билетов гиду, на других экскурсиях такого не происходило.
    За это сняла звезду.

    По содержанию экскурсии хотелось бы чуть больше информации в базовом рассказе. По сути у нас был просто сопровождающий, но не гид-экскурсовод, в основном информация была в формате: вот посмотрите - это рынок, очень мало деталей.
    На протяжение всего вечера гид был вежлив, старался нас не потерять в толпе и отвечал на все вопросы.

    Спасибо за организацию экскурсии.

  • С
    Сергей
    22 октября 2025
    Главное в Каире за один день
    Отличная организация и очень профессиональные гиды. Мы прилетели в Каир всего на два дня из Шарм-эль-Шейха. В первый день экскурсию
    проводила Самах – приятная, спокойная, всё объясняла чётко и по делу. Нас встретили в аэропорту, вместе составили маршрут, успели посмотреть всё запланированное. Во второй день экскурсию вел Ахмед: забрал из отеля, провёл по маршруту экскурсии, затем отвёз в аэропорт. Впечатления самые положительные.

  • М
    Марина
    20 октября 2025
    Главное в Каире за один день
    Экскурсия оставила очень яркие эмоции. Ахмед – внимательный, с отличным чувством юмора и искренней любовью к своему городу. Он легко
    нашёл общий язык с детьми, им было действительно интересно. Время пролетело незаметно, программа получилась живой и насыщенной. Смело могу рекомендовать эту экскурсию всем, кто едет с семьёй!

  • О
    Ольга
    15 октября 2025
    Главное в Каире за один день
    Очень интересный и хорошо продуманный тур. Все наши пожелания учли, маршрут подстроили под возможности группы. Ахмед рассказывает понятно и увлекательно,
    спокойно отвечает на любые вопросы и постоянно следит за тем, чтобы всем было комфортно. Спасибо за интересный день и отличную организацию!

  • Ю
    Юлия
    12 октября 2025
    Пирамиды Гизы и Каир - история фараонов и жизнь столицы
    Спасибо нашему гиду Мухаммеду, организаторам, водителю, нам всё очень понравилось! Мухаммед замечательный экскурсовод, вежливый и приятный человек, экскурсия нам очень понравилась, все наши пожелания были учтены, Мухаммед обладает очень обширными знаниями об истории Египта! Мы в восторге!
  • Д
    Дмитрий
    10 октября 2025
    Главное в Каире за один день
    Замечательная экскурсия для всей семьи. Путешествовали с двумя детьми, и всем было интересно. Ахмед отлично говорит по-русски, умеет просто и увлекательно объяснять историю Египта, без скучных лекций. Экскурсия прошла легко и оставила самые приятные впечатления.
  • Н
    Наталья
    10 октября 2025
    Пирамиды Гизы и Каир - история фараонов и жизнь столицы
    Все было на высшем уровне! Мы прекрасно провели время!
  • Н
    Наталья
    11 сентября 2025
    Главное в Каире за один день
    Экскурсия с Ахмедом получилась насыщенной и запоминающейся. Начали с пирамид в Гизе, где гид подробно рассказывал об их истории и
    даже делился свежими фактами из мира археологии. Затем был музей с ключевыми залами и экспонатами, а после – прогулка по старому городу с его улочками и рынками. Отдельно отмечу поездку на верблюде: Ахмед заранее договорился и всё прошло спокойно, без дополнительных трат, и фотографии получились отличные) День прошёл на одном дыхании, впечатления остались самые тёплые.

  • Е
    Елена
    30 июля 2025
    Пирамиды Гизы и Каир - история фараонов и жизнь столицы
    Отличная экскурсия! Нашим гидом был Шериф - профессиональный, интересный рассказчик и с юмором. Рассказал много интересного не только об истории,
    но и о современной жизни Каира. Очень круто, что Шериф не идет стандартной туристической тропой, а проводит туда, где меньше скопления народа и можно сделать отличные фотографии. Спасибо Шерифу за прекрасный день в Каире.

  • Л
    Лариса
    7 июля 2025
    Пирамиды Гизы и Каир - история фараонов и жизнь столицы
    Поездка очень понравилась. Сайд отлично провел экскурсии и по пирамидам Гизы, и по Большому египетскому музею, и по Цитадели. Он
    обладает огромным запасом знаний по истории Египта и полученная от него информация, была для нас нова и очень интересна. Особенно хотелось бы отметить его эмоциональность и артистичность во время рассказа. Это очень отзывчивый человек, который чутко реагировал на наши пожелания и готов был всегда помочь окружающим. Всем рекомендуем экскурсию с этим гидом.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Рынок Хан аль-Халили»

Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Пирамиды Гизы;
  2. Большой сфинкс;
  3. Самое главное;
  4. Мечеть Мухаммеда Али;
  5. Улица Аль-Муизз;
  6. Церковь Святого Георгия;
  7. Дахшур;
  8. Базар Хан Эль Халили;
  9. Висячая церковь Святой Девы Марии;
  10. Мемфис.
Сколько стоит экскурсия по Каиру в апреле 2026
Сейчас в Каире в категории "Рынок Хан аль-Халили" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 130 до 233 со скидкой до 21%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
