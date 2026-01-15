читать дальше

рынок. Прокатились по Нилу на индивидуальной лодке.

Удивило, что гид без предупреждения и вопроса о согласии за наш счет купил себе билеты в парк. В условиях экскурсии указано, что дополнительно оплачиваются личные расходы, а не расходы гида.

Позже нас заинтересовал тростниковый сок, и он нас угостил тростниковым соком. Но тем не менее было неприятно, что на нас молча возложили ответственность за оплату билетов гиду, на других экскурсиях такого не происходило.

За это сняла звезду.



По содержанию экскурсии хотелось бы чуть больше информации в базовом рассказе. По сути у нас был просто сопровождающий, но не гид-экскурсовод, в основном информация была в формате: вот посмотрите - это рынок, очень мало деталей.

На протяжение всего вечера гид был вежлив, старался нас не потерять в толпе и отвечал на все вопросы.



Спасибо за организацию экскурсии.