Индивидуальная встреча с вечностью: пирамиды Гизы, Александрия, египетские музеи с археологом

Изучить крупные некрополи и сокровища, увидеть Сфинкса, погулять по крепости и катакомбам
Отправимся на тысячелетия в прошлое, когда фараоны бросили вызов времени и в камне воплотили мечты о бессмертии. Мы изучим ключевые памятники древней архитектуры, отражающие развитие пирамидального строительства. В Гизе увидим
безупречные грани и Большого сфинкса. В Александрии осмотрим крепость Кайт-бей, катакомбы Ком-эль-Шукафа, ювелирный музей. В Большом египетском музее узнаем, как власть правителей отражалась в артефактах и монументах. Также отправимся на яхт-прогулку по Средиземному морю.

Описание экскурсии

Организационные детали

Проживание и питание (кроме обедов) не входят в стоимость тура.

Программа тура по дням

1 день

Большой египетский музей, пирамиды Гизы, сфинкс

Встретимся и начнём погружение в эпоху фараонов. Посетим Большой египетский музей, который открылся осенью 2025 года в Гизе. А затем уделим время главным символам страны — пирамидам и Большому сфинксу. Если захотите, также покатаемся по Нилу на фелуке (парусном судне).

2 день

Александрия

Переедем в Александрию — город на берегу Средиземного моря с особым духом. В программе: крепость Кайт-бей на месте древнего маяка, музей ювелирного искусства, катакомбы Ком-эль-Шукафа, яхт-прогулка.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обеды
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Экскурсии по программе
  • Прогулка по Средиземному морю на яхте
Что не входит в цену
  • Билеты в Каир и обратно в ваш город
  • Проживание - $35-65 в сутки
  • Завтраки, ужины
  • Виза
  • Входные билеты - $5-35
  • Прогулка по Нилу (по желанию) - $50-120 в зависимости от количества участников
  • Стоимость указана за тур при участии 2 человек, проживающих в Каире. Для единственного участника стоимость - $160. Для больших групп стоимость рассчитывается индивидуально
  • Для участников из Хургады или Шарм-эль-Шейха стоимость: 2 человека - $215, 1 человек - $135 (проезд в Каир и обратно на курорт оплачивается отдельно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир, 8:00
Завершение: Каир, 17:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммад
Мухаммад — ваша команда гидов в Каире
На сайте с 2025 года
Я работаю не только гидом, но и археологом. Защитил магистерскую диссертацию по археологии и тружусь над докторской. Почему же я решил встречаться с путешественниками? Потому что мне нравится рассказывать об истории и искусстве нашей страны.

