9 дней
На тысячи лет назад: древнеегипетская архитектура и история глазами экспертов
Совершить круиз по Нилу, встретиться с археологом и послушать лекцию о Книге мёртвых
Начало: Аэропорт Каира, после полудня, точное время зависи...
3 янв в 14:00
$6 350 за человека
9 дней
Страна фараонов с историком искусства и египтологом: древности, лекции экспертов и круиз по Нилу
Увидеть знаковые локации, послушать археолога о раскопках, пожить на корабле и в историческом отеле
Начало: Аэропорт Каира, после полудня
3 янв в 14:15
$6 350 за человека
скидка
20%
3 дня
Пирамиды Гизы, Александрия и Каир: всё самое главное в индивидуальном формате
Пройти по следам истории Египта, рассмотреть сокровища фараонов и археологические памятники
Начало: Каир, аэропорт или ваш отель в Каире или Гизе, вре...
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
400$320 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Архитектура и археология»
Самые популярные туры этой рубрики в Каире
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Каире в октябре 2024
Сейчас в Каире в категории "Архитектура и археология" можно забронировать 3 тура от 320 до 6 350 со скидкой до 20%.
Забронируйте тур в Каире на 2024 год по теме «Архитектура и археология», цены от $320. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь