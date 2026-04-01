Приглашаем вас ненадолго оставить шум Каира и отправиться в сердце Сахары на встречу с сюрреалистическими мирами, созданными лучшим художником и скульптором — природой.
Вас ждут максимально контрастные пейзажи: в Белой пустыне
Вас ждут максимально контрастные пейзажи: в Белой пустыне
Описание тура
Организационные детали
Следует взять тёплую одежду, поскольку ночью в пустыне холодно.
Программа тура по дням
1 день
Белая и Чёрная пустыни
Утром водитель заберёт вас в столице. Спустя 4-5 часов вы окажетесь в Белой пустыне, где песок напоминает снег, а известняк образует причудливые фигуры. Также посетите Чёрную пустыню в кратере древнего вулкана Туфу, в котором застывшая лава и пепел создали инопланетные пейзажи. Вечером — ужин, невероятный закат и ночь под звёздами в кемпинге посреди дюн.
2 день
Рассвет в пустыне
Вы встретите первые лучи солнца, медленно выплывающего над дюнами, позавтракаете и поедете обратно в столицу. Ко второй половине дня вернётесь в Каир.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы от/до аэропорта или Нового Каира
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение англоговорящим водителем
Что не входит в цену
- Билеты в Каир и обратно в ваш город
- Трансферы от/до других районов Каира (кроме аэропорта и Нового Каира)
- Виза
- Обратите внимание: стоимость тура указана для группы из 4 человек. Если участников больше, необходима доплата €120 за каждого
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт/ваше место проживания в Новом Каире, 7:00
Завершение: Аэропорт/ваше место проживания в Новом Каире, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 1649 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года. С радостью покажем вам нашу страну!
