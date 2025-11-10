Начнём наше путешествие с посещения Большого музея Египта, который впечатляет своими масштабами и богатейшей коллекцией артефактов, включая знаменитые сокровища Тутанхамона. Продолжим экскурсию в Египетском музее, где нас ждут уникальные экспонаты, рассказывающие о тысячелетней истории древней цивилизации.

Далее отправимся к Цитадели Саладина — историческому фортификационному комплексу, возвышающемуся над Каиром. Мы увидим её знаменитую мечеть Мухаммеда Али, которая завораживает своей архитектурой и видами на город.

Затем окунёмся в восточную атмосферу на легендарном рынке Хан аль-Халили. Это место, где узкие улочки наполнены ароматами специй, яркими красками текстиля и звуками восточной музыки. Здесь можно не только приобрести уникальные сувениры, но и почувствовать колорит современного Каира.