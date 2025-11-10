Сокровища Египта только для вас: индивидуальный экспресс-тур по Каиру и окрестностям
Попробовать блюда египетской кухни и полюбоваться величием древних пирамид
Перенесёмся в мир фараонов, загадочных ритуалов и бесконечного очарования восточного колорита.
Мы прогуляемся по залам Большого музея Египта и узнаем тайны, которые скрывают стены Египетского музея.
Поднимемся к Цитадели Саладина и полюбуемся
её захватывающими видами на Каир, а ещё на старинный рынок Хан аль-Халили. Посетим пирамиды Гизы, Саккару и Мемфис — сердце древнего Египта. Насладимся изысканным обедом под открытым небом в окружении сельских пейзажей.
Большой музей Египта, Египетский музей, Цитадель Саладина и рынок Хан аль-Халили
Начнём наше путешествие с посещения Большого музея Египта, который впечатляет своими масштабами и богатейшей коллекцией артефактов, включая знаменитые сокровища Тутанхамона. Продолжим экскурсию в Египетском музее, где нас ждут уникальные экспонаты, рассказывающие о тысячелетней истории древней цивилизации.
Далее отправимся к Цитадели Саладина — историческому фортификационному комплексу, возвышающемуся над Каиром. Мы увидим её знаменитую мечеть Мухаммеда Али, которая завораживает своей архитектурой и видами на город.
Затем окунёмся в восточную атмосферу на легендарном рынке Хан аль-Халили. Это место, где узкие улочки наполнены ароматами специй, яркими красками текстиля и звуками восточной музыки. Здесь можно не только приобрести уникальные сувениры, но и почувствовать колорит современного Каира.
2 день
Пирамиды Гизы, Саккара и Мемфис
Этот день посвятим древним чудесам Египта. Утром посетим пирамиды Гизы — величественные Хеопса, Хефрена и Микерина, а также узнаем легенды, связанные с Великим Сфинксом.
Затем отправимся в Саккару, чтобы увидеть ступенчатую пирамиду Джосера — первую каменную постройку такого масштаба в истории человечества. После этого исследуем таинственные гробницы Серапеум, где были захоронены священные быки Аписа.
Продолжим путешествие в Мемфис — древнюю столицу Египта, которая была важным культурным и политическим центром. Обед устроим посреди сельскохозяйственных угодий. Мы насладимся свежими блюдами египетской кухни в спокойной атмосфере.
На этом наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!
Начало: Аэропорт Каира / другое место по договорённости, время оговаривается индивидуально
Завершение: Время и место - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бебо — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 38 туристов
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — более 10 лет. Я работаю с командой гидов — все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.