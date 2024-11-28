Пирамида Джосера в Саккаре – туры в Каире

Найдено 3 тура в категории «Пирамида Джосера в Саккаре» в Каире, цены от $200, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Индивидуальный тур по главным местам Каира и окрестностей с египтологом: Гиза, Мемфис и Саккара
На машине
скидка
20%
2 дня
Индивидуальный тур по главным местам Каира и окрестностей с египтологом: Гиза, Мемфис и Саккара
Сфотографировать скульптуру Сфинкса, увидеть мумии фараонов и заглянуть в гробницу
Начало: Каир, встретим вас в аэропорту или у вашего отеля,...
28 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
250$200 за всё до 5 чел.
Пирамиды, сокровища Александрии и Каира: увидеть всё самое интересное с гидом-египтологом
На машине
скидка
20%
3 дня
Пирамиды, сокровища Александрии и Каира: увидеть всё самое интересное с гидом-египтологом
Посетить Город мёртвых, осмотреть пирамиду Хеопса и насладиться ужином на круизе по Нилу
Начало: Аэропорт Каира, время прибытия ваших рейсов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
750$600 за человека
Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
На машине
скидка
15%
3 дня
Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
Узнать секреты пирамид, спуститься в катакомбы Ком эль-Шукафа и прочесть тексты Книги мёртвых
Начало: Каир, время встречи по договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
430366 за всё до 8 чел.

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  1. Индивидуальный тур по главным местам Каира и окрестностей с египтологом: Гиза, Мемфис и Саккара
  2. Пирамиды, сокровища Александрии и Каира: увидеть всё самое интересное с гидом-египтологом
  3. Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
Сколько стоит тур в Каире в ноябре 2024
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